El BNG lanza la candidatura de Ana Pontón a la Xunta con un acto multitudinario: "Es ahora"

Militantes y simpatizantes, además de diferentes cargos públicos del BNG, han arropado este sábado a su candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, en un acto en el que la nacionalista ha apelado al "colectivo" para reivindicar que es "la candidata de todos los gallegos que quieren cambio". "El momento del BNG es ahora".

Bajo el lema 'É agora, Ana Pontón presidenta', los nacionalistas arrancan la cuenta atrás de cara a las próximas elecciones gallegas con el objetivo de liderar el gobierno del cambio y hacer historia con la primera presidenta de Galicia, según ha informado Europa Press.

Ante un repleto hall del Multiusos Fontes do Sar, en Santiago, y bajo la música de A Banda da Loba, pasadas las 12,00 horas, la líder nacionalista hacía su entrada al recinto del acto, conducido por la presentadora Bea Campos, donde multitud de personas aplaudieron su llegada.

Así, tras la intervención de la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, que fue la encargada de abrir el acto, y de cinco representantes del sector cultural, rural, sanidad, emprendimiento e investigación, Pontón tomó la palabra entre gritos de 'Presidenta, presidenta'.

"No estamos aquí en un acto más, no es un mitin más, ni esta será una campaña más. Este es uno de esos momentos en que un pueblo tiene que coger las riendas y pelear por el futuro. Es ahora; es el momento", comenzó.

A continuación, la portavoz nacional ha convocado a la ciudadanía a "hacer historia" y conseguir que por primera vez una mujer ocupe la presidencia de la Xunta, "con las manos libres para defender a los gallegos", convencida de que el cambio liderado por el BNG "es imparable".

Pontón ha dicho sentir "como nunca" la "potencia y la energía colectiva" del BNG y ha prometido "no fallar a los gallegos", antes de confesar que "nunca habría aceptado ser candidata" si no se encontrara "en plena forma tanto en lo personal como en lo político" y gracias a este "proyecto colectivo". "Tengo más entusiasmo y más ilusión. Me siento más preparada que nunca para ser la primera presidenta y poner en marcha el mejor gobierno de todos los tiempos", ha proclamado.

Motivos para ilusionarse

En este momento de su intervención, Pontón se ha dirigido a todas las personas que "tienen motivos sólidos para confiar e ilusionarse con el BNG". Una ilusión que, tal y como ha definido, es "seria y solvente" y que "solo mira hacia adelante con todo el entusiasmo para hacer avanzar Galicia".

En esta línea, ha señalado que no perseguirán "imposibles" ni prometerán aquello que no pueden cumplir, pero confía en dar "lo mejor cada día para transformar" Galicia. "Creo humildemente que Galicia va a salir ganando con una presidenta del BNG", ha reivindicado.

Ejes centrales

Asimismo, ha resumido la "Galicia que quiere el BNG", con la defensa de la sanidad y la educación pública, oportunidades para los jóvenes, una "vejez tranquila", un sector primario productivo, la investigación, la ciencia, la innovación, la cultura o el cuidado del medio ambiente como ejes centrales.

También con un modelo energético "al servicio del país". Sobre esto, ha avanzado que la primera decisión en materia energética que tomará si alcanza la presidencia del Gobierno gallego será "sacar la silla que las eléctricas tienen en el Consello de la Xunta".

En este contexto, ha afirmado tener la sensación de que 2024 será "el año en el que nazca un nuevo gobierno liderado por el BNG". Con todo, se ha mostrado "convencida" de que en esta campaña habrá "voces interesadas" que nieguen esta posibilidad y que digan que "no toca cambio": "A esos predicadores del 'no', les vamos a decir con la cabeza alta y una sonrisa que se equivocan, que su tiempo pasó, que hay una Galicia que va a dejar atrás el tiempo del inmovilismo, la resignación y el pesimismo".

Galicia “se juega el futuro”

Para Pontón, estamos a las puertas de las elecciones gallegas "más importantes de las últimas décadas" porque Galicia se juega "el futuro" tras "14 años de retroceso".

La candidata del Bloque ha reprochado a Rueda que calificase el acuerdo del BNG y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como "garrafón". "A mí lo que me da es que Rueda tiene una tremenda resaca, porque no da digerido que el BNG sea capaz de hacer lo que él no quiso para defender a este país", ha censurado.

Con ese acuerdo, ha afirmado, se ha conseguido "rebajar los peajes de la AP-9 y de la AP-53 hasta un 75%, más medios para luchar contra la violencia machista, tren de proximidad, más competencias, igualdad para Galicia, que va a tener el mismo descuento de su deuda que cualquier otra comunidad". "Y todo desde la oposición, ha recalcado para aseverar: "Imaginad lo que podríamos conseguir con una presidenta con las manos libres".

En todo caso, ha apuntado que si alguien tiene motivos para cabrearse es "la ciudadanía", con un Rueda que "triplicó la deuda pública mientras recortaba en sanidad y en educación". Una deuda que, según la portavoz nacionalista, los gallegos pagarán "más cara" porque el PP "prefirió pedir dinero a la banca en vez de financiarse con el Estado".

"Estos son los que nos dicen que son buenos gestores. Son un mal gobierno que trabaja para la banca y los lobbies económicos y eso se va a acabar con un Gobierno del BNG", ha reivindicado entre aplausos de los presentes.

Fuerzas estatales

También ha tenido palabras para PSOE y PP, que para Pontón "no están en lo importante" porque, para ellos, ha afirmado, "Galicia no es lo importante y por eso traerán a las elecciones gallegas sus batallitas madrileñas".

"Ni necesitamos ni merecemos su ruido y su crispación madrileña. Las fuerzas estatales lo único que demuestran es que no tienen proyecto para este país ni les interesa", ha reprobado.

A continuación, Ana Pontón ha sostenido que las elecciones gallegas "no van ni de Sánchez ni de Feijóo", sino de "soluciones para el futuro colectivo" de Galicia, para "hacerse valer" y para avanzar.

En este punto, ha reivindicado al BNG como "la única fuerza que tiene un proyecto de futuro sin ataduras ni sumisiones", además de ser "solvente y capaz de construir un país mejor a favor de las personas".

A los que quieren cambio

Así, ha aprovechado para dirigirse a todas las personas que quieren cambio, sin importar lo que votaran en otras elecciones porque "todas las maneras de sentirse gallego son necesarias para abrir un tiempo nuevo".

A todas ellas, Pontón les ha dicho que es "su candidata", la candidata de una mayoría que "sabe que el futuro puede ser mejor", desde "el amor y la confianza en los que somos".

"Tengo la certeza de que tenemos al alcance de nuestra mano, hacer historia. Vamos a liderar el Gobierno del cambio porque somos una fuerza humilde, pero digna; porque somos una fuerza de fiar y los gallegos saben que no les vamos a fallar, ni a Galicia ni a nuestra gente", ha manifestado.

Por eso, ha instado a militantes y simpatizantes a "darlo todo" en esta recta final para "renovar el trabajo, compromiso y entusiasmo" que llevó al BNG a alcanzar los 19 diputados en los pasados comicios autonómicos y liderar la oposición.