Una lona contra Sánchez es libertad de expresión, contra Ayuso se salta la ley: el doble rasero de la Junta Electoral

La Junta Electoral de Zona de Madrid ha estimado este lunes la reclamación electoral formulada por el PP contra Más Madrid y ha instado a este último partido a retirar las lonas instaladas en recuerdo de las personas que perdieron la vida en las residencias de la comunidad de Madrid durante la pandemia en las que todavía se puede leer: “7291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”.

Les buscaron localización en dos puntos: la Avenida de la Albufera, en Puente de Vallecas, y en la incorporación M-30 desde la prolongación de O´Donnell, en el Parque de la Elipa y Moratalaz. Y la Junta Electoral urge a Más Madrid a quitarlas “de forma inmediata”, así como a eliminar “cualquier tuit o referencia a la imagen" de dichas pancartas, "ya sea en formato papel, en publicaciones, folletos, etc… o que se encuentre alojada en cualquier red social controlada por ese partido político”. Si bien, la formación señalada, integrada en la coalición Sumar, ha optado por recurrir ante la Junta Electoral Provincial de Madrid contra el mencionado acuerdo, como ha adelantado infoLibre.

No es la primera vez que la Junta Electoral pone el ojo en una pancarta. La empresa Desokupa colocó un cartel gigante el 3 de julio de 2023, 20 días antes de las elecciones generales que se celebrarían el 23J, en la fachada de un edificio de la calle madrileña de Atocha en el que se mandaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a Marruecos" y decía: "Desokupa a La Moncloa". Se incluyeron, además, imágenes de otros políticos como Gabriel Rufián o Pablo Iglesias. Activistas anti desahucios, agrupados en el Movimiento por la Vivienda de Madrid, boicotearon la iniciativa colocando encima sus propios carteles con consignas como “482.549 desahucios” o “el problema no es la okupación”.

En aquella ocasión, la Junta Electoral de Zona consideró que su colocación estaba amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión, al entender que la imponente lámina no estaba “directamente encaminada” a “captar votos favorables" para una determinada formación política, sino que más bien se exteriorizaban “posiciones críticas o discrepancias con determinadas actuaciones del Gobierno”. “El hecho de que la colocación de la lona y la campaña publicitaria asociada a la misma puedan influir en el voto de determinados electores no implica una petición de voto en favor de una determinada formación política”, se aseveró desde el ente judicial. Para agregar que no era competente para juzgar si se había incurrido en un delito de odio, como denunciaron socialistas y republicanos.

Ahora, sin embargo, la Junta Electoral ha argumentado, para alinearse con el PP, que “es evidente” que las lonas de Más Madrid “constituyen un acto de propaganda electoral dirigido a persuadir al ciudadano para que no emita su voto en favor de una determinada candidatura, todo ello con proyección pública” por lo que “se encontraría dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 53 párrafo 2º de la LOREG –Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General–”. Y esto, “en el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones al Parlamento europeo y el trigésimo séptimo día posterior” a la misma.

Fuentes del ámbito jurídico creen que el recurso de Más Madrid "debería prosperar" porque los argumentos de la Junta Electoral "están cogidos con alfileres", ya que se trata de "un mensaje, no se pide voto" ni se menciona "opción política". Es más, recuerdan que, al margen del caso de Sánchez, "es parecido" a alguna campaña de Hazte Oír sobre el aborto, que "al final se decidió que era libertad de expresión". "Está en juego esta última, que no tiene nada que ver con la petición de voto y entra en las funciones ordinarias de un partido político, haya o no elecciones convocadas", aseguran con rotundidad las fuentes consultadas.

A la espera de esa segunda decisión, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, ha expuesto en rueda de prensa que lo sucedido en torno a “las lonas sobre los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia por no haber tenido atención hospitalaria”, constituye “un intento burdo de censura política” y ha confirmado que lo van a “combatir por todos los medios”. “Llama la atención”, ha hecho notar, “que el partido de la señora Ayuso –presidenta de la Comunidad de Madrid-, que ha recurrido a todas las argucias imaginables para no hablar de las residencias en sede parlamentaria, se dé por aludida por unas lonas que ni siquiera les mencionan”.

A su juicio, la presidenta madrileña “nunca pierde oportunidad para despreciar a las familias de los fallecidos en las residencias” y está demostrando que “les importa más una lona que los derechos de los fallecidos y de los familiares. Pero la cifra de 7.291 va a perseguir a Ayuso durante toda su carrera política”, ha sentenciado.

Una denuncia policial sui géneris

De otro lado, Bergerot se ha referido también a la denuncia administrativa que agentes de la Policía municipal trasladaron a los vecinos del inmueble sobre cuya pared cae una de las telas, en concreto la del Parque de la Elipa, al apreciar que las frases difundidas en ellas pueden “contener acusaciones muy graves sobre políticas aplicadas durante la pandemia en residencias de mayores”, como informó este periódico. Los agentes apuntaron que se habría infringido un artículo de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del Ayuntamiento de Madrid, aunque éste no está reflejado con exactitud en lo reproducido en la documentación policial ligada a esa visita. Para la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, se han “inventado el contenido de la normativa municipal que sirve de base para su denuncia” contra una de las imágenes en lo que ha tildado de “un episodio más del alcalde” de la capital, José Luis Rodríguez-Almeida, que, “después de que su partido defenestrara a Pablo Casado, no pierde una oportunidad de rendir pleitesía a Isabel Díaz Ayuso”.

“En Más Madrid no nos vamos a dejar intimidar por las acciones de Ayuso y vamos a seguir denunciando los ‘Protocolos de la Vergüenza’ en la Asamblea de Madrid, en los medios de comunicación y en las calles”, ha querido dejar claro Bergerot.

Fue el 18 de marzo de 2020 cuando la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión del citado documento en el que se fijaron “criterios de exclusión” que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital, tal y como desveló este diario. Entre ese mes y el siguiente murieron un global de 7.291 residentes, el 77% de la totalidad de los 9.468 que fallecieron entonces en mitad del tsunami que supuso el covid-19, a la luz de datos oficiales del propio Gobierno autonómico, a los que infoLibre tuvo acceso en julio de 2020. Desde entonces muchas familias atraviesan el infierno negro de la angustia por lo ocurrido.