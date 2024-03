Sánchez conversa con Zelenski y promete entregar "nuevas capacidades" para ayudar a Ucrania

19:52 h, ayer

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reivindicado "una memoria completa para que haya verdad y justicia" este 24 de marzo en el que se recuerda el golpe de Estado militar de 1976, convertido ahora en el Día de la Memoria y ha equiparado a las víctimas de la dictadura militar con los fallecidos por acción de grupos "terroristas" que vinculó con el kirchnerismo.

La Presidencia ha publicado un vídeo que se concentra en las víctimas de los atentados previos a la dictadura, plantea que los crímenes de ambas partes se dieron en el marco de una "guerra" y cuestiona el número de 30.000 desaparecidos que defienden las organizaciones de Derechos Humanos.

El vídeo publicado por la Casa Rosada no menciona las desapariciones, torturas y asesinatos de la dictadura y señala al expresidente de izquierda Néstor Kirchner y a sus afines por no condenar el terrorismo, por derogar el indulto aprobado por Menem y la ley de Punto Final y la de Obediencia Debida. "Estaban en el poder. No solamente sus guerrilleros, los terroristas que habían tomado las armas en aquel entonces, sino también sus ideólogos", resalta.