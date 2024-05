La negativa de Milei a rectificar abre la vía para una ruptura diplomática inédita en casi medio siglo

La crisis diplomática abierta por el presidente argentino, Javier Milei, con el Gobierno de España sigue sin encauzarse. El líder ultraderechista continúa sin pedir disculpas por su discurso incendiario de este fin de semana en Madrid, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presiona y exige durante estas horas unas disculpas públicas y no descarta llegar incluso a la ruptura de las relaciones, algo que no ha sucedido desde hace más de 44 años cuando se fracturó el vínculo oficialmente con Guatemala.

El Gobierno español se afana durante estos días en lograr esa rectificación, algo que trasladó en privado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una reunión con el embajador argentino en Madrid, Ricardo Bosch. Una idea que también verbalizó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien señaló que Milei no estuvo a la altura y volvió a pedir esa rectificación pública: “Entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable”.

Buenos Aires por el momento se ha negado a hacer una rectificación y desdeña ese escenario, como señalaron desde la propia Casa Rosada. El Gobierno español se da unos días y espera que lleguen unas palabras que pongan fin a esta situación de crisis diplomática sin precedentes auspiciada por Milei, quien en un acto organizado por Vox llegó a llamar “corrupta” a Begoña Gómez, la mujer del presidente español.

¿Y si no llegan esas disculpas? Desde el Ejecutivo español no quieren anticipar posibles iniciativas, pero sí señalan que se tomarán medidas firmes y contundentes si no se producen. Sánchez, durante su discurso este lunes en un foro organizado por Cinco Días, comentó que la respuesta del Gobierno “será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina”.

Las respuestas diplomáticas

El ministro español de Asuntos Exteriores no ha llegado a descartar que se produzca uno de los escenarios más graves en la política exterior: la ruptura de las relaciones diplomáticas. Esta es una de las pantallas más extremas en las relaciones entre países, que suele adoptarse después de otras de carácter más intermedio como la llamada a consultas de embajadores (como ya ha sucedido con el caso argentino), la convocatoria del embajador (algo que se produjo este mismo lunes), la expulsión de cuerpo diplomático del país (como sucedió con miembros de la embajada rusa tras el estallido de la guerra en Ucrania) o la expulsión del propio embajador.

En el Gobierno esperan que se pueda reconducir la situación antes de llegar a este extremo de la ruptura de relaciones diplomáticas, algo que también confía la dirección socialista. Ese escenario se puede producir cuando un Estado de manera unilateral pone fin a las relaciones que mantienen con otro, tratándose de una libre facultad de cada país, por lo que no se exige el consentimiento del otro, según define Santiago Martínez Lage en su Breve Diccionario Diplomático.

Las razones para esta ruptura pueden ser varias y pueden ir desde el deterioro de las relaciones bilaterales hasta por actos concretos de otro Estado o por la decisión colectiva de una organización internacional. En el escenario geopolítico se producen con más frecuencia por la injerencia en asuntos internos de otra nación y por acusaciones de desestabilización del régimen político existente. Lo habitual en diplomacia es que se realice formalmente mediante una declaración oficial y suele implicar la retirada del personal de la embajada y cortar lazos y comunicación.

Esta acción está recogida en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, pero no se concreta en el artículo 45 sobre ella misma, sino sobre las consecuencias que tiene:

“En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entres dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal: a) El Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos. b) El Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor”.

La ruptura con Guatemala en 1980

La última vez que España rompió relaciones diplomáticas fue con Guatemala el 1 de febrero de 1980 después de que las fuerzas de seguridad de ese país asaltaran la Embajada española tras haber sido ocupada por obreros y campesinos en protesta por las acciones represivas del Ejército en la región de Quiché y costó la vida a 39 personas. El Gobierno adoptó esta decisión a través de un acuerdo del Consejo de Ministros.

En el caso de la crisis de Argentina se han dado los pasos de llamar a consultas a la embajadora española en ese país y convocar una reunión con el embajador de ese país en Madrid. En los últimos treinta años, España ha llamado a consultas nueve veces a sus embajadores en Nicaragua, Venezuela, Siria, Honduras, Marruecos e Irán. La última vez que había ocurrido fue en agosto del año 2021 por el comunicado emitido desde Managua en el que aseguraba que España carecía de “autoridad moral” y culpaba al país de “falacias, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad”.

¿De qué habla cuando habla Javier Milei? Ver más

Una de las crisis más profundas que se han vivido en los últimos años fue entre España y Venezuela, en la época de Mariano Rajoy, por los ataques de Nicolás Maduro. Madrid llamó dos veces a consultas al embajador (en 2015 y 2016) por decir Caracas que el Ejecutivo apoyaba al terrorismo en su país y formaba parte de una “conjura internacional” y por calificar al entonces presidente de “racista, basura corrupta y basura colonialista”.

Los ataques de Milei a la esposa de Sánchez durante este fin de semana en la cita ultra de Madrid también han irrumpido de lleno en el debate nacional en un momento de máxima tensión por el próximo arranque el viernes de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Desde el PSOE se ha puesto el foco en la postura de los populares y de Vox, a los que acusa de “patriotismo de Aliexpress”.

En el lado izquierdo del Congreso, desde Sumar se señala que debe haber una respuesta contundente a las palabras del presidente argentino, aunque fuentes de la formación creen que no se llegará a ese escenario de ruptura de relaciones. Desde Podemos, su líder, Ione Belarra, hizo esta reflexión sobre la llamada a consultas de la embajadora: “A la derecha se le frena con derechos y avances concretos”. Y exigió que se llame a consultas también a la embajadora en Israel.