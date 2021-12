Un joven denuncia una agresión homófoba en un pub de Oviedo al grito de "maricón de mierda"

Un joven ha sufrido en la noche de este viernes una agresión de carácter homófobo en un local del Oviedo antiguo. El agredido ha mostrado fotografías y un vídeo de sus lesiones en redes sociales y afirma que tres desconocidos le pegaron mientras le llamaban "maricón de mierda".

"Me han puesto 6 puntos y 3 grapas en la cabeza más 4 en la nuca debido a los puñetazos y el vaso que me reventaron en la nuca", ha explicado en su cuenta de Instagram el joven. "Todo por estar pasándolo bien sin hacer daño a nadie, por sentirme libre y orgulloso de quien soy. Me parte el corazón ver tanto odio de la gente que no nos deja ser felices", ha asegurado.

El local donde se ha producido el suceso, ubicado en la calle Mon, ha confirmado la agresión de carácter homófobo y ha dicho que están trabajando en el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad, poniéndose a disposición tanto de la víctima como de la policía.

Explican que la víctima se fue del local de inmediato tras el acto violento y que lamentablemente no se puso en contacto con el personal de seguridad del local, por lo que no pudieron ayudarle ni actuar en el momento.

El asunto está siendo objeto de diversas reacciones en redes sociales. El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha sido de los primeros en referirse a lo sucedido para expresar su condena. "Un joven ha denunciado en sus redes sociales una agresión homófoba en Oviedo, por la que tuvo que acudir al hospital. Los discursos de odio son responsables de los delitos de odio. Mi total apoyo y solidaridad y mi condena rotunda por la agresión. Asturias debe decir BASTA", ha escrito.

