Inés Rey: "El PP está muy nervioso, el efecto Feijóo no existe"

La segunda gran modernización de A Coruña. Ese es el objetivo de Inés Rey, que aspira este 28M a reeditar su cargo como alcaldesa. La dirigente socialista persigue una mayoría más amplia y gobernar en solitario “sin ataduras”. Está convencida de que no existe “efecto Feijóo” en esta cita electoral y se muestra muy dura contra el expresidente de la Xunta, acusando al PP de polarizar y de confundir a los ciudadanos.

¿Está satisfecha con esta legislatura?

Sí, porque ha sido el mandato de recuperación de A Coruña como líder y motor económico de Galicia, como referente a nivel turístico y cultural. Hemos sido capaces de desplegar el mayor escudo social de la historia. Ha sido un mandato condicionado por la pandemia y sus consecuencias, pero nos ha servido de oportunidad para dar los primeros pasos en la transformación urbana de A Coruña en esa apuesta por la movilidad sostenible y hacer una ciudad más amable y humana. Pensando en la ciudad del presente en la línea de las grandes capitales europeas, un proceso que nos ha hecho recuperar el orgullo y la ambición. No podemos perder eso, ya sabemos lo que pasa cuando gobiernan otros. No es el momento de echar el freno.

¿Por qué pide la confianza de los ciudadanos este 28M? ¿Qué Coruña quiere para los próximos cuatro años?

Quiero esa A Coruña que hemos empezado a construir durante este mandato, un modelo de ciudad que no se termina en cuatro años. Y no se puede paralizar. Lo comprobamos los ocho años anteriores con gobiernos que no creían en la ciudad y con candidatos que representan gobiernos que sólo hablan mal de la ciudad. Fue una época gris en la que perdimos fuelle, liderazgo y pulsión. Espero renovar la confianza en el gobierno progresista de 2019, aumentando la representación y con una mayoría suficiente que nos permita seguir avanzando sin ataduras.

¿Se ve como primera fuerza este domingo?

Vamos a intentarlo y es nuestro objetivo. Evidentemente sí.

El PP está muy nervioso porque no le dan los números

¿Quiere gobernar en solitario o se plantea un pacto con más formaciones dentro del equipo de gobierno?

Quiero gobernar en solitario, llevar adelante el proyecto del PSOE sin ataduras. Por eso pido que el voto progresista y que quiere que Coruña siga avanzando vaya a la candidatura que encabezo para poder tener un gobierno sólido.

Son las primeras elecciones en las que es líder a nivel nacional del PP Alberto Núñez Feijóo. Usted lo conoce mucho, en Galicia ganaba con mayorías absolutas. ¿Puede haber un efecto Feijóo en los ayuntamientos gallegos?

Bueno, partiendo de la base de que no creo que exista ese efecto Feijóo del que tanto hablan, los ciudadanos después de 44 años de ayuntamientos democráticos saben perfectamente lo que votan en cada elección. Diferencian perfectamente entre las políticas municipales y otro tipo de políticas. Aquellos que están intentando trasladar el debate nacional a la parte municipal es porque no creen en la ciudad ni tienen un modelo que presentar. Lo único que intentan es embarrar y polarizar planteando unas elecciones que no son propias de unas municipales. Las formaciones que tratan de confundir lo que hacen es insultar a los ciudadanos y faltarles al respeto.

¿Teme que los partidos a su izquierda no tiren lo suficiente y no puedan sumar luego?

No voy a entrar a valorar las distintas disyuntivas que están planteando las fuerzas a la izquierda. El único voto que garantiza el progreso, el avance, la solvencia, la protección social y el cuidado de los ciudadanos y de las ciudades es el PSOE. Pido ese apoyo mayoritario. Quien quiera una A Coruña de progreso tiene que tener claro que la única papeleta que lo garantiza es la que encabezo.

Otra de las grandes incógnitas de este domingo será la participación, ¿está movilizado el electorado progresista?

Espero que sí y que tengamos una alta participación el domingo.

El PP lleva toda la campaña hablando de derogar el "sanchismo", ¿qué le parecen los ataques al presidente del Gobierno?

Evidencian un nerviosismo y un desnorte absoluto del PP. Lo único que hace cuando está en la oposición es polarizar, crispar y enfrentar a unos españoles frente a otros. Es hablar de españoles de bien y expresiones similares que evidencian un absoluto desprecio a la ciudadanía y a lo que hemos construido como país democrático y avanzado. El liderazgo del presidente del Gobierno es indiscutible a nivel mundial y europeo. En definitiva, la salida ha sido ejemplar de esta crisis con todas las medidas sociales que se han tomado y con resultados económicos a pesar de todas las dificultades. El PP está muy nervioso porque no le dan los números.

Feijóo ha pasado del ridículo absoluto a la mezquindad más absoluta utilizando el terrorismo

¿Qué sintió cuando escuchó a Feijóo decirle al presidente que es más generoso con los verdugos que con las víctimas de ETA?

Un profundo bochorno democrático. Son deleznables e intolerables esas expresiones. ETA no existe gracias a la labor de un Gobierno socialista. Que se esté utilizando el terrorismo en 2023 para intentar dañar a un Gobierno democrático es lo más miserable que hemos visto en los últimos tiempos. Feijóo pasa del ridículo absoluto, de situar Badajoz en Andalucía, a la mezquindad más absoluta utilizando el terrorismo.

El Senado aprobó la semana pasada la ley de vivienda, cada día son más caros los alquileres en las ciudades, incluida A Coruña. ¿Cómo van a aplicar la norma? ¿Van a poder controlar los precios?

Creo que vamos a poder dar solución a la que creo que es la principal preocupación ahora mismo de los españoles. La vivienda se ha convertido en un bien de lujo cuando debería ser un derecho y ser accesible. Es el Gobierno central quien asume el liderazgo de las políticas de vivienda de la mano de los ayuntamientos ante la incompetencia de comunidades autónomas como la de Galicia. La Xunta ha construido cero viviendas en la ciudad en los últimos cuatro años. Y si nos vamos a los últimos diez años, el número también es cero. Le da igual la materia porque ellos son más partidarios del liberalismo y del sálvese quién pueda que de hacer política para las personas.

¿Tiene algún proyecto estrella para estos cuatro años?

Hemos puesto las bases para afrontar esa segunda gran modernización de A Coruña. Tenemos una oportunidad de oro tras la consecución de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que va a ser un tractor fundamental a la hora de atraer talento y favorecer un ecosistema de empresas. Y tenemos la oportunidad de crecer como ciudad por la bahía en el puerto interior después de la construcción de Langosteira y de la desafectación de los muelles. Vamos a seguir avanzando en ese modelo que apuesta por la movilidad sostenible y por una ciudad amable y humana.