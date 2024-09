El PSOE-M, en alerta ante el congreso federal con Fran Martín en las quinielas para relevar a Lobato

Lunes por la tarde. Calle del Buen Suceso en Madrid. Juan Lobato reúne a la Ejecutiva del PSOE regional de manera presencial. Pide ideas sobre cómo afrontar el nuevo curso político y encarar el próximo debate sobre el estado de la comunidad. Pero en el aire pesa también el anuncio apenas unas horas antes del congreso federal por parte de Ferraz. Se producen reflexiones sobre la manera de hacer política, hay silencios reveladores y unos pocos toman la palabra para expresar de manera explícita al líder su apoyo para que sea candidato en 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en marcha el congreso federal para impulsar especialmente a las federaciones alicaídas y llevar a cabo una renovación de liderazgos. Madrid acapara muchas de las miradas. Ya el propio secretario general del PSOE puso sobre la mesa esta federación (su federación) tras los resultados de las elecciones europeas del pasado 9 de julio.

El debate sobre Lobato lleva tiempo instalado en el PSOE-M, pero en las últimas horas se ha precipitado con más fuerza que nunca. Hay sectores del partido que hablan de manera interna sobre una nueva etapa y hacen cábalas sobre perfiles, aunque el actual líder aspira a ser cabeza de cartel. Lo que se ha instalado en la federación es que volverá a vivirse una batalla como suele suceder entre los socialistas madrileños.

El cónclave nacional será del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Sevilla. Luego tocarán en cascada los regionales. El Comité Federal del PSOE convocará oficialmente este sábado la cita federal y también marcará el calendario tope para los autonómicos. Según los estatutos del partido, “habrán de realizarse tras la celebración del congreso federal en un plazo inferior a 90 días”. Es decir, como muy tarde, podría irse la cita autonómica a finales de febrero.

"Él se lo ha buscado"

Y la sensación de renovación de Lobato se ha incrementado en las últimas horas por acciones del propio secretario general, como señalan varias fuentes del PSOE de Madrid con puestos a nivel nacional, autonómico y municipal. “Ahora no tocaba hablar del liderazgo regional, pero él solito se lo ha buscado”, señala una de ellas. Y varios de los consultados trasladan la indignación por el mensaje que envió el líder madrileño a los militantes, tanto por vía Whatsapp como por mail.

El texto remitido a los militantes se hace con motivo de la convocatoria del congreso federal, pero lleva implícito al final un mensaje muy claro de cara al regional. Arranca de manera nacional: “España necesita un PSOE fuerte que acompañe y apoye el liderazgo de nuestro Secretario General y Presidente del Gobierno en su tarea de modernizar y seguir haciendo avanzar a España. De igual modo necesitamos un PSOE fuerte frente a los partidos y posiciones ultras, que son una amenaza para nuestro modelo de convivencia, como lo son también la creciente distorsión de nuestra democracia a base de bulos y falsedades”. “En este escenario las y los socialistas madrileños, que hemos crecido estos dos años hasta ser la tercera federación del PSOE, tenemos la obligación de estar a la altura y en primera línea en este Congreso Federal. Y vamos a por ello”, indica.

Pero no se queda sólo en la cita de Sevilla. Y los últimos párrafos hablan directamente del proceso regional y se postula: “La tenacidad, la ilusión y la perseverancia van dando resultados como hemos visto estos meses en los paneles electorales de Madrid, y hoy mismo en la encuesta de El País, donde el PSOE de Madrid es la segunda federación con mejor resultado de todas las Comunidades Autónomas analizadas”.

“No ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Os pido el máximo compromiso e implicación en el proceso orgánico que arrancamos. Tenemos que dar un paso contundente en la consolidación de la alternativa al PP de Madrid. Yo me voy a dejar la piel. Voy a ir con todo y a por todas para que el PSOE sea más fuerte y cumpla con la obligación que tenemos con la sociedad madrileña. El proceso que empezamos será exigente porque nos jugamos mucho. Por eso, os pido vuestro apoyo, implicación y ganas para conseguirlo. Contad conmigo. Fuerza y buen criterio compañeros y compañeras”, remataba Lobato.

"Habrá batalla"

“Me quedé muerta al recibir el mensaje. Él abre el debate cuando no toca. Ahora sería el momento del federal”, comenta una dirigente con peso en el PSOE madrileño. Y la sensación se agravaba con el post en redes que colgaba el líder regional subido en un barco con la siguiente frase: “Teniendo determinación y claro el rumbo, todo es avanzar”. Muchos en el partido lo han interpretado en clave interna sobre su disposición a llegar hasta el final. “Habrá batalla”, confiesa un lobatista, que quita hierro a los silencios durante la Ejecutiva regional: “Eso no significa que la gente esté en contra de él”. El primer gran pulso interno que se puede vivir antes del congreso es la elección de los delegados que mandaría el PSOE-M a Sevilla, donde se remodelará la dirección nacional y se producirá un serio debate ideológico con temas como la financiación de las comunidades.

Partidarios de Lobato también indican que no hay que darlo por muerto todavía y confían en poder contar con los números suficientes si hay que ir a unas primarias. No obstante, como reconoce un miembro de la Ejecutiva afín al secretario general, habría que trabajarse mucho durante estos meses los apoyos orgánicos que ahora faltan en una federación poblada por múltiples familias, sectores y subgrupos que hacen que siempre la carrera sea impredecible.

Pero la sensación general es que al final decidirá Pedro Sánchez. “Es el presidente, es del PSOE-M, controla el partido a nivel federal, él tendrá la palabra final”, como señala un dirigente regional. Lobato se ha alejado en los últimos meses de Ferraz y su postura sobre la amnistía, los impuestos y la financiación no ha hecho especial gracia a la actual cúpula del partido, que es consciente de las críticas soterradas.

"¿Quién ha hecho oposición? ¿Dónde está Lobato?"

¿Y qué nombres podrían iniciar una nueva etapa? En la terna siempre aparece el del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que perdió en las anteriores primarias precisamente contra Juan Lobato, pero que ahora lleva tiempo acercándose a la calle Ferraz para tratar de tener una pista de despegue a Buen Suceso. Pero en las últimas semanas crece y crece, según la mayoría de las fuentes consultadas, la figura del actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre.

Aunque no suene al gran público, es uno de los dirigentes con más ascendencia en el PSOE de Madrid. Trabajó en La Moncloa antes de ser nombrado delegado del Gobierno y conoce mucho al presidente del Gobierno. Asimismo es un hombre de la máxima confianza del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, uno de los socialistas con más poder en la actualidad. Entre los cargos y militantes gusta especialmente que Martín Aguirre se ha convertido en el principal defensor de las políticas de La Moncloa en Madrid y confronta directamente con Isabel Díaz Ayuso. “¡¿Quién ha hecho oposición durante este verano?! ¡¿Dónde estaba Lobato?! Ha sido el delegado”, señala otra persona que está en la dirección regional.

Y es que en muchos sectores del PSOE de Madrid se defiende un modelo de oposición muy diferente al de Lobato. Un alcalde con mucho peso hace esta reflexión: “Cada vez se va extendiendo más la idea de renovar el liderazgo de la Secretaría General. Tenemos que centrar nuestros mensajes y propuestas en una línea claramente de izquierdas para recuperar el liderazgo de la oposición. Y desde ahí, ser una clara alternativa al Gobierno actual”.

Uno de las cuestiones que más debate provoca en el PSOE-M es la búsqueda de caladeros de votos. “¿Quién se ha venido de Ciudadanos al socialismo en Madrid? Un concejal”, ironiza otro cargo de la Ejecutiva. Por eso, en el partido hay sectores que creen que deberían volcarse en los votantes progresistas de Más Madrid. “Es que no nos acordamos de que somos la tercera fuerza en la Asamblea. Pero que no lo digamos no significa que no lo seamos”, señala otra persona con asiento en Vallecas. Otro de los puntos que se asignan como favorables para el actual delegado es que se está recorriendo muchos municipios: “Se ha ganado a muchos alcaldes. Por fin tenemos a alguien en ese puesto que no se dedica sólo a contar el número de manifestantes. Y se ha abierto a temas muy sociales y se ha implicado, por ejemplo, mucho con el colectivo LGTBi”, apunta otra fuente con muchos trienios a sus espaldas en el partido. El PSOE de Madrid arde. De nuevo.