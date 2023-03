El jefe de la UCO en la etapa de Rajoy investigó la vida sexual de un periodista para el número 2 de Interior

El coronel Manuel Sánchez Corbí, en 2016 jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, investigó datos de la vida sexual de un periodista que de inmediato puso en conocimiento del entonces número 2 del Ministerio de Interior, Francisco Martínez.

Entre los miles de whatsapp almacenados por Martínez en su móvil y que acaban de ser incorporados al sumario del caso Kitchen figura la conversación donde el alto mando informa al entonces secretario de Estado de que el periodista valenciano Juan Nieto “es homosexual, bastante promiscuo e interesado en sus relaciones amorosas...”. El coronel cita, con nombre y cargo, a tres miembros del espacio jurídico dando por hecho que con los dos primeros el investigado tiene o ha tenido una relación y que en lo que concierne al tercero, Nieto le “ha tirado los tejos”. En aquel momento, mayo de 2016, el periodista llevaba meses publicando múltiples noticias sobre la denominada Operación Taula, que cercó a la exalcaldesa ya fallecida Rita Barberá y dejó al descubierto una enorme red de blanqueo de cantidades fáciles de camuflar —el llamado pitufeo— y que acababan en el bolsillo de políticos del PP.

Los mensajes entre Sánchez Corbí y Martínez, cruzados más allá de las 10 de la noche, comienzan con uno del que se infiere que el jefe de la UCO ha actuado a petición del secretario de Estado: “B. Noches Secretario. Perdón por la hora. Esta es la info obtenida”. En el siguiente whatsapp es donde detalla lo que ha quedado expuesto en el segundo párrafo de este texto. Y añade una coletilla: “Curiosamente el periodista es hijo y nieto de guardia civil”.

La respuesta de Martínez es lacónica pero también reveladora: “Menudo culebrón… Muchas gracias Manolo. Un abrazo”.

Este jueves, infoLibre contactó en primer término con el periodista investigado. En conversación telefónica y tras escuchar estupefacto el diálogo completo entre Francisco Martínez y el coronel Sánchez Corbí, Juan Nieto reaccionó así: "No tenía el menor conocimiento de que el máximo responsable de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se hubiera dedicado a investigar mi vida privada para informar al número 2 del ministro Jorge Fernández Díaz. Me parece increíble".

El coronel Corbí, con quien también contactó este medio, rehusó cualquier pronunciamiento. Sí habló el antiguo número 2 de Jorge Fernández Díaz. Es decir, Francisco Martínez. En una primera respuesta, aseguró que “nunca” ha tenido “ningún interés en la vida sexual de nadie". Sobre el porqué de aquella requisa de datos acerca del comportamiento sexual del periodista, ofreció la siguiente respuesta: "La información que me transmite el coronel Manuel Sánchez Corbí podía estar en el marco de algo que estuviera investigando la UCO. No lo recuerdo ni lo puedo recordar. Lo que me contó formaría parte de algún tipo de expediente de investigación".

Al replicar este periódico que no consta que el periodista Juan Nieto se haya visto envuelto en ningún caso judicial, Martínez dio la siguiente contestación: "No lo sé yo, lo va a saber usted".

"Revelación de secretos" en el caso que cercó a Rita Barberá

Una hora más tarde, y tras haber “consultado” el asunto, el ex secretario de Estado hizo llegar al periódico un nuevo mensaje que se reproduce de forma literal:

“En esa fecha se estaba publicando información de una operación de la UCO que se encontraba bajo secreto de sumario —Taula— y se realizó una investigación por parte de la misma unidad instructora para conocer el origen de las fugas de información y del quebrantamiento del secreto de sumario. En el marco de dicha investigación se preguntó por las relaciones con el mundo judicial y fiscal y con la propia Guardia Civil de los profesionales que publicaban la información bajo secreto, como investigación de un posible delito de revelación de secretos".

“La investigación del posible delito de revelación de secretos —prosigue Martínez— formaba parte de la actuación de la unidad de la Guardia Civil competente y estaba amparada, como todas las actuaciones de policía judicial, por el mismo secreto de sumario. La comunicación entre el Jefe de la UCO y el Secretario de Estado de Seguridad estaba cubierta por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 que otorga la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”.

Hasta ahora, nada había trascendido sobre una investigación como la referida por Martínez y de la que infoLibre no ha podido aún obtener datos.

Al igual que para Fernández Díaz, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para Francisco Martínez por encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad en el caso Kitchen, una operación policial de inteligencia supuestamente urdida de forma ilegal por altos cargos del PP. Financiada con fondos públicos, el objetivo era hacerse con la información que Luis Bárcenas manejaba tanto sobre las cuentas secretas del partido como de otros manejos en el caso Gürtel. Y una vez obtenida, borrarla del mapa.

De menor calado que Gürtel y su vertiente sobre la caja B pero embutida en un mapa de continuos episodios de corrupción, en la Operación Taula llegó a haber 50 imputados. No se registró ni una dimisión. Y al final, en una actuación profética respecto a lo que ocurriría más tarde en Madrid con el caso Púnica, la Audiencia valenciana archivó las actuaciones para 39 de los 50 investigados. El auto que desinfló el caso subrayaba que “no se sabe de dónde viene el dinero”.