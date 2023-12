Ángel Víctor Torres: “Hoy España está más unida que cuando gobernaba el PP”

Ángel Víctor Torres vivió como presidente de Canarias la legislatura más difícil en las islas. Tuvo que gestionar la crisis migratoria, la pandemia y hasta la erupción de un volcán. El pasado 28 de mayo encabezó la lista más votada en las elecciones autonómicas, pero el pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria lo apartó de un nuevo mandato.

Tenía pensado en los meses de verano empezar a escribir su libro de memorias. Reflexionó mucho. Pero las elecciones generales lo cambiaron todo. Él siempre creyó en Pedro Sánchez, al que conoce desde hace muchos años cuando el Congreso los unió. Sus escaños estaban muy cerca. Siempre lo apoyó en las batallas internas. Ahora el presidente del Gobierno lo ha llamado a su nuevo Ejecutivo para ocupar la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática. Tiende la mano a todas las autonomías, pero pide también responsabilidad y lealtad al PP.

¿España se rompe como dice la oposición?

No, es una expresión que resquebraja a los que la pronuncian. España tiene hasta once partidos en el Congreso y tenemos una mayoría holgada que defiende un modelo territorial en el que quienes quedan aislados son el PP y Vox. La España del siglo XXI es la España plural, diversa y que camina hacia el mayor número de autogobiernos posibles dentro del ámbito de la Constitución y de los estatutos de autonomía.

El mapa de poder autonómico se tiñó de azul el 28M, con once autonomías gobernadas por el PP, en muchos casos con el apoyo de Vox. ¿Teme que sea una legislatura con mucha conflictividad territorial entre el Gobierno central y las autonomías? ¿Cómo piensa encauzar esa relación?

Va a ser más difícil. Hay pruebas recientes como las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local. Asombra que habiendo un 15% más de recursos para las comunidades hayan votado en contra del objetivo de déficit porque lo ha ordenado el PP. Hablan de que querían un objetivo más alto: se pasa del 0,3% a 0,1%. Pero algunas de estas autonomías han puesto en su proyecto de presupuestos un 0% o un 0,1%. En cambio, el Gobierno de España pasa del 3,1% al 2,7%, por lo que el sacrificio es el doble para la Administración central. Pero yo voy a tender la mano y a actuar, como hice en Canarias, buscando soluciones a los problemas y caminando para que haya la menor litigiosidad. Vamos a agotar las vías antes de llegar al Constitucional.

La España del siglo XXI es plural, diversa y camina hacia más autogobiernos dentro de la Constitución

¿Cree que Feijóo va a utilizar a las comunidades como arma frente al Gobierno central?

Lo vamos a comprobar pronto, están anunciando que van a vetar en el Senado la aprobación de la estabilidad presupuestaria. Si ocurriera, y así está informado por la Abogacía del Estado, entrarían las normas que estaban antes de la pandemia, que son mucho peores. Se estaría poniendo afectar al Gobierno de España por delante del beneficio de los ciudadanos. Por eso, hago un llamamiento de responsabilidad a Feijoo y a los presidentes autonómicos.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado de “extorsión” el planteamiento del Gobierno sobre el déficit de las autonomías.

Son los campeones del mundo en el uso de la terminología semántica y calificativa. Otra cosa es que se sustente con hechos reales. Aquí lo que hay es una negociación. Lo que hacemos es poner más dinero para las pensiones, para la lucha contra la violencia machista, para caminar con una ley de memoria democrática. Queremos una justicia equilibrada entre todas las comunidades y respetar la diversidad del país. Eso hace crecer al país. La extorsión la practican aquellos que utilizan cualquier término porque no han aceptado que están en la oposición. Hay contradicciones flagrantes: Feijóo pide que le dejen gobernar pero antes impide que lo hagamos quienes ganamos en Canarias o Extremadura. Están enrabietados, en un proceso de luto y una visceralidad impropia de un partido que se afirmaba centrado y que se ha entregado a las manos de la ultraderecha.

¿Es optimista de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo entre Sánchez y Feijóo?

Dependerá del PP. El presidente ha dado el primer paso y está dispuesto a sentarse a hablar de grandes asuntos como la financiación autonómica, sin renovarse desde la época del PP, y del Consejo General del Poder Judicial, que está bloqueado y es un claro ejemplo de insumisión constitucional. Espero que los equipos se sienten y lleguen a acuerdos. Ahora tiene la responsabilidad Feijóo, que se ha transformado al llegar a Madrid. Ha pasado de ser un presidente que pedía más autogobierno a abrazar las tesis de Abascal, que quiere acabar con el Estado de las Autonomías. Lo que sería injustificable es que un jefe de la oposición no acudiera a la llamada de un presidente del Gobierno.

Conoce mucho a Feijóo de su etapa como presidente de la Xunta, ¿le ha decepcionado el que está viendo en su etapa en Madrid?

No tiene nada que ver. Recuerdo compartir con él decisiones durante la pandemia, nos preguntábamos sobre cuestiones y decretos y en las conferencias de presidentes nos ayudábamos. Feijóo, que se veía como presidente del Gobierno, tiene que entender que su papel ahora es liderar la oposición, colaborar con el Gobierno (eso no significa que esté exento de críticas el Ejecutivo) y asumir la mayoría de los votos.

El PP exige una Conferencia de Presidentes, ¿cuándo será esa reunión?

Hay un comité preparatorio y la convocatoria la realiza el presidente del Gobierno. El PP no está para dar ninguna lección. La primera conferencia se produjo cuando apenas llevaba un año José Luis Rodríguez Zapatero y se estableció una al año. Rajoy sólo hizo dos e incumplió gravosamente el reglamento, mientras Sánchez ha hecho veinte en cinco años. Este órgano está reglado y en el artículo primero está el principio de la lealtad. Además, tiene un fondo: es un órgano de consenso, no un parlamento. El PP no ha creído en este órgano cuando ha gobernado y lo ha maltratado. Sánchez ya ha mandado una carta diciendo que será convocada.

El PP no ha creído en la Conferencia de Presidentes cuando ha gobernado y la ha maltratado

¿Usted va a hacer una ronda también con los presidentes autonómicos?

He tenido ya un primer contacto a través de una comunicación por escrito y he podido hablar con algunos en persona en actos como el de la Constitución. Haremos todas las reuniones que tengamos a bien con los presidentes y consejeros. A muchos los conozco, lo que es una ventaja de inicio. Sé lo que me van a plantear porque yo ya lo hice. Voy a tender la mano. Cuando fui presidente de Canarias, tuve también mis dificultades con el Gobierno, y era del mismo color político. Sin embargo, nunca perdimos las formas. Espero que sea así.

A uno de los que conoce es al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. ¿Qué se espera de la reunión de la semana que viene entre él y Pedro Sánchez?

Fue uno de los primeros en felicitarme. Le agradecí a él y al lehendakari que fueran a la conferencia de La Palma. Esa reunión va a ser importantísima para caminar en las relaciones entre el Gobierno español y el catalán.

Aragonès sigue insistiendo en que quiere un referéndum y la derecha les acusa de que van a permitirlo. ¿Está pensando el Gobierno en una consulta de independencia en Cataluña?

La derecha va a decir siempre aquello que le interesa poniendo en boca del PSOE lo que no ha dicho. Hay acuerdos de partidos que dejan bien claras las diferencias incluso. El PSOE ha dicho claramente que no comparte el referéndum, lo que no significa que no haya otros partidos que lo defiendan. El PSOE defiende que el referéndum no cabe en la Constitución. Pero, a partir de ahí, sí hay puntos que caben en la Carta Magna y sobre los que tenemos que caminar para la convivencia.

El PSOE defiende que el referéndum no cabe en la Constitución

Acaba de pasar la ley de amnistía en el Congreso su primer trámite con mayoría absoluta, pero se vio un debate bastante tenso con el PP y Vox. Feijóo llegó a decir que era el día más triste en el Parlamento desde el 23F, ¿qué le pareció esa referencia?

Ya lo dijo Patxi López: la tarde más triste fue cuando una moción de censura sacó al Gobierno porque el PP, según la Justicia, estaba corrompido. Los que vivimos el 23F sentimos ese día el miedo de la involución hacia los años más negros de la historia del siglo XX con esa ausencia de libertad, el presidio y la tortura por cuestiones ideológicas. Pero aquello fracasó. El PP indultó a los que participaron en el golpe de Estado. El mecanismo de la amnistía es constitucional y estoy convencido de que así se terminará definiendo si lo llevan al Tribunal Constitucional.

Es necesario en un momento en el que queremos caminar en la convivencia. Hay datos que son objetivos: hoy España está más unida que cuando gobernaba el PP y se produjeron los acontecimientos de 2017. No hay ninguna duda. Había un sentimiento anticatalanista en el resto de territorios que hoy sinceramente creo que no existe y un sentimiento independentista que está hoy en valores más bajos. No tenían más salida que el 155 permanente, no ofrecen más opción. Pero hay que caminar en la convivencia creando puentes. Lo digo con rotundidad: la historia pondrá a todos en su lugar. Hoy nadie cuestiona, salvo la ultraderecha, que se puedan casar dos personas del mismo sexo. Y la historia dará la razón también al PSOE y a la mayoría parlamentaria por el paso dado con la ley de amnistía.

Pero hay encuestas, como la publicada por El País, que reflejan que el 60% de la población considera injusta y un privilegio esa ley. ¿Ha faltado pedagogía?

Es posible, del mismo modo que hemos tenido una agresividad tremenda desde la oposición. La sufrimos en nuestras carnes, no es aceptable lo que hemos visto frente a la sede de nuestra organización con personas que levantan la mano con el símbolo fascista. Eso no cabe en la Constitución ni en la democracia. La ultraderecha no condena los ‘caras al sol’, las esvásticas nazis y las proclamas a favor de la dictadura y Franco. El tiempo es el juez absoluto. Estoy convencido de que veremos a un Gobierno progresista en estos años caminando en justicia social y a un país más orgulloso, con sus diferencias, de estar unido.

El PP habla de una “humillación” por la figura del mediador en Ginebra.

Es un verificador entre partidos. Estamos hablando de cuestiones necesarias cuando hay pactos. Yo, que he practicado la política de acuerdos, he precisado también en momentos determinados de aclarar conceptos. Pero entiendo que el PP lo diga porque no está acostumbrado a pactar. Sólo tiene una visión: la suya. Pero se equivocan y por eso están en la oposición. Practican la hipocresía y la incoherencia.

Las declaraciones de Abascal fueron inaceptables

¿Qué sintió al escuchar las declaraciones de Abascal en Argentina de que el “pueblo acabará colgando de los pies” a Sánchez?

Inaceptable, jamás debió salir esa afirmación de una persona demócrata. Lamentablemente no es capaz de corregirla. Demuestra lo que es realmente Abascal: un líder político en el Congreso incapaz de saber que detrás hay personas que lo siguen y que si se avivan mensajes de odio y que incitan a la violencia se puede lamentar un día.

¿Le preocupa que eso cale?

Totalmente, quiero un país pacífico y donde se ponga sobre la mesa la palabra para ganar un debate. Con argumentos y datos. No quiero sobre la mesa una pistola o una amenaza. El PSOE hace lo correcto llevando a la Fiscalía una denuncia.

Ahora está en Madrid, una comunidad que se ha convertido en un puntal contra el Ejecutivo central. ¿Se puede reconducir la situación con Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo toma la acusación de que se vive en una dictadura?

También depende de la presidenta y le tiendo la mano. Es una voluntad que ella tiene que expresar de acuerdo con sus responsabilidades y competencias, respetando las de los otros, y no convertirse en el ariete permanente contra el Gobierno en términos que también están fuera de la Constitución. El PP es capaz de decir que Sánchez es un tirano, algo que está fuera de la Carta Magna porque es el presidente elegido por los españoles y el Parlamento. Decir que estamos en una dictadura está fuera de la Constitución. No son los dueños de la Constitución, tampoco nosotros. Pero no podemos estar callados ante los que la blanden como algo propio y luego utilizan términos incumpliéndola.

