Ana Pontón: "Prometimos a los gallegos ser su voz en el Congreso y este acuerdo mejora sus vidas"

Ana Pontón quiere hacer historia. Y en su mente está ser la primera mujer, y política del BNG, que presida la Xunta Galicia. Está convencida de que el ciclo del Partido Popular ha terminado con un proyecto que hace “más pequeña” a Galicia y se reivindica como la principal fuerza que puede hacer mejorar la vida de los gallegos. Y su peso en el Congreso ahora es esencial, a pesar de tener sólo un diputado.

Pontón hace estas reflexiones en el Congreso de los Diputados, donde atiende a infoLibre. Acaba de reunirse con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para rubricar el texto por el que el BNG dará su sí a Pedro Sánchez en la investidura. La mujer que reflotó a los nacionalistas gallegos del abismo para convertirlos en segunda fuerza en el Parlamento cree que ha llegado el momento de una política diferente. La que mejora en el día a día la vida de los ciudadanos y donde se cumple lo que se dice.

El PSOE y el BNG han firmado un acuerdo de investidura, ¿esto presupone un apoyo estable para la legislatura al Gobierno de coalición?

Es un acuerdo exclusivamente de investidura. Por lo tanto, sólo nos compromete a esa votación. Evidentemente sabemos que va a ser una legislatura muy larga.

Incluso aunque sea corta.

No tanto porque vaya a durar más que las demás, sino porque va a ser compleja y todos los votos serán clave. Nuestro peso político se ha incrementado. Tenemos vocación de diálogo, pero vamos a ser siempre firmes en la defensa de los intereses de este país y exigentes para que se cumpla lo firmado. Pero esta no es toda la agenda gallega y vamos a hacer lo que prometimos a los gallegos: ser su voz en el Congreso y que eso signifique mejorar sus vidas cuando seamos decisivos. Esto es lo que hace este acuerdo. Por ejemplo, se va a pagar menos en peajes, que son muy elevados en las autopistas del Estado. Además, impulsa que tengamos tren de Cercanías, se habla de mejorar las pensiones y los permisos de maternidad y paternidad y de tener más medios para luchar contra la violencia de género con juzgados específicos. Es un orgullo que el BNG sirva para ello.

En el pasado han sido muy críticos con el PSOE y su falta de cumplimiento de los acuerdos, ¿qué les hace pensar que esta vez sí se materializarán?

Es evidente que no se ha cumplido el acuerdo al cien por cien, pero hemos conseguido avances importantes. Por ejemplo, las rebajas en la AP-9, el impulso de la regeneración de la ría de O Burgo y la electrificación del ferrocarril interno. Hemos conseguido más que los demás con un sólo diputado. ¿Qué ha hecho el resto? ¿De qué le han servido a los gallegos el resto de parlamentarios? Para nada, porque estaban al servicio de sus direcciones. Y en esta legislatura nuestro voto vale más. Somos gente de palabra: cuando decimos algo, lo hacemos. Por eso es importante que esa sea una forma distinta de entender la política, ya que la ciudadanía se cansa de las promesas que no se cumplen. Vamos a ser muy exigentes con el PSOE.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado mucho el acuerdo del PSOE con ERC por la condonación de la deuda. ¿Qué ha conseguido el BNG? ¿Se verá a la Xunta reclamar esa asunción de la deuda?

Me parece muy triste como gallega que el presidente de la Xunta esté enfadado porque hay un buen acuerdo para el país. Lo que ha firmado el BNG garantiza que Galicia va a tener igualdad de trato en relación con la condonación de la deuda. Es decir, va a haber unas condiciones análogas.

El PSOE decía que eso ya existía porque el acuerdo con Esquerra era extensible a todas las autonomías.

Lo hemos firmado en nuestro acuerdo y queda claro que Galicia va a tener el mismo trato en el tema de la condonación de la deuda que el resto de comunidades, a pesar de que no tenemos deuda con el FLA. Nuestra deuda con el Estado es mucho menor que la que tiene Cataluña, pero es una responsabilidad del PP, que tiene que explicar por qué en momentos de crisis, en vez de acudir a los mecanismos financieros del Estado, ha preferido contraer deuda con la banca, en muchas ocasiones en condiciones peores. El Gobierno del PP hizo un desastre en materia de deuda, que la triplicó en 14 años. Y me sorprende que Rueda diga que no quiere la quita cuando hace menos de dos meses se aprobó por unanimidad en el Parlamento una resolución para que, en caso de condonación a otras comunidades, Galicia tenga el mismo trato. Parece que el PP y Rueda tienen un problema cuando hay un acuerdo beneficioso para Galicia. En vez de reconocer el trabajo que ellos no hacen, lo que quieren es poner palos en las ruedas exclusivamente porque están siguiendo la estrategia de Génova. Es triste ver que, cuando hay que escoger entre Galicia y el PP, escogen el Partido Popular.

¿Han cuantificado esa posible condonación de la deuda a Galicia?

Se tiene que hacer mediante un cambio legal, ahí se discutirá la letra concreta. No hemos pactado el texto de esa ley. Lo que hemos conseguido es un compromiso político que nos parece importante: Galicia va a tener un trato igualitario en materia de condonación de deuda. Es la clave y, a partir de ahí, tenemos que ver cuál es el marco. Es evidente que el Estado tenía que ir a una asunción de la deuda de las comunidades, algo que reconoció hasta el propio ministro del PP Cristóbal Montoro. Hay un problema de fondo: una financiación insuficiente para las comunidades. Como gallegos, tenemos mucho que decir porque el sistema no está teniendo en cuenta el coste real de la prestación de los servicios. Es más alto porque tenemos dispersión, envejecimiento y una serie de características. No está bien ponderado el sistema.

En este proceso de investidura, todos los focos están en la posible ley de amnistía. ¿Está de acuerdo con esa medida? ¿Por qué?

No conocemos el texto y no puedo posicionarme respecto a una ley sobre la que no he leído ni la primera línea. Otra cosa es que detrás de ella está el reconocimiento de un problema político, que tiene que tener una solución política. La amnistía es un mecanismo política que se ha utilizado en todos los Estado que han tenido conflictos de estas características. Lo que estamos viendo es que se acercan posiciones. No va a solucionar el debate territorial, pero es un paso necesario. Tiene que ser una legislatura que avance en el reconocimiento de esta plurinacionalidad que existe y que está siendo un vector claramente de progreso y de avance, además de asentar que no haya un retroceso con la derecha y la extrema derecha. Es una oportunidad para un Estado más democrático.

El PP ha caricaturizado muy a menudo al BNG por sus alianzas y relaciones con otros partidos independentistas. ¿Defender la amnistía en Galicia resta votos?

Hay cosas que no se pueden medir por votos, sino que tienen que ver con defender principios democráticos y avances. Se tienen que conocer el texto y sus objetivos políticos. Estoy convencida de que hay una mayoría que cree que los debates políticos hay que solucionarlos por vías políticas y no utilizando a los jueces o a leyes de parte para perseguir a tus adversarios.

¿España se rompe como dice la derecha?

Si cada vez que anuncian que España se rompe se rompiera, no debería quedar ni un pedazo. Hay que asumir la plurinacionalidad como la expresión natural de un Estado diverso, donde hay lenguas, culturas y sentimientos de nación. Avanzar en ese debate es sano y democrático. Me preocupa la crispación y volver a esa política de enfrentamiento porque alguien defienda ser lo que es o lo que siente, esa criminalización de quien opina diferente o de quien habla lenguas distintas. Yo no hablo gallego para molestar, es que es mi lengua, la de mis abuelos y la de mis hijos. Es una riqueza.

¿Habrá adelanto electoral en Galicia? ¿Está el BNG preparado? ¿La izquierda puede asumir la alternativa?

Es una opción que está sobre la mesa. Estamos preparados para poder darle a nuestro país el cambio que necesita, el BNG está en disposición de disputar la mayoría al PP para hacer historia con una presidenta. Sería trascendental. Estamos haciendo nuestro trabajo elaborando la alternativa para convencer a más gente. Tenemos la convicción de que estamos en el fin del ciclo del PP.

Nunca ha habido una presidenta mujer ni del BNG, ¿por qué no ha sido así hasta ahora?

Lo que estamos viendo en las encuestas y en la sociedad gallega es que hay ganas de un cambio real. Es importante que tengamos las manos libres para defender los intereses de este país. Lo que ha pasado con la firma del acuerdo es un ejemplo de la necesidad que tiene Galicia de poder negociar sin depender del centralismo. Hoy tenemos un Gobierno del PP que lo único que hace es seguir las directrices de Génova, pero por otro lado está la política útil del BNG. Voy a dar lo mejor de mí para que hagamos historia y tengamos a la primera presidenta.

En las últimas elecciones generales la izquierda tuvo más del 50% de votos en Galicia, pero obtuvo tres escaños menos que la derecha. ¿Ir tres opciones en las autonómicas divide el voto y resta opciones?

El pluralismo político es un valor que no podemos criticar. Todas las organizaciones tienen derecho a presentarse y la ciudadanía decide el papel que nos corresponde.

El anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es el actual líder de la derecha española. Acaba de convocar manifestaciones este domingo en toda España contra la amnistía. ¿Se ha radicalizado?

Venía de serie. Ha habido ciertos sectores mediáticos y de la política madrileña que durante mucho tiempo lo han presentado como un moderado. Pero siempre lo he dicho: ni moderado ni buen gestor. Feijóo ha dejado una Galicia peor que la que encontró. En temas ideológicos, ha sido un precursor en medidas que luego han escandalizado cuando las han adoptado la derecha y la ultraderecha. Hemos tenido el pin parental contra el gallego, que fue declarado ilegal por los tribunales, y eliminó el servicio gallego de Igualdad. Además, redujo ayudas a las víctimas de violencia machista en plena crisis económica. Su objetivo es llegar al poder cueste lo que cueste y eso en política es muy peligroso.

Si se produce la investidura de Pedro Sánchez, ¿ve a Feijóo quedándose como líder de la oposición durante cuatro años?

No sé si su partido lo va a dejar.

¿Cuáles son las diferencias entre Feijóo y Rueda?

Más allá de Feijóo y Rueda, lo que representa el PP en Galicia es un proyecto que nos está dejando una Galicia más pequeña. Tenemos menos sanidad pública, menos educación pública, menos industria, menos población y menos medio ambiente. El problema está en los proyectos y Galicia va a menos con el PP. Es urgente un cambio real, que lo va a liderar el BNG con un objetivo muy claro: poner en marcha a nuestro país y que sea la Galicia de la esperanza.

¿Han preguntado en el Congreso al Gobierno a través de pregunta escrita por el gasto económico del juramento de la princesa Leonor? ¿Tienen ya la información? ¿Qué le pareció ese acto en el Congreso?

No tenemos la información. Es un símbolo de lo que encarna la monarquía: valores con los que no me identifico, como una familia que ostenta el privilegio de la Jefatura del Estado. Estamos asistiendo a una especie de repintado de la monarquía, quieren vestir como moderna a una institución anacrónica e incompatible con la democracia.