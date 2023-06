El informe forense desmiente al secuestrador que acusó a un dirigente del PSOE andaluz de darle cocaína

El escándalo del secuestro de una concejal de Maracena (Granada) a manos del que había sido novio de la actual alcaldesa en funciones, la socialista Berta Linares, acaba de tropezar con un dato que pudiera provocar un giro de 180 grados en la investigación: el informe forense del Instituto Nacional de Toxicología ha venido a desmentir uno de los principales argumentos usados por el secuestrador, Pedro Gómez Rosa, para inculpar a dirigentes socialistas. Los análisis no han detectado el menor resto de cocaína, sustancia de la que, que según el autor del rapto, le había dado "una bolsita" la alcaldesa "de parte" del número 3 del PSOE andaluz, Noel López, para que se atreviera a perpetrar el secuestro. Noel López se vio forzado a dimitir. El informe que desmiente al secuestrador lleva fecha del 29 de mayo, es decir, del día después de las elecciones municipales y autonómicas (estas últimas celebradas en buena parte del país pero no en Andalucía). infoLibre no ha logrado contactar con el abogado de Pedro Gómez para recabar su versión sobre el informe de toxicología.

Las noticias sobre la supuesta entrega por parte del alto dirigente socialista andaluz se auparon a portadas de periódicos y cabeceras de informativos el 25 de mayo, a las mismas puertas de las elecciones, perjudicando al PSOE en un momento clave. Se basaban en un auto fechado y difundido tres días antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, sin esperar al informe forense. Se trata de un auto del juez que hasta ese momento había instruido las diligencias del caso y que consideraba que la versión del secuestrador constituía un indicio a tener en cuenta. En consecuencia, pedía al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) que investigase al secretario de organización regional del PSOE, Noel López, como "inductor de un delito de detención ilegal". Según la versión del secuestrador, la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, le había entregado "de parte de Noel" López, el número 3 del PSOE andaluz, cocaína para que se "envalentonase" y raptase a la que había sido concejal de Urbanismo. Y esnifó la droga la mañana en que finalmente la raptó. Según el secuestrador, los socialistas a los que involucra temían que la víctima, Vanessa Romero, pudiera perjudicarles publicitando asuntos turbios relacionados con expedientes urbanísticos.

Emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses –órgano oficial–, el análisis encuadra en la categoría de "resultados positivos" el hallazgo de fármacos ansiolíticos y antidepresivos. Y en el apartado de "resultados negativos" menciona la cocaína, los compuestos opiáceos, los cannábicos, la metadona "y su metabolito EDDP". Esos "resultados negativos –se lee en el texto, al que ha accedido infoLibre– "ponen de manifiesto que no ha habido consumo de cocaína, heroína, cannabis, metadona ni compuestos afetamínimos durante el periodo de tres meses anteriores a la toma de la muestra y en caso de que hubiera habido algún consumo se encuentran por debajo de los cut-off [el punto de corte que en última instancia determina si el resultado es negativo o positivo] establecidos". Se trata de un informe que ataca directamente uno de los elementos básicos –y seguramente el más impactante– de la declaración del secuestrador.

"Los análisis de cabellos –agrega Toxicología– solo informan sobre el consumo medio de sustancias estupefacientes durante el tiempo de crecimiento del mechón analizado; por lo tanto, no permiten determinar si un individuo se encontraba en un determinado momento o día, en estado de intoxicación plena o bajo la influencia del síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de tales sustancias".

El secuestro de la edil de Urbanismo, Vanesa Romero, se produjo el 21 de febrero y la víctima, a la que el secuestrador encerró en el maletero de un coche, logró escaparse esa misma mañana. Las muestras de cabello obtenidas para el análisis de drogas y medicación llegaron desde el Instituto de Medicina Legal al Instituto Nacional de Toxicología el 28 de marzo. El informe precisa que "el pelo de un adulto crece aproximadamente 1 centímetro cada mes como promedio". Y que, por tanto, "el segmento de tres centímetros analizado es representativo de un periodo del crecimiento capilar durante tres meses, contados consecutivamente a partir del momento en que se obtuvo la muestra, suponiendo que esta haya sido cortada lo más cerca del cuero cabelludo".

El relato del secuestrador incluye un episodio también relevante: que tanto la alcaldesa como Noel López y el actual concejal de urbanismo de Maracena, Antonio Leyva, le transmitieron el plan para secuestrar a Vanessa Romero durante un encuentro en un bar de Maracena, la Taberna del Ángel. El auto judicial que puso a López en manos del TSJA cita esa parte de la declaración de Pedro Gómez. Y páginas adelante incluye un párrafo donde reproduce la que hicieron los dueños del mesón del Ángel: esa reunión, datada por el secuestrador en enero de este año, nunca se celebró.