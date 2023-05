Concha Andreu: "Feijóo se ha metido en el fango"

Concha Andreu logró romper el dominio de 24 años seguidos del Partido Popular en La Rioja. En el verano de 2019 se convirtió en la primera mujer en presidir el Gobierno regional. Una política cercana a Pedro Sánchez y que quiere repetir para consolidar su proyecto de cambio. La comunidad es una de las plazas más disputadas este 28M, con el PP de Alberto Núñez Feijóo vendiendo que la victoria es casi segura. Ella les dice a los suyos que no se fijen en las encuestas y sí en la realidad del día a día.

¿Qué sabor le deja esta legislatura? ¿Qué destacaría de La Rioja en estos cuatro años?

Un sabor de boca positivo, ilusionante y esperanzador. Lo digo con conocimiento de causa. Pasamos por una época muy difícil en la que tuvimos que abordar cuestiones inéditas que trataban de vida y muerte en la pandemia. Nos encontramos en esa situación con una sanidad pública muy debilitada en La Rioja, con el ejemplo de 17 camas UCI para 320.000 habitantes. Y ahora hemos conseguido tener 43 camas UCI. Ha sido un Gobierno fuerte y unido para sacar adelante esa situación crítica, apoyado con todas las medidas del Ejecutivo central como los ERTE. En La Rioja hemos puesto además 200 millones de euros para todas las empresas que cerraron en hostelería y comercio.

¿Y ahora cómo está La Rioja?

Hemos resurgido con una potencia tremenda. Un 8,87% de paro, más afiliados a la Seguridad Social que nunca en la historia, cuatro de cada diez empleos son indefinidos, especialmente jóvenes. La sensación es ilusionante porque tenemos muchos proyectos germinando gracias a los fondos europeos, que negoció de manera impecable nuestro presidente.

A La Rioja nunca le ha ido mejor que con Pedro Sánchez

Se enfrenta de nuevo a pedir la confianza de los ciudadanos este 28M. Si gana, ¿qué promete para esta legislatura?

Lo que prometemos y proyectamos es consolidar el cambio, reforzar el crecimiento económico y poner en marcha todos los proyectos que ya tienen fondos, porque son a medio y largo plazo y asientan la economía. La promesa es seguir potenciando la economía que crea empleo. Además, abordar el reto demográfico. Respecto a los municipios, no hemos cerrado ninguna escuela rural y hemos puesto en marcha los comedores escolares. He anunciado también un plan de ayuda a las familias, de 1.000 hasta 2.500 euros por hijo adoptado o natural. También poner en marcha esa Ecorregión, en noviembre tenemos el congreso mundial de enoturismo. Y seguir bajando las listas de espera, en personas y en número de días. Economía y servicios públicos principalmente.

La Rioja es una de las comunidades más en disputa entre el PSOE y el PP, según las encuestas. ¿Cómo está la situación? ¿Cree que la pueden retener? ¿Qué va a hacer estos días para conseguir esos votos decisivos?

Estamos viendo muchísimas encuestas todos los días. A la ciudadanía y en los mítines digo que no hagan caso a las encuestas porque desmovilizan. Y necesitamos a la gente motivada en función de lo que está viendo en su casa: la mayoría de los miembros de la familia está trabajando, cobrando el SMI, su renta se mantiene a pesar de la inflación, la cercanía para resolver los problemas, en los pequeños municipios ponemos a disposición todos los servicios públicos como la sanidad y la educación. Les digo que miren y vean cómo está resurgiendo la economía. Es una realidad y a los datos me remito: tenemos más de mil millones de euros en inversión público-privada en los distintos polígonos industriales. Es que se nos iban las empresas antes como Electroluz, Schweppes (donde yo trabajaba, por cierto), Altadis y Tabacalera. Ahora se quedan y están ampliando, tanto multinacionales como pequeñas. Atraemos incluso alguna empresita y taller de Navarra.

Una de las preocupaciones en Ferraz y entre los barones es que la izquierda del PSOE no aguante, ¿tiene ese temor en La Rioja?

No, aquí en La Rioja IU y Podemos tienen un suelo muy potente. De manera conjunta hemos logrado aprobar cuatro presupuestos en cuatro años en tiempo y forma. Es algo inaudito, ni el PP con mayoría absoluta lo consiguió. Hemos aprobado 36 leyes y lo hemos conseguido con el apoyo externo de IU y Podemos. Por tanto, aquí no peligra.

Las víctimas de ETA no se merecen tal grado de frivolidad

La alternativa sería el PP con Vox. ¿Cree que los populares, si les dan los números, formarían un Gobierno con la ultraderecha como en Castilla y León?

Un partido que no cree en la igualdad, que no entiende la crisis climática y la niega y que solo quiere gobernar para unos pocos no merece el respeto de los riojanos. Y si hace eso el PP, no merecerá el respeto de los riojanos y riojanas.

La campaña está teniendo muchos tintes nacionales, sobre todo por parte del PP. ¿Qué le parece que los siete condenados por delitos de sangre que lleva EH Bildu renuncien a tomar posesión? ¿Y la actitud del PP?

Lo único que quiero decir de este tema es que las víctimas no se merecen tal grado de frivolidad. Les quiero enviar todo mi cariño y respeto.

Usted siempre ha apoyado al presidente del Gobierno y ahora el PP hace bandera de derogar el sanchismo, ¿qué es el sanchismo para usted?

Voy a decir una cosa y la diré siempre porque me remito a los datos: a La Rioja nunca le ha ido mejor económicamente, de confianza, apoyo y de diálogo con los ministerios. Siempre defenderé el trato que hemos recibido cuando hemos ido a presentar un proyecto, nos han considerado de igual a igual. En regadíos tenemos un apoyo como nunca en la historia para la modernización y la no pérdida de agua. Y el Valle de la Lengua, con ese proyecto hemos sido apoyados cien por cien. ¿Cómo no voy a apoyar a este Gobierno? Y digo más: prefiero levantar el teléfono y explicar y explicar que levantar la voz.

El Senado aprobó esta semana de manera definitiva la ley de Vivienda, ¿cómo la van a aplicar?

Teníamos en previsión bastantes medidas a poner en marcha. Lo que hemos conseguido en esta legislatura es pasar de cero viviendas sociales a 320. Ahora lo que tenemos que hacer es construir, a partir del 29 de mayo, mil viviendas públicas, asequibles para los jóvenes. Quinientas en Logroño y otras quinientas para los municipios que las demanden. Tenemos muchísimas ganas de comenzar.

Conoce bien a Alberto Núñez Feijóo tras compartir tantas horas en las conferencias de presidentes durante la pandemia. ¿Cómo lo ven en esta campaña? ¿Ha girado su imagen? ¿Cómo quedará ese tsunami azul que prometía?

No lo conozco. Actuaba de una manera diferente a cuando era presidente de Galicia, ahora no lo entiendo. No sé por qué se ha metido en ese fango. No es su estilo, se le notan las costuras. Me ha defraudado. Quería que hubiera sido un líder de otra manera.