Les acusan también de negociar con Cataluña una financiación bilateral y a la carta, ¿es así?

Fue negado de manera categórica y transparente por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hizo con mucha contundencia.

¿Cuándo se va a negociar la condonación de la deuda con las comunidades? ¿Cuál será la autonomía más beneficiada?

Eso irá a una nueva sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El documento con ERC dice que se hará también con el resto de las comunidades si quieren y no sólo para el FLA. Hay quien lo niega, pero es lo que dice. Ahora preguntan algunas comunidades, lo que es un paso. En el fondo es una quita que beneficiará a los ciudadanos.

Hace poco se vio una foto entre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, alcanzando un pacto por Doñana. ¿Es la excepción que confirma la regla? ¿Pueden llegar más fotos como esta con comunidades de manera más cotidiana?

Fue una foto que puso fin a un conflicto. Se equivocó la Junta de Andalucía, pero estamos en la UE y hay normas que cumplir. Además, el cambio climático es una realidad, algo que sabe el PP aunque se abrace a quien lo niega. Celebro que se busque un acuerdo tras meses de conflicto. Es el camino.

¿Por qué se justifica una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Está de acuerdo con el pacto del PSN y de EH Bildu?

Estamos hablando de una situación concreta en una ciudad concreta. Quien quiera mezclar esto con los pactos de investidura, se equivoca y solo lo hace para intoxicar. El PP es incapaz de aceptar que el motivo real es que UPN no ha sido capaz de sacar los presupuestos y que Pamplona sufre esa ingobernabilidad desde hace varios años por la incapacidad de llegar a acuerdos.

Y me sorprende que el PP reaccione con un sentimiento de resquemor permanente y llame a salir a las calles ante una moción de censura que, recuerdo, es un mecanismo democrático. Es llamativo que Feijóo exigiera ser presidente por ser el más votado y luego en Canarias el PP se aliara con Coalición Canaria para que yo dejara de ser presidente. Dicen una cosa y lo contrario cuando les interesa. Ahora se pierde una alcaldía en Navarra y se indignan con histrionismos. Hay que ser coherente en política. Hay que saber perder cuando se pierde. Por cierto, el PP ha llegado a acuerdos y ha votado junto a Bildu en algunas instituciones vascas. Su indignación es totalmente artificial.

El PP ha llegado a acuerdos y ha votado junto a Bildu en algunas instituciones vascas, su indignación es totalmente artificial

¿Están en riesgo los fondos europeos por la ley de amnistía como dice el PP?

No, estaban en riesgo porque el PP fue a Europa para que no tuviéramos fondos. Fracasó haciendo el ridículo más espantoso. Ahí está la gestión excelente del Gobierno de España. El PP fue a Europa a boicotear y poner trabas y palos en las ruedas. Afirman algo que es absolutamente falso. Y ahora la designación de Nadia Calviño es un reconocimiento al Gobierno de España.

¿Sabe quién sustituirá a Nadia Calviño en Economía?

Sólo está en la cabeza de una persona.

¿Podría pasar a ser vicepresidenta primera María Jesús Montero?

No lo sé, es una decisión del presidente. Montero y Calviño le han dado una impronta económica tremenda al Gobierno. Son rigurosas, serias, preparadas.

Montero ya ha puesto la tarea a los ministerios con los presupuestos de sus departamentos. ¿Tiene una estimación como será para el departamento de Memoria Democrática? ¿Lo van a subir?

Todos los ministros aspiramos a subir nuestro presupuesto y hemos hecho una propuesta de incremento en las partidas de memoria para desarrollar la ley. Estamos punteando las cantidades, no puedo decir más. Pondré todo el esfuerzo para desarrollar la norma.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

Tendremos partidas importantes para las exhumaciones, queremos hacerlas con las comunidades autónomas. Lanzo un mensaje a las autonomías presididas por el PP porque recuperar la memoria y los restos de las víctimas debe ser una cuestión de todos. No deberíamos tener diferencias ideológicas porque un Gobierno democrático fue aplastado por un golpe militar, violento y sangriento. Ahora en el Parlamento la ultraderecha lo niega todo. Por eso, vuelvo a pedirle al PP que no se abrace a los que quieren derogar una ley de memoria, ya que lo único que estamos haciendo es una cuestión de justicia.

Tendremos partidas importantes para las exhumaciones, queremos hacerlas con las comunidades autónomas

En Cantabria y en Aragón el PP y Vox han unido sus votos para derogar las leyes de memoria. ¿No se está viendo ya de manera fáctica esa involución?

Hay otras comunidades del PP que están dispuestas a colaborar. Pero lamento profundamente lo de esas dos comunidades, y lo debería lamentar Feijóo. En todo pacto hay cesiones, pero no se puede entregar el PP para mantener presidencias a quienes pretenden una involución democrática.

En ciudades y calles de España quedan vestigios franquistas, ¿cómo va a actuar el Gobierno para que desparezcan y obligar a los ayuntamientos a cumplir la ley?

Hay que hacerlo porque lo exige la ley y la aplicaremos. Y, segundo, si es necesario, intentando convencer.

En la Asamblea de Madrid se está tramitando un cambio en las leyes LGBTI y trans que supondrá un recorte. ¿Cómo van a actuar desde su ministerio?

Hay dos ámbitos: el legislativo propio de las comunidades y el de las Cortes Generales. Me entristece. Nosotros en Canarias aprobamos una ley LGTBi de manera unánime.

Recurrida ante el Tribunal Constitucional por Vox.

Pero el PP votó a favor. Agradecí el compromiso unánime de los setenta diputados. Estamos hablando de preservar los derechos de cualquier persona en la libertad de elegir, de sentirse y de ser. Me entristece que otras comunidades no hayan aprendido de Canarias, ni siquiera de sus compañeros del PP de Canarias.

La Comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo está dormida desde que la abandonara el PP en 2021. ¿Van a recuperarla? ¿Van a hablar con el Partido Popular? ¿La van a convocar en estos días en los que Sumar tiene dudas sobre declarar como tránsfugas a los diputados de Podemos?

Evitar el transfuguismo debería ser un acuerdo unánime. Lamentablemente fue el PP el que abandonó la comisión, ellos deben dar las explicaciones.

¿Qué plazos tienen para cumplir la agenda canaria? ¿Cómo se materializará?

Este ministerio tiene responsabilidad de seguimiento de los distintos acuerdos con organizaciones como CC. Hay cuestiones que no tienen un ámbito temporal, pero se circunscriben a los presupuestos del año que viene. Estoy convencido de que se cumplirá.

¿Y hay calendario para terminar de desarrollar el Estatuto de Gernika como se pactó con el PNV?

Habrá reuniones en los próximos días con representantes del Gobierno vasco y vamos a avanzar como con el resto de los territorios.

Viene de la política canaria, pero ya ha vivido estos días sesiones de control en las Cortes. ¿Ve aquí un alto grado de polarización política a nivel nacional?

Sí, lo veo. Ha habido una evolución hacia mayor polarización. Fui diputado en la IX Legislatura cuando Zapatero era presidente. No me veo hoy en lo que viví entonces. Había diferencias ideológicas pero la relación era mucho mejor en estos momentos. Añoro aquella etapa. No puede haber un líder político que hable de que quiere ver a otro colgado de los pies. En Canarias se vive de otra manera la política porque hay buena relación entre los líderes. Voy a poner todo mi esfuerzo en trasladar esa convivencia.

Ha habido una evolución hacia una mayor polarización

¿Cree que durará cuatro años la legislatura?

Indudablemente sí. Y se están dando pasos, como la historia dirá, que fueron valientes y necesarios para mejorar la convivencia de este país.

¿Qué le ha parecido el libro de memorias de Sánchez?

No he podido leerlo aún. Lo haré. No pude ir a la presentación porque coincidió con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo conozco bien, teníamos muy cerca los escaños. En su trayectoria interna siempre he estado al lado de él. Es la persona adecuada para estos tiempo difíciles.

¿Está escribiendo su libro?

Mi intención era haberlo hecho durante los meses de verano, pero los dediqué a reflexionar y descansar.

¿Está en tierra firme?

En tierra firme y bien guiados.