PSOE y Junts revisan cuestiones "técnicas" para tratar de cerrar el acuerdo

14:42 h

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vaya a impulsar, "como condición para ser investido", una Ley de Amnistía "para que determinados delitos sean borrados". "Es profundamente inmoral que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de recibir sus votos para seguir gobernando, eso es profundamente inmoral porque supone poner por encima de todo la búsqueda del poder como el valor máximo. El poder se convierte en un Dios, es adictivo. El ansia de poder llega a eliminar nuestro valores, nuestros ideales", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado el obispo Munilla durante su intervención inicial en el programa 'Sexto Continente' en Radio María, en el que ha advertido de que una Ley de Amnistía "es mucho más que un indulto". "El indulto es perdonar al pecador, pero la amnistía es olvidar que existió el pecado, es como decir que no existió el mal, no existió la corrupción, no existió la violación de la ley, pero sí existió", ha precisado.

Para el obispo de Orihuela-Alicante, "no es legítimo asumir todos los medios, incluidos medios inmorales, para poder mantenerse en el poder". "Es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una Nación al decir que se hace por el interés del bien común, eso no se lo cree nadie", ha zanjado.

En este punto, ha asegurado que si Pedro Sánchez no necesitara los siete votos de independentismo catalán para ser investido presidente "no lo haría". "Lo hace porque necesita esos votos para la investidura, es por el interés por el poder y no por el interés social. No se pueden supeditar los valores morales, éticos, al fin último de mantener el poder", ha comentado.