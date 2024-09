Madrid y Murcia, los grandes agujeros en las urnas del PSOE con la vista puesta en Andalucía

El PSOE, frente al espejo. Los socialistas arrancan un proceso congresual con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral. La organización se toma unos meses para renovar la dirección federal a finales de noviembre e impulsar liderazgos territoriales rumbo al super 2027, cuando se producirán las elecciones generales, las municipales y la mayoría de autonómicas.

Sánchez pone pista al congreso federal de Sevilla después del exhausto ciclo electoral que ha vivido España. Y lo hace teniendo sobre la mesa los datos de las europeas, generales, locales y autonómicas del último ciclo. Estos números evidencian qué federaciones han hecho los deberes y han sido competitivas en las urnas frente a las que se han convertido en agujeros.

infoLibre ha cruzado los datos de todas las federaciones en las cuatro últimas citas respecto a la media que consiguió el partido, teniendo en cuenta también si se ha logrado llegar al poder, y el resultado deja que los dos grandes quebraderos de cabeza que tiene en este momento el PSOE son Madrid y Murcia. Estas dos federaciones son las únicas que han quedado por debajo siempre del promedio respecto al partido a nivel nacional en las generales, en las europeas y en las municipales y, además, no han logrado arañar con pactos el gobierno regional.

El caso más doloroso para los socialistas es el PSOE madrileño, porque nunca supera la media nacional y tiene el factor además de que en la Asamblea son la tercera fuerza, por debajo de la mayoría absoluta del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y de Más Madrid. Esta federación apenas ha superado el 28% en una cita (en las últimas europeas, donde en general Ferraz se situó en el 30,19%). En las generales se quedó en un 27,84% (casi cuatro puntos por debajo del resultado nacional) y en las municipales logró un 21,59% (casi ocho puntos por debajo que el resto de sus compañeros). A ello se suma que el 28M superó apenas el 18%, una de las cuotas más bajas en unas autonómicas junto a Galicia y Euskadi.

Con los datos sobre la mesa, Madrid se ha convertido ahora mismo en uno de los grandes problemas para el socialismo, en una comunidad donde el PSOE logró ganar en las nacionales y autonómicas de 2019. La federación madrileña concentra muchas de las miradas de cara a este proceso congresual y fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tras elecciones europeas indicó que había un problema junto con Andalucía. Los socialistas de la comunidad ya están en plena batalla soterrada interna tras el pistoletazo de salida del congreso con el liderazgo de Juan Lobato cuestionado fuertemente. El exalcalde de Soto del Real quiere resistir en el puesto y pide tiempo para que cale su proyecto, pero ya aparecen nombres en las quinielas como Fran Martín y Javier Ayala. Pero como dicen en la federación: “Será quien decida el presidente”.

Malos tiempos en Murcia y Galicia

El ciclo electoral también ha dejado la radiografía de la poca competitividad en estos momentos del PSOE murciano, en una comunidad dominada por el PP y la ultraderecha. En las europeas y en las generales solo superaron por unas décimas el 25% de los votos, y en las municipales se quedaron por diez décimas por debajo de sus compañeros a nivel nacional. En las autonómicas fueron la segunda fuerza, pero 17 puntos menos que el PP de Fernando López Miras. A pesar de la debilidad en los colegios electorales, la federación afronta el proceso con mucha tranquilidad y el líder regional, Pepe Vélez, afín a Sánchez, se presentará. “Aquí la cosa está tranquila”, comentan fuentes socialistas murcianas, que recuerdan que el pasado 15 de julio se renovó la Ejecutiva regional, incluida la Secretaría de Organización, en un comité regional donde hubo prácticamente unanimidad.

Para el próximo ciclo electoral el PSOE tiene mucha tarea pendiente en Galicia. Allí han cerrado este periodo sólo habiendo superado a la media nacional en las municipales (con un 29,19% frente al 28,13%). Pero ese funcionamiento municipal (con alcaldes como Abel Caballero e Inés Rey) no se traslada luego en otras citas (casi dos puntos menos en las generales y más de tres puntos por debajo en las europeas). Y el mayor desastre lo registraron en las autonómicas, donde apenas cosecharon un 14% y se situaron como tercera fuerza muy por debajo de la mayoría absoluta del PP y de la opción del BNG. La federación, no obstante, está mansa y celebró un congreso extraordinario en abril para aupar a José Ramón Gómez Besteiro, un hombre de confianza de Ferraz. Se tendrá que enfrentar a un nuevo cónclave a principios de año, pero no hay alternativa y la dirección federal emite que hay que dejarle tiempo para que arme un proyecto contra Alfonso Rueda.

