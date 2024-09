El PP ignora las exigencias de Bruselas al reclamar "de inmediato" a Sánchez más financiación autonómica

El Partido Popular quiere más fondos europeos para sus autonomías y los quiere ya. Así lo reclamó su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado viernes al Gobierno en el acto organizado junto a sus barones en el palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. El conservador exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que pusiera "de inmediato a disposición de las comunidades" 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation después que el Tribunal de Cuentas europeo alertara de que tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas han llegado a sus destinatarios finales, aunque nuestro país no es de los que salió peor parados.

Una petición en la que ha vuelto ha incidir este lunes el portavoz del PP Borja Sémper y ha trasladado el vicesecretario económico de la formación, Juan Bravo, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta. Según el vicesecretario de cultura del PP, se trata de una "propuesta clara" para inyectar 18.000 millones de euros en las autonomías "para que así puedan disponer de un mayor montante para sufragar los servicios públicos de los ciudadanos". "Consideramos imprescindibles esos fondos para, por ejemplo, para dar respuesta a la vuelta al cole que ya alcanza máximos históricos en el gasto de nuestros ciudadanos", explicó.

Sin embargo, ni la "inyección" es inmediata, ya que se el destino de las ayudas es finalista y está condicionado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado en junio de 2021 por Bruselas, ni puede utilizarse para el "gasto corriente" de las autonomías. "Esos fondos no se pueden utilizar para el gasto común de las autonomías, es un dinero tasado que tiene que ser aprobado por la Comisión y que se vehiculiza a través de inversiones concretas", explica a infoLibre Javier Santacruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). "No se pueden utilizar los fondos de manera discrecional", resume.

Una idea en la que también incide Pablo Simón, profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. "Esos ingresos no los puedes utilizar pagar nóminas o construir hospitales. Lo que sí puedes es tratar de utilizar esos fondos para, por ejemplo, cambiar el sistema de electrificación en un hospital para que sea más sostenible e instalar placas fotovoltaicas", expone a este periódico. Se trata, incide Simón, de proyectos que deben estar "debidamente presupuestados" y que tienen que cumplir con todos los requisitos acordados con la UE.

Así, ambos expertos inciden en que esa "inyección" que no depende tanto del Gobierno central sino del visto bueno de la Unión Europea y que no puede hacerse de manera "inmediata" como reclaman Feijóo y sus colaboradores, sino que lleva un largo proceso burocrático detrás. "El gran problema es que el ritmo de ejecución es muy lento, porque hay que sacar pliegos, hacer proyectos e ir paso a paso", asegura el profesor de la Universidad Carlos III El economista añade que se trata de un "procedimiento reglado" y que, además, son las propias autonomías las encargadas de "definir las líneas concretas de inversión".

Tan solo la mitad de las transferencias de la UE ha llegado a sus destinatarios

La respuesta económica a la pandemia por parte de la Unión Europea tuvo nombres y apellidos: los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, los conocidos como Next Generation. Unos fondos que España fue el primer país en recibir en 2021 y que implican, en total, recibir 140.000 millones de euros hasta 2026. De ellos, cerca de 70.000 millones en forma de transferencias a fondo perdido, y el resto como préstamos y créditos que se deberán reembolsar.

Estos fondos sin embargo, se están ejecutando poco a poco: de ese dinero, tan solo la mitad de las transferencias procedentes de Bruselas ha llegado entonces a sus destinatarios finales, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas de la UE. "Tenemos un funcionariado desbordado y muchos municipios pequeños que no saben cómo gestionarlos e incluso renuncian porque hay unos plazos marcados porque no pueden cumplirlos", admite Simón.

El propio informe del Tribunal de Cuentas lo recoge en su informe y señala que, en un primer momento, se infravaloró el tiempo necesario para llevar a cabo las medidas planeadas y cita también la elevada carga administrativa como una de las causas que está ralentizando el avance. Según un reciente análisis del 'think tank' EsadeEcPol, desde 2021 hasta el cierre de enero de 2024, de los 80.000 millones asignados a España, se han “convocado 56.344”, esto es un 70%, y se han “concedido 32.925 millones”, el 41%.

El PP denuncia el "caos" de la ejecución de los fondos pero ignora la letra pequeña

Fuentes de la dirección del PP se amparan en esos datos para concluir que "la gestión de los fondos está siendo muy caótica": "Van con retraso, la ejecución es bajísima y la cogobernanza tan reclamada es inexistente. Hay un margen enorme para poder rehacer y gestionar bien los fondos. Ni siquiera están todas las transferencias", alegan. Por su parte, el Gobierno asegura que las autonomías "ya han recibido casi 27.000 millones de euros y parte de ese dinero aún no se ha ejecutado" y citan el ejemplo de algunas comunidades como Andalucía, "que incluso han llegado a devolver dinero de los fondos europeos" para financiar la educación de 0 a 3 años.

A juicio de las fuentes consultadas en el ministerio de Hacienda, la propuesta del PP carece de sentido. Así lo trasladó la ministra del ramo recientemente en X. "La propuesta estrella de Feijóo es que el Gobierno central transfiera a las comunidades autónomas 18.000 millones del Plan de Recuperación de la UE a “fondo perdido”. ¿Nadie en el PP sabe que los fondos europeos están totalmente asignados por cada uno de sus componentes y se están ejecutando?", escribía.

Tanto Simón como Santacruz coinciden en que el PP no puede reclamar esos fondos de manera inmediata y sin presentar los proyectos condicionados al Plan de recuperación. "No se trata de un dinero que corresponda a las autonomías, sino que corresponde a los proyectos que presenten", señala el economista. "Si quiere, el PP puede pedirle al Gobierno central una transferencia condicionada. Es decir, una inyección puntual de dinero asociada a un determinado gasto, pero esto de los fondos no tiene sentido", completa Simón. Es más, al politólogo le recuerda a cuando el antecesor del Feijóo en el cargo, Pablo Casado, afirmó que se podría el dinero de los Next Generation para la cubrir el coste de los desperfectos tras el paso de la borrasca Filomena.