Guía básica para entender la financiación autonómica y el debate sobre el nuevo concierto catalán

La política española ha dado un nuevo giro con el preacuerdo anunciado por ERC con el PSC, del que no se conoce el texto literal, por el que Cataluña saldría del sistema de régimen común de la financiación para pasar a tener un concierto “económico solidario” por el que recaudaría el cien por cien de los impuestos.

¿Qué clases de financiación autonómica existen?

En la actualidad quince comunidades autónomas, incluida Cataluña, se financiación con el sistema del régimen común, que sigue lo estipulado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (conocida entre políticos y economistas como la LOFCA). Existen dos excepciones con regímenes forales, Euskadi y Navarra, amparándose en la disposición adicional primera de la Constitución bajo el paraguas de “concierto”.

¿En qué consiste el concierto?

Se trata de la regulación del orden tributario y financiero entre Euskadi y Navarra con la Administración central. Estos territorios históricos tienen potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario. Ello implica que la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de la mayoría de los impuestos estatales (actualmente todos, excepto los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido) corresponde a cada uno de los tres territorios del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra.

La recaudación de estos impuestos se realiza por dichos territorios y, por su parte, las Diputaciones Forales del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra contribuyen a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas, a través de una cantidad denominada "cupo" o "aportación".

¿Qué es el cupo?

Es la cantidad que pagan esos territorios por servicios que da el Estado. Por ejemplo, por materias como Defensa, las embajadas y el fondo de compensación interterritorial. Se negocia para un periodo de cinco años. La última renovación en el caso de Euskadi fue en 2022 y fue acordada por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el entonces consejero de Economía, Pedro Azpiazu. Se fijó una aportación anual de 1.472 millones de euros, con un índice de imputación del 6,24%.

¿Cómo es el régimen común?

El resto de autonomías sigue el régimen común, que se basa actualmente en una ley aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Esta norma, que se desarrolló en un contexto de crisis, lleva sin renovarse desde el año 2014, como tocaba. A través de ella, se crearon para financiar a las autonomías los fondos de suficiencia global, los fondos de garantías de servicios públicos y los fondos de convergencia. Además, se establecían los tributos cedidos como la recaudación de los impuestos de transmisiones, sucesiones y del juego. También se incluye la Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que asciende al 50% de los residentes en la Comunidad Autónoma. Asimismo, Cede del 50% de la recaudación líquida por Impuesto sobre el Valor Añadido y el 58% de la recaudación líquida por los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. Y recoge el 100% de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la Electricidad.

¿Qué es el principio de ordinalidad?

Desde ERC se señala que el acuerdo incluye respetar este principio, que se enmarca en los sistemas de financiación descentralizada y por el cual se busca que los mecanismos de solidaridad y nivelación no reviertan el ranking de territorios por renta per cápita. Es decir, que se busca reducir el nivel de diferencia de comunidades ricas y pobres pero que no terminen intercambiando posiciones. Esto supone un tope a la solidaridad. El Gobierno es el que aporta más en este sentido, pero después aparecen Madrid, Cataluña y Balears.