También acusa medias inferiores a las nacionales el PSIB-PSOE, que se ha quedado siempre por debajo en las europeas, las nacionales y las municipales, con porcentajes del 28,94%, 30,16% y 23,51%, respectivamente. Además, se ha perdido el Govern después de los comicios del 28M tras haber ocupado el Consolat de Mar desde 2015. Hasta el momento todo indica que Francina Armengol seguirá liderando a los socialistas de Baleares y que dejar la Secretaría General sería una decisión personal de ella. Su liderazgo es “sólido”, indican fuentes de esa federación, que señalan que el debate no se abrirá hasta después del congreso federal.

Máquinas de ganar: Cataluña y Canarias

En el otro lado de la moneda están los dos territorios más competitivos en las urnas para el PSOE: Cataluña y Canarias. Los de Salvador Illa y los de Ángel Víctor Torres han logrado ser la primera fuerza en sus comunidades en las cuatro citas con las urnas. Los socialistas catalanes viven una luna de miel con su tierra después de años de muchas dificultades y como consecuencia de la apuesta audaz de Pedro Sánchez para resolver el conflicto politico y la llegada del exministro de Sanidad al liderazgo del número 191 de la calle Pallars.

El PSC ha logrado ser la primera fuerza en generales, europeas, autonómicas y municipales, aunque en esta última cita tuvo menos porcentaje que la media nacional del PSOE (un 23,75% frente a un 28,13%). El partido hermano fue absolutamente decisivo para que Sánchez pudiera aguantar en La Moncloa con la aportación de 19 diputados en el Congreso y ha logrado volver al Palau de la Generalitat con Illa al frente de un Govern en solitario (algo que hasta la fecha no había logrado el socialismo, que tuvo experiencias en Ejecutivos tripartitos liderados por Pasqual Maragall y José Montilla).

El socialismo canario también funciona con un buen motor y ha encadenado cuatro victorias en estos años bajo el liderazgo de Ángel Víctor Torres, que ahora ocupa el puesto de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La federación siempre ha estado por encima de la media del PSOE a nivel nacional, a excepción de las municipales, que se quedó a ocho décimas del 28,1 de los socialistas, pero, en cambio, sí fue primera opción en el archipiélago en los ayuntamientos. A pesar de estos resultados, tienen el gran sinsabor de no haber retenido la Presidencia autonómica al pactar un Gobierno alternativo el PP junto a Coalición Canaria.

La fuerza en Asturias y Castilla-La Mancha

También destacan por sus resultados otras dos federaciones: Asturias y Castilla-La Mancha. Las dos tienen elementos en común: consiguieron ser la primera fuerza en las autonómicas y mantener los gobiernos, además de ser la lista más votada en las municipales de ese 28M. Otro espejo en el que se miran es que tienen en las europeas y en las generales porcentajes superiores al PSOE a nivel nacional, pero en esas dos citas se vieron superados por el Partido Popular.

La FSA se mueve en una horquilla del 37,16% de las autonómicas al 32,07% de las municipales, sumando un 35,05% en las europeas y un 34,34% en las generales. Adrián Barbón afronta un congreso en el Principado con alfombra roja a pesar de que un grupo de críticos lleva semanas intentando organizar una alternativa. Desde Ferraz ya se ha comunicado su “contundente apoyo” al actual presidente de la comunidad y líder regional del partido.

El PSOE de Castilla-La Mancha es es el que tiene el mayor porcentaje de voto en unas autonómicas, al haber logrado superar el 45% el pasado 28M y hacerse con la mayoría absoluta. La media en todas las elecciones es superior a la nacional, aunque esto no fue suficiente para ganar al Partido Popular en las elecciones europeas y en las nacionales. Emiliano García-Page volverá a presentarse a la reelección en el próximo congreso y en su entorno creen que no tendría sentido que Ferraz pusiera a competir a una alternativa frente a un presidente en ejercicio.

