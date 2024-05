La Junta Electoral ordena retirar la lona de Más Madrid con la cifra de muertos que Ayuso no quiere que veas

No ha sido sin resistencia. La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid estimó una reclamación electoral formulada por el PP contra Más Madrid y urgió a esta última formación a retirar las dos lonas en las que se puede leer “7291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”, en referencia al número de personas que perdieron la vida en la pandemia en centros de mayores de la comunidad. Pero en Más Madrid, partido integrado en la coalición de Sumar, se conjuraron para mantener su acción de recuerdo y recurrieron a la Junta Electoral Provincial (JEC), como adelantó infoLibre.

Y ya hay veredicto electoral. Para la JEC, la colocación de las pancartas “sí integran una actividad prohibida” en el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) al “estar dirigidas a persuadir al ciudadano para que no vote a un concreto partido político, siendo por ello que del mensaje contenido en las lonas se evidencia su clara ‘connotación electoralista’”. Así consta en el texto del acuerdo al que ha llegado el ente, fechado el 9 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, en el que hurga en el conflicto entre partidos, para alinearse con la Junta Electoral de Zona y los populares.

Los carteles son visibles en dos localizaciones: en la Avenida de la Albufera, Puente de Vallecas, y en la incorporación M-30 desde la prolongación de O´Donnell, en el Parque de la Elipa y Moratalaz. Para Más Madrid son una manifestación del derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución española y por ello invocó en su recurso el primer párrafo del artículo 53 de la LOREG, que fija “una excepción a una prohibición distinta a la que se estima infringida” en este caso, según refleja la propia JEC. “Prohibición -se asevera en el acuerdo- que se establece en el párrafo segundo del reiterado artículo 53, que prohíbe desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campana la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales, o inserciones en prensa, radio y otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior”.

Pero la Junta Electoral Provincial sostiene que “sobre la citada distinción y el ámbito de la prohibición prescrita en el artículo 53.2” de la mencionada ley “desligado de la referencia al artículo 20” de la Constitución “contenida en el artículo 53.1”, ya se han pronunciado en un acuerdo de abril de 2021. ¿En qué sentido? “Subrayando que en el supuesto del artículo 53.2 LOREG no está en juego la libertad de expresión, sino la prohibición de difundir propaganda electoral antes del comienzo de la campaña”. Esto es, juzga que Más Madrid no tiene razón. Y remarca luego: “La propaganda electoral que se realiza con la colocación de las aludidas lonas afecta a cualquier convocatoria electoral y, por lo tanto, a las elecciones al Parlamento europeo”, que se celebrarán el próximo 9 de junio. Entiende que no es “admisible” el “argumento que parece esgrimir el recurrente” en cuanto a que “sólo afectarían a unas elecciones municipales”.

Tras lo expuesto, la Junta acuerda desestimar el recurso articulado por Más Madrid, en su empeño en que no caiga en el olvido la memoria de todas las personas que murieron en las residencias por la ausencia de derivación hospitalaria.

Abanico de consecuencias

Lo marcado por las juntas electorales abarca no sólo la retirada de las pancartas, en las que no se hace alusión directa a ningún partido ni responsable político, de los dos edificios que las soportan “de forma inmediata”. Instan igualmente a la supresión igual de urgente de “cualquier tuit o referencia a la imagen de dichas lonas, ya sea en formato papel, en publicaciones, folletos, etc… o que se encuentre alojada en cualquier red social controlada” por Más Madrid.

En julio de 2020, infoLibre tuvo acceso a los datos oficiales del propio Gobierno madrileño e indicaban que los residentes fallecidos en los geriátricos sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril ascendieron a los ya conocidos 7.291. El exdirector de este periódico, Manuel Rico, fue, asimismo, quien destapó los ‘Protocolos de la Vergüenza’ y sus consecuencias para los ancianos y sus familiares que comparten un dolor latente. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Manuela Bergerot, ha avisado de que su formación seguirá denunciando esos protocolos en las instituciones, los medios de comunicación y en las calles, antes de conocer la decisión final de la JEC.