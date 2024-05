Ser europeísta es 'cool': radiografía del nuevo activismo juvenil para el 9J

Con memes de Paquita Salas, Aquí no hay quien viva o Sálvame. Así tratan Las EUgenias de explicar a la gente la Unión Europea. Estas tres amigas, que se conocieron haciendo una beca en Bruselas, son hoy un fenómeno por sus vídeos de TikTok e Instagram en los que, con sentido del humor y tendencias virales, invitan a los más jóvenes a votar en las elecciones europeas del 9 de junio.

Quieren que la UE deje de ser percibida como una institución aburrida. “Creemos que es importante hablarles en su mismo idioma para que interese”, explica Cristina Gallego. Y, sobre todo, que la gente de su edad entienda cómo les afecta. “Más de la mitad de las leyes que se han aprobado en España tenían origen en normativas europeas”, comenta María Moya. “Y, sin embargo, muchas veces escuchamos la frase de ‘esto viene de Europa’, como si los españoles no fuésemos parte de ella”, añade su compañera Amaia Echevarría.

Las EUgenias pertenecen a un colectivo de jóvenes activistas que divulgan los valores de la Unión Europea dentro y fuera de las redes sociales. Muchos tienen que convivir con ciertos prejuicios y con el apodo de ‘eurofrikis’. “Queremos que no nos vean como bichos raros. Porque la gente que se moviliza por la UE y que creemos en ella no lo somos. No tiene nada de extraño, ni de raro ni de friki”, explica el presidente de Equipo Europa, Gonzalo Martín.

Martín, de 23 años, lidera la asociación de jóvenes europeístas más grande de España, con casi 5.000 afiliados de distintas ideologías. Y organiza unas Olimpiadas para divulgar sobre el conocimiento de la UE, en las que participan institutos de todo el país. “Uno de nuestros lemas es ‘somos una juventud que aspira a más’. Una idea que está muy unida al proyecto de la UE, que es el que más prosperidad ha dado a los países a través del humanismo como brújula”, añade.

Sin embargo, la mayoría de jóvenes que forman parte de este activismo europeo tienen un perfil sociocultural similar. Son graduados universitarios y profesionales del ámbito del Derecho, el Periodismo o las Ciencias políticas. El reto es conseguir ser un movimiento más transversal. “No estamos llegando aún a los que están desconectados del sistema político y eso pasa por salir de nuestras zonas de confort, que normalmente son eventos e iniciativas hechas para ese público”, explica Elsa Arnáiz, presidenta de Talento para el Futuro, una plataforma que impulsa el empoderamiento político de los jóvenes.

Una estrategia comunicativa de éxito

Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para llamar la atención sobre los jóvenes menos politizados, que están alejados de la burbuja de este nuevo movimiento activista. En este sentido, la estrategia comunicativa de los canales de la Unión Europea, tanto a nivel europeo como nacional, ha jugado un papel crucial.

Han conseguido apelar a distintos tipos de públicos a través de un contenido mainstream y totalmente adaptado al lenguaje digital. “Los datos confirman que los jóvenes son uno de los sectores de la población que tiene un mayor desapego hacia la política. Por eso, es fundamental dirigirnos a ellos con sus códigos y no por eso se deteriora el mensaje”, explica Martín.

En las redes sociales del Parlamento Europeo en España, influencers, artistas y líderes de opinión de la generación Z, como La Pija y la Quinqui, apelan al voto en las elecciones. Una forma valiente de comunicar, poco habitual en otras instituciones, en la que abundan los vídeos cortos que se viralizan fácilmente o trends como ‘Pin pon con...’, un cuestionario rápido a distintas personalidades.

Aunque dos de cada tres jóvenes españoles se siente decepcionado con los políticos, según una reciente encuesta de Talento para el Futuro y Poletika, esto no quiere decir que también sientan desafección por los temas que les afectan. “En las elecciones europeas, observamos que hay preocupación porque esa decepción de lugar a un voto protesta a partidos de extrema derecha antieuropeístas”, explica Arnáiz.

Las generaciones jóvenes han convivido desde que nacieron con la Unión Europea. “Aunque parece que la damos por sentada porque hemos vivido en primera persona las oportunidades que da como las becas Erasmus, el voluntario del Cuerpo Europeo de Solidaridad o el espacio Schengen, en general, somos muchísimo más europeístas de lo que a veces puede parecer”, añade convencida Amaia, una de las Las EUgenias.