Otra de las federaciones que se sitúa arriba dentro del socialismo es Extremadura a la hora de conseguir votos. Han sido la primera fuerza en las generales, en las autonómicas y en las municipales. En las europeas lograron un muy buen 36,58% pero el PP les superó en los colegios. A pesar de estos datos, su principal problema ha sido perder la Presidencia de la Junta de Extremadura después de que María Guardiola pactara con Vox. Tras el 28M se ha producido una renovación en el liderazgo, ya que ha dejado paso Guillermo Fernández Vara a Miguel Ángel Gallardo, que durante estas semanas se ha convertido en una de las voces más críticas con el Gobierno por el pacto de la financiación singular entre el PSC y Esquerra.

El PSOE-A, a medio gas

Sus vecinos del sur, el PSOE-A, están en el punto de mira ahora mismo de cara al proceso congresual. Los socialistas andaluces han logrado mejores resultados que la media nacional. Por ejemplo, en las generales sumaron un 33,48% y en las municipales, un 33,79%. En las últimas europeas, se apuntaron un 32,15%. Pero tienen un gran problema: su debilidad actual en las autonómicas, donde apenas lograron un 24% de las papeletas. Todo ello en un panorama dominado por la inquebrantable mayoría absoluta de Juanma Moreno (Partido Popular). Y la presión es mayor en San Vicente porque históricamente había funcionado como gran motor para toda España y en Ferraz sostienen que esta federación debería dar muchos más réditos.

En términos de votos el PSPV ha funcionado bien respecto a sus compañeros en este ciclo a pesar de la pérdida de poder. Los socialistas valencianos han tenido porcentajes siempre mayores a la media nacional del PSOE, aportando especialmente en las generales, donde lograron un 32,13% (en toda España fue del 31,68%). De hecho, en esta cita y en las europeas sus cifras han sido mejores que durante el 28M. No habrá emoción en la Comunidad Valenciana durante estos meses porque adelantaron el relevo por la salida de Ximo Puig y ahora tiene el reto de volver al Palau la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Similar comportamiento registra el PSOE de Castilla y León, que ha quedado siempre por delante de la media nacional del partido en todas las citas, pero que no ha logrado ser primera fuerza. Función mejor en las generales, con un 32,34%, y tuvo la horquilla más baja en las autonómicas, superando por poco el 30%, acusando especialmente la irrupción de fuerzas marcadas por la España Vaciada. El congreso también se prevé abierto con Luis Tudanca intentando repetir y con posibles candidaturas por parte de los ministros Óscar Puente y Ana Redondo.

Euskadi y Navarra, mapas complicados pero muy competitivos

Casos muy especiales son los de los socialistas vascos y navarros. Sus porcentajes se sitúan por debajo de la media del PSOE nacional pero suelen ser muy competitivos en sus territorios por la fragmentación del mapa político y su capacidad para llegar a pactos. Las dos federaciones han logrado imponerse en sus territorios en las generales, con un 25,27% para el PSE-EE y un 27,37% para el PSN. Además, los navarros, con un 20,68% en las autonómicas, han conservado el Gobierno de Navarra con la figura de María Chivite al frente. Los socialistas vascos han hecho valer su apenas 14,23% en las autonómicas (la cifra más baja de todas las federaciones a excepción de Galicia) para acordar un Gobierno de coalición con el PNV y coger algunas de las carteras clave.

Aragón es otra de las federaciones que ahora se mira con lupa. Ha logrado superar por poco la media nacional en las europeas, con un 30,27%, y en las municipales (29,84%). Pero en su debe está haber tenido medio punto menos en las generales y no haber ganado en las autonómicas, dando paso a un Gobierno del PP con Vox liderado por Jorge Azcón. Para este nuevo ciclo se busca un sustituto a Javier Lambán, que ya ha avanzado que dejará el puesto.

Si se mira a La Rioja, también se comprueba que han pasado el corte de la media en todas las elecciones, con su cota más alta en las generales en un 35,68%. Pero la lectura lleva a que es una comunidad donde sigue dominando el bipartidismo y se necesitan más puntos para poder doblegar al PP, que ha sido la primera opción en todas las citas. Allí se busca también candidato después de que la expresidenta Concha Andreu haya abandonado el puesto tras los resultados electorales. Y en Cantabria ni fu ni fa: en las generales y en las europeas estuvieron por encima de sus compañeros, con un 31,03% y un 33,3%. Pero luego llega el gran problema cuando van a las urnas autonómicas y municipales, con porcentajes que no llegan ni al 23%. A esto se suma que en el Parlamento regional son ahora mismo la tercera fuerza. Pablo Zuloaga quiere seguir como número uno pero ya se preparan sectores del partido para dar la batalla.