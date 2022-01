"Lo has sacado de infoLibre, ¿no? Un gran periódico": Buxadé, acorralado por la postura de Vox sobre Ucrania

Miércoles 26 de enero a las 22.26. El periodista Xabier Fortes entrevista en La Noche en 24 horas al vicepresidente primero de Acción Política de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé. En un momento de la conversación con el también portavoz de la formación de ultraderecha y mientras le cuestionaba sobre la crisis en Ucrania, el presentador de RTVE le pregunta "¿con quién se va a quedar Vox en esa dualidad Polonia-Hungría?" ante la reunión este fin de semana de Santiago Abascal con los líderes húngaros y polacos, Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki: "Morawiecki lleva meses advirtiendo sobre los planes de Rusia, mientras que Orbán es el principal aliado en Europa de Putin, por lo que sepamos hasta ahora".

Ante esta cuestión, Buxadé le replica que "esa afirmación" la ha sacado "del titular de infoLibre, ¿no?". Para a continuación intentar ridiculizarlo: "Un gran periódico y medio acreditado en toda la prensa nacional e internacional". El eurodiputado de Vox intenta responder a la pregunta de Fortes asegurando que "esa teoría de que Orbán es el principal aliado", aunque el presentador lo interrumpe: "Hasta ahora se ha mostrado como el principal aliado de Putin en Europa". Buxadé continúa su respuesta afirmando que Orbán es "el presidente de un Estado miembro de la UE que ha sufrido un ataque inmisericorde por parte de la Comisión Europea" y al que la UE le ha enviado una "misión para monitorizar el estado de Derecho en Hungría".

Al concluir la respuesta, Fortes le vuelve a insistir a Buxadé por esa mención inicial a infoLibre: "Citaba usted a infoLibre, no sé si tienen buena o mala relación, esta información...". "Es que le he oído en el titular", asegura el eurodiputado de Vox en referencia a la lectura que el periodista hace durante La Noche en 24 horas de los titulares de la prensa tanto en papel como digital. "Yo no cité a infoLibre. En infoLibre no hablé para nada de esa reunión. Para nada. En la lectura de la prensa digital, no cité al infoLibre con esa noticia para nada", le corrige el presentador, que le aclara que esa información si que viene, en cambio, en El Independiente, en El Mundo y en La Vanguardia!".

"Que no es que sean especialmente bolivarianos, si es que usted me decía lo de infoLibre porque es un medio bolivariano", asegura Fortes. Ante lo que Buxadé replica: "Lo de bolivariano lo ha dicho usted. Aunque podríamos estar de acuerdo".

infoLibre publicó este miércoles una información titulada La crisis de Ucrania atrapa a Vox entre la lealtad a los ultras polacos y el deseo de agradar al prorruso Orbán en la que se analiza como los de Abascal se niegan a avanzar si apoyarán el envío de tropas a un eventual conflicto a la espera de que Pedro Sánchez haga una propuesta al Congreso.

Esta información incluye el vídeo de UM7BJ Politikeo, un creador de Youtube cuyo lema es: "El mundo se divide entre indignos e indignados, ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar".