Irene Montero: "Las instituciones no hemos estado a la altura de las víctimas del VIH"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha reconocido que las instituciones no han estado "a la altura" de las víctimas del VIH y de sus familias, y ha lamentado "las decenas de víctimas mortales para quienes los tratamientos no han llegado a tiempo", en el marco de la inauguración del XIII Congreso de CESIDA, organizado por la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA).

"Sabemos que sigue pasando, pero también que se ha avanzado, que estamos en un momento político y social distinto, con instituciones que, aunque no lleguemos siempre y aunque nos quede mucho por hacer, sabemos que combatir el estigma y la discriminación es tremendamente importante", ha subrayado Montero.

En este punto, ha recordado que España ha solicitado su adhesión a la Alianza Mundial para prevenir todas las formas de discriminación relacionadas con el VIH de ONUSIDA y ha celebrado que, en los últimos años, este país "ha ido eliminando barreras que impedían a las personas con VIH acceder a determinados puestos de trabajo".

Pese a estos avances, ha lamentado el estigma que aún afecta a estos pacientes. "Mientras siga habiendo una sola persona con VIH con miedo a comunicar su seropositividad o a su círculo más cercano o en sus entornos laborales; mientras haya una sola persona que sufra rechazo de que se haya visto amenazada, insultada, agredida, discriminada por tener VIH, las instituciones debemos comprometernos a estar a la altura", ha expresado la ministra de Igualdad.

Indetectable es igual a intransmisible

Para Montero, "no se va a acabar con la LGTBIfobia si no se acaba con la serofobia" y ha admitido que aún queda "un largo camino" de concienciación en este sentido. "Para ello creo que es necesario insistir en una tercera ecuación: indetectable es igual a intransmisible. Hay mucha gente en la sociedad que todavía necesita seguir escuchándolo", ha reivindicado.

"Sé muy bien que son tiempos difíciles, hemos peleado, hemos ganado derechos, pero también hay quienes cuestionan y quien amenaza con pisotearlos y con llevarnos atrás", ha señalado Montero, para añadir que "cada vez que se cancela una obra de teatro como el 'Orlando' de Virginia Woolf; cada vez que una lona electoral muestra cómo se tira a la basura la bandera arcoíris o los símbolos feministas, o cada vez que no se respeta en un centro educativo el derecho a la educación sexual y a la salud sexual, se abona el terreno para que avance el odio y la falta de derechos". De esta forma, ha proseguido, se "crea" una sociedad en la que "la diversidad no tiene cabida" y en la que "el VIH y las ITS se siguen transmitiendo de una forma alarmante".