Andalucía no tramita el 80% de ayudas al alquiler joven pese a tener los fondos del Gobierno desde hace meses

La Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla, tiene 13.000 solicitudes aprobadas de ayuda al alquiler que siguen sin tramitar. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, exculpa al Ejecutivo regional y dice que el origen de la insuficiente gestión está en “la soberbia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no escucha a las comunidades que advertían que no estaba bien planificada y que las ha dejado solas en la tramitación de un tema complejo". Lo cierto es que los fondos llevan transferidos desde hace 20 meses, en enero de 2022, y si no se abona, existe el riesgo de que la Junta tenga que devolver la mitad de esa financiación al Ejecutivo central.

Los últimos datos conocidos son del 5 junio, donde apenas había 4.000 expedientes favorables de las 17.000 solicitudes aprobadas. El 80% de las solicitudes están paralizadas aunque, Pablo García, parlamentario del PP andaluz señala que no han parado "ni un solo día" tras la puesta en marcha de un plan de choque con personal específico dedicado a resolver el Bono Alquiler Joven. Lo cierto es que con las cifras en la mano se concluye que Moreno Bonilla ha aprobado más solicitudes de las que puede pagar con la partida actual, de 68 millones, que cubrirían un total de 11.000 ayudas. La subvención consiste en un apoyo mensual de 250 euros durante dos años. Es decir, en total un beneficiario percibiría un total de 6.000 euros.

Desde UGT y Juventudes Socialistas denuncian que a pesar de las solicitudes en fase de cobro, los beneficiarios no están percibiendo la ayuda, y la Junta no aporta el dato. Ramón Sánchez Garrido, secretario de Políticas Sociales en UGT Andalucía, en conversación con infoLibre critica que el Ejecutivo de Bonilla esté usando el Bono Alquiler Joven “como una forma de oposición al Gobierno central”. Desde el sindicato denuncian las trabas burocráticas que la Consejería ha ido añadido y las sucesivas resoluciones en las que han ido agotando todos los plazos para resolver estas ayudas. “Hay que recordar que la Junta de Andalucía se comprometió a otorgar las primeras ayudas entre febrero y marzo”, afirma.

La consejera de Vivienda argumenta además que en los meses de julio y agosto automatizaron tareas, fases y documentos del procedimiento que antes se hacían de forma manual por parte de los empleados públicos. Jorge Ibáñez, secretario general de Juventudes Socialistas de Granada, promueve una recogida de firmas que presentarán a la Junta para instarles a resolver las ayudas. También están a la espera de elevar una moción en este sentido, según confirma a infoLibre. Su propuesta es que cada delegación provincial se ocupe de gestionar el trámite ante las dificultades que la Junta está manifestando. La respuesta del PP ha sido señalar la “actitud torticera del Gobierno” por el retraso en los pagos y señalar que la responsabