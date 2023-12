Junts asegura que no le consta un encuentro entre Sánchez y Puigdemont el miércoles en la Eurocámara

10:20 h

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha asegurado que no le consta que esté previsto un encuentro entre el expresidente de la Generalitat y eurodiputado del partido, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el pleno de la Eurocámara.

"No me consta que esté previsto un encuentro. No tengo constancia de que esté previsto", ha recalcado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Este miércoles, Sánchez debe acudir al Parlamento Europeo para hacer balance de los resultados de los seis meses de la presidencia española del Consejo de la UE, con lo que ambos coincidirán en el plenario.

"Coincidirán en un mismo espacio físico, esto nadie lo niega, después de muchos años", ha apuntado Rius, que desconoce si puede haber un encuentro de forma fortuita.