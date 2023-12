Objetivo Galicia: Sánchez se vuelca con Besteiro para arrebatar la Xunta al “gris” Rueda

La orden de Pedro Sánchez al partido ha sido clara: la organización se tiene que volcar con el PSdG para arrebatar la Xunta al Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas. Y el propio presidente se va a implicar personalmente en este cometido desde ya con su presencia el sábado en la convención de los socialistas gallegos en Santiago y con la elección de A Coruña como sede para el cónclave nacional convocado por el PSOE para rearmarse ideológicamente en enero.

El análisis que hacen en Ferraz y en La Moncloa es que hacía mucho tiempo que la izquierda no tenía tantas posibilidades de apartar a los populares de la Xunta, en un momento en el que se presentará un “gris” Alfonso Rueda y con un Alberto Núñez Feijóo muy tocado tras fracasar en su intento de hacerse con el Palacio de La Moncloa. Esto ha trastocado todos los planes de los populares, que podrían adelantar los comicios regionales (que en principio deberían ser en julio).

Las encuestas siguen dando al PP como gran favorito para esa cita, aunque hay prospecciones que dan esperanzas a los progresistas. En las pasadas elecciones del 23 de julio el PP ganó con 13 escaños frente a los siete del PSOE, los dos de Sumar y el único escaño del BNG, pero las opciones progresistas sumaron más que las derechas en total de votos alcanzando un 50,26%.

Estas elecciones gallegas serán muy diferentes a las anteriores. Rueda no tiene el grado de popularidad de Feijóo y en la comunidad no han prendido las concentraciones contra los socialistas por la ley de amnistía como en otros puntos de España. La derecha ya no tiene el efecto Moncloa que esperaba y, además, el tablero se sacude con el lanzamiento a nivel autonómico de Democracia Ourensana. Los socialistas sostienen que su candidato, Juan Ramón Gómez Besteiro, es mucho más competitivo en las urnas que anteriores figuras y tiene un perfil que puede recuperar votos. En el BNG están muy animados y ven a Ana Pontón como la futura presidenta de la Xunta. La gran duda es si Sumar puede sustentar al bloque progresista, pero también Yolanda Díaz sabe que se juega mucho en su territorio, por su enfrentamiento con Podemos.

El mensaje del PSOE: "Galicia está por debajo de su potencial"

En el PSOE, según fuentes del partido, van a jugar mucho la carta de los dos modelos en estas elecciones gallegas: “Hay que elegir entre darle el poder a los que solo lo quieren para beneficiar a unos pocos, o el gobierno de todos. La herencia de Feijóo, y la gestión gris de Rueda, tienen a Galicia muy por debajo de su potencial. Besteiro será un gran presidente de Galicia, porque los gallegos se han dado cuenta de que el PP no les aporta absolutamente nada”.

El PSOE tiene previsto celebrar en A Coruña su conferencia política los días 20 y 21 de enero y será, como confiesan en Ferraz, también “la muestra de apoyo de todos el PSOE a Besteiro para que el cambio llegue a Galicia”. A juicio de la dirección nacional: “Rueda y Feijóo tienen miedo a Besteiro. Por eso adelantarán las elecciones gallegas. Solo hay que imaginar una situación en la que Feijóo se fue a Madrid para lograr la Presidencia del Gobierno y, tras su fracaso, el PP pierde Galicia. Eso está en el pensamiento de la planta noble de Génova, y aterroriza a Feijóo. De ahí las hipérboles, los insultos, la mala educación y las mentiras. Los españoles no merecen un jefe de la oposición que les mienta. No merecen a alguien que saque a relucir a ETA cada cinco minutos porque su aportación a la política española es insignificante”.

Los socialistas, apuntan en Ferraz, están preparando con mucho mimo esta cita en A Coruña. El objetivo: “rearmar ideológicamente la opción socialdemócrata española para seguir siendo de utilidad a los españoles y españolas”. “Como lo hemos hecho los últimos cinco años. Porque a diferencia del bloque ultra, en la izquierda, en el PSOE, tenemos una base ideológica por la que queremos tener el poder. Porque desde ahí podemos fortalecer el Estado del Bienestar subiendo las pensiones, el salario mínimo o proteger a las clases medias y trabajadoras como hicimos en la pandemia”, indican las fuentes.

Todos estos conceptos estarán presentes en la cita en A Coruña, una ciudad que tiene al frente de su Alcaldía a una socialista, Inés Rey, que además se ha convertido en la principal cara del partido en la Federación Española de Municipios y Provincias. Será una cita con mucha carga de ideas para presentarse como muro de la ola reaccionaria.

En Ferraz reflexionan: “Hay una imagen paradigmática de hace pocos días. En la toma de posesión de Javier Milei, en esa foto, Santiago Abascal, líder de los neofascistas españoles, y Cayetana Álvarez de Toledo, pretoriana de Núñez Feijóo en el Partido Popular. Milei llegó a la Presidencia diciendo que antes de subir los impuestos, se cortaría un brazo. Bien, horas después de tomar posesión, ha subido los impuestos. Los carburantes han crecido de forma estratosférica y los alimentos se han convertido en un artículo de lujo en Argentina. En resumen: la derecha y la ultraderecha, una vez llegan al poder, abandonan a la gente para favorecer a los poderosos. ¿La única alternativa? La socialdemocracia”.

Los socialistas confían en su candidato

Este debate ideológico estará presente en la conferencia y será trasladado, como pasó durante la pasada campaña del 23J, a los ciudadanos. Besteiro es un candidato con conexión total con Pedro Sánchez y al que la dirección socialista ha cuidado durante estos meses. Fue uno de los elegidos para negociar la investidura de Pedro Sánchez y estuvo en las reuniones con el BNG. Además, fue el diputado elegido para hablar en el primer Pleno de Legislatura para reivindicar el gallego durante el debate sobre las lenguas cooficiales en el Congreso.

Los socialistas gallegos entran de lleno en esta precampaña este fin de semana con la convención que lleva el lema Agora camiña Galicia. El grado de implicación a nivel nacional lleva a inaugurarla el sábado a Pedro Sánchez y a clausurarla 24 horas después a Nadia Calviño, que acaba de ganar la votación para ser presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La estrategia del PSOE gallego pasa por hacer visible su alternativa ya con medidas concretas. Por eso, lanzarán un documento en el que se basará su programa, con promesas como garantizar la asistencia en atención primaria en un máximo de 48 horas, la abolición de la prostitución y la reforma del Estatuto para un mayor autogobierno. Los socialista quieren hacer bandera también de la recuperación de la gratuidad de los libros de texto y el impulso de un nuevo modelo de residencias.

En el PSOE gallego están muy pendientes a su izquierda también, según confiesan varias fuentes del PSdG, ya que el futuro de esas elecciones vendrá también marcado por la competitividad de Sumar en las urnas y los efectos de su división con Podemos. Pero esperan que el tirón de Yolanda Díaz pueda servir para que ese espacio resista mejor de lo que se espera.