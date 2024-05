"Podéis quitar las lonas pero los 7.291 pesarán siempre sobre vuestra conciencia", el tuitómetro de la semana

7.291. Este número representa más que una cifra: son los mayores de la Comunidad de Madrid que murieron en su residencia sin ser trasladados a un hospital en los peores meses de la pandemia, una información que publicó el periodista Manuel Rico en infoLibre. Recientemente, los conocidos como Protocolos de la Vergüenza cumplían 1.500 días y por ello Más Madrid colgaba unas lonas gigantes en dos localizaciones de la capital para recordar a las víctimas. Este viernes, la Junta Electoral Central ordenaba su retirada. Una decisión que ha indignado a muchos usuarios de X que han llenado de memes y tuits con este número: "Si tienes a alguien de quien te quieres deshacer, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición el teléfono gratuito 7.291. Se encargan ellos de todo", ironiza @ErnestodMartin. "Ha habido que cambiar una lona con el número de ancianos fallecidos por otra con las residencias que les medicalizó", escribe @MoiCamacho junto a una imagen de la lona en blanco.

Otro aspecto que está dominando la conversación en X esta semana es Eurovisión y la participación de Israel en el certamen. Ayer, tras la clasificación de su representante Eden Golan para la gala final la indignación inundó las redes. Por un lado, tuits que apuntaban que la televisión sueca estaba tapando los abucheos en la actuación: "Si escuchas aplausos para Israel durante la transmisión es porque están usando una técnica anti-abucheo tratando de cubrirlos con aplausos falsos", explicaba @rasmusbravado. Por otro, su actual posición en las encuestas que les aúpan al segundo puesto. Por último, las imágenes que nos ha dejado la rueda de prensa con los diez clasificados en la segunda semifinal donde los representantes de Grecia, Países Bajos y Letonia han mostrado su posición en contra de la invasión de Gaza de manera indirecta evitando ser explícitos para así no ser sancionados por la organización. Marina Satti (Grecia) gesticulaba y ponía caras: "Las expresiones de Marina mientras entrevistaban a Eden. Marina Satti SIEMPRE serás famosa", vitoreaba @escldr. El alegato de Dons (Letonia): “Nunca me he sentido tan orgulloso como hoy de ser de Letonia, el único país con forma de mariposa. Una mariposa debe ser libre, todos los países deben ser libres”, y por último, las intervenciones de Joost Klein (Países bajos) y la bandera de su país tapando su cara mientras la intérprete de Hurracain hablaba.

Además, Daniel Sancho, los que se oponen a trabajar menos horas al día y el Partido Popular también tienen su hueco en el tuitómetro de los últimos siete días.

Hasta aquí la recopilación de los mejores memes de la semana en X. No te pierdas el tuitómetro del viernes que viene.