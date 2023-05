Dos candidatos del PSOE en Mojácar (Almería), entre los siete detenidos por supuesta trama de compra de votos

10:59 h

La vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha asegurado este miércoles que en la ciudad autónoma, sobre la presunta trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo, "siempre se ha hablado de dos" partidos implicados, "no solamente de Coalición por Melilla" (CPM). Y preguntada por si se refería al PP, ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo".

Así se ha expresado después de la operación policial que ha deparado una decena de detenidos por presunto delito electoral y pertenencia a grupo criminal, entre ellos el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán, partido que gobierna en coalición en la ciudad autónoma con el PSOE y un ex de Ciudadanos, el presidente Eduardo de Castro.

Rojas ha afirmado además que el PSOE de la ciudad autónoma, como avanzaron en un comunicado, no llegará a acuerdos tras las elecciones con "partidos que estén implicados", subrayando que lo hacía en plural.