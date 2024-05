La Guardia Civil no ve indicios de delito en la actuación de la esposa de Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por la organización ultra Manos Limpias el pasado mes de abril en relación con los trabajos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa este martes el diario El País y ha recogido Europa Press.

En un informe enviado a Juan Carlos Peinado, el juez que abrió diligencias contra Gómez tras la denuncia de Manos Limpias, la UCO explica que no aprecia que la esposa del jefe del Ejecutivo tuviera alguna influencia en el rescate de la aerolínea Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es para distintos planes de formación en nuevas tecnologías.

En concreto, según ha analizado la Guardia Civil, "no se tiene constancia" de que el hecho de que Begoña Gómez coincidiera con Javier Hidalgo, uno de los directivos de Globalia (grupo propietario de Air Europa), "pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate a Air Europa", según explican fuentes conocedoras del caso citados por el diario.

Por otra parte, examina que dos de las ayudas de Red.es a Innova Next, propiedad de Juan Carlos Berrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente, contaron con cartas de recomendación de Gómez, pero que dicha empresa ya había recibido hasta 28 contratos de la Administración pública a lo largo de los últimos años, uno de ellos del Ayuntamiento de Madrid bajo gobierno del PP.

El informe concluye que no se han encontrado vínculos entre esas personas que firmaron las calificaciones de las distintas ofertas y Begoña Gómez. Además, la UCO sostiene que "no se han identificado indicios" de lo que afirmaba la querella de Manos Limpias al sostener que fue Barrabés quien "montó el Máster de Transformación Social Competitiva" de Begoña Gómez. Por último, el Instituto Armado observa también que Gómez no ha recibido ninguna subvención pública, según recoge la Base de Datos Nacional de Subvenciones.