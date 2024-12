Una histórica manifestación inunda las calles de Santiago en contra el proyecto de la macroplanta de celulosa de Altri

“Rueda, recúa, o agua non é túa agua” (“Rueda, recula, el agua no es tuya”) fue uno de los lemas que pudo escucharse este mediodía por las calles de Santiago de Compostela, invadidas por una marea de personas llegadas de toda Galicia con el propósito de reclamar la paralización de la instalación de la factoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Una hora después de salir la cabecera, aun no arrancaba la parte final de la manifestación, en el que para muchos ya es una mañana histórica, tal y como habían anticipado Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA). La marcha superó en número de personas a la movilización de junio e impresionó por la confección de numerosas pancartas, muchas de ellas con siluetas de la fauna y flora que se verían afectadas por la instalación de la factoría.

Bajo el lema A Xunta non pode calar todo un país. Altri Non (La Xunta no puede callar a todo un país. Altri No) la manifestación arrancó pasadas las 12.00 horas de la Alameda para concluir en la Praza do Obradoiro. Los manifestantes portaban una enorme tela azul que simbolizaba el río Ulla, uno de los principales espacios naturales que se verían afectados de hacerse realidad el proyecto que defiende el Gobierno gallego.

“A terra é nosa e non da celulosa” (“La tierra es nuestra, y no de la celulosa”), se ha escuchado mientras se pedía que se vaciase la mitad del Obradoiro para que entrase la gente que faltaba (por cuestión de aforo) a las 13.00 horas. “Tenemos una Xunta negacionista y eso no puede ser”, decía el poeta y profesor Lois Pérez Díaz, desde el escenario. “Galicia enteira rexeita esa pasteira” (“Galicia entera rechaza esa pastera”), corearon los miles de asistentes a la marcha.

Pasadas las 13.30 horas, entró el río de gente en el Obradoiro, donde los asistentes recordaron también la situación de los medios de comunicación públicos. “Donde está la TVG?”, se cuestionaba, mientras los meandros del río que simboliza el Ulla avanzaban hasta donde estaba el escenario con las pancartas de las plataformas convocantes.

Las organizaciones cifraron en más de 100.000 las personas que “abarrotaron” este domingo las calles de Santiago. La cantidad de gente presente en Compostela obligó a la organización a vaciar y llenar el Obradoiro en dos ocasiones y el manifiesto tuvo que ser leído dos veces. “Se trata de una movilización histórica a la altura de la que acogió Compostela el 1 de diciembre de 2002 por el Prestige”, defendieron en un comunicado las plataformas Ulloa Viva y En Defensa de la Ría de Arousa.

Antes de comenzar la marcha, en la Alameda, la presidenta de Ulloa Viva, Marta Gontá, defendía que “estamos aquí para mandar un mensaje muy claro: nuestras hijas van a heredar una ría productiva, una tierra fértil, aire limpio y agua limpio. Y no es negociable”. La presidenta de Ulloa Viva se dirigió directamente a “Altri, la Xunta y Greenalia” para decirles que “no hay trato, nuestro legado y el futuro de nuestras hijas no es negociable”.

El presidente de la PDRA, Xaquín Trepado, aseguró que “la Xunta de Galicia no tiene el consenso social para impulsar e imponer la celulosa de Altri”. Y añadió que “imponer la celulosa de Altri es actuar contra el conjunto de la sociedad gallega”. Recordó que “la Xunta no está legitimada para cambiar unilateralmente el modelo productivo de este país y abandonar a su suerte a miles de familias que viven del mar y el sector agroganadero y turístico”.

La convocatoria de la manifestación llevó este domingo a Santiago a más de 40 autobuses fletados por ciudadanos, ayuntamientos, asociaciones y otros colectivos que llevan meses apoyando esta lucha vecinal.