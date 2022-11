Un hombre fallece en Madrid después de ser atendido por un equipo de urgencias sin médico

Un hombre de mediana edad —48 años— falleció el pasado sábado 27 después de recibir la atención de un equipo sin médico y de una unidad de Soporte Vital Avanzado del Summa 112. El paciente murió en su domicilio tras la intervención por parte del Punto de Atención Continuada (PAC) de Arganda del Rey, en Madrid, según informan la Plataforma de los Servicios de Atención Rural (SAR) y varios medios.

Según la Plataforma SAR, no era el primer día que no había un médico disponible en dicho PAC. En un comunicado certifican que no hubo un profesional médico en el centro del 16 al 20 de noviembre ni del 23 al 25.

Según esta Plataforma, una persona acudió reclamando ayuda para un "adulto joven inconsciente" que se encontraba en un domicilio cercano. Tras el anuncio, un profesional de enfermería y un celador acudieron en ayuda del paciente. Eran la mitad del personal que tenían de guardia ese día: contaban con 2 celadores y 2 profesionales de enfermería.

Comunicado acerca del incidente ocurrido en Arganda el sábado 26 noviembre.

Los profesionales de un PAC sin médico tuvieron que intervenir en un aviso emergente en el que lamentablemente falleció el paciente.

A su llegada trataron de reanimar al paciente junto con la unidad de Soporte Avanzado Summa, que llegó 1 o 2 minutos después, según la fuente. Sin embargo, era tarde. Alrededor de un minuto después las maniobras se detuvieron ya que no se pudo recuperar el pulso del paciente.

La Plataforma SAR señala el "correcto funcionamiento del servicio de urgencias" pero destaca que el paciente se encontraba mal desde hacía días y que hubo varios días sin médico en el PAC de Arganda. Además, recuerda que desde que se inició el nuevo plan de urgencias "la población desconoce si el centro de urgencias está o no cerrado" así como tampoco sabe si "habrá o no el equipo sanitario necesario para una correcta atención sanitaria".

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han destacado que activó al Summa 112 inmediatamente y se hicieron las correspondientes maniobras de reanimación, sin que se pudiera revertir la parada, han indicado fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero e informa Europa Press.

"El desarrollo del actual plan de urgencias extrahospitalarias, impuesto sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía, y tampoco las posibilidades reales de los sanitarios de dar la adecuada cobertura a las mismas, al no contar con equipos completos, está generando una falta de equidad en lo que respecta al tratamiento que pueda recibir la población, así como en la accesibilidad al mismo, violando su derecho a recibir una atención sanitaria de calidad", ha zanjado la Plataforma SAR.

El PP tacha de "bulo" la noticia y Podemos reclama una investigación

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tachado de "bulo" que el fallecimiento del hombre se debiera a la ausencia de un médico en el Punto de Atención Continuada de Aragnda del Rey. "El '#buloDeArganda' es el último ejemplo de cómo la izquierda usa una desgracia para hacer política. No vale todo. Hay que ser muy miserable pero que mucho para tratar de agitar redes y sociedad para usar un desgraciado fallecimiento y mentir sobre las circunstancias", ha criticado a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha exigido la apertura de una investigación. "El señor no acudió al Servicio de Urgencias. En todo caso aunque hubiera ido de poco hubiera servido porque no había médico. Exigimos la apertura de una investigación que esclarezca lo ocurrido", ha escrito Jacinto a través de su cuenta de Twitter.

El alcalde dice que no puede asegurar que haya "relación directa" entre la ausencia de médico y la muerte

El alcalde de Arganda del Rey, el socialista Guillermo Hita, ha asegurado este lunesno puede asegurar que haya una "relación directa" entre la muerte del y la falta de médicos en el PAC del municipio. "Yo como alcalde no puedo asegurar que haya relación directa. Evidentemente sí tengo que advertir que estamos en riesgo de que hechos así tuvieran relación con la falta de médicos", ha trasladado el regidor en un vídeo compartido en sus redes sociales en el que ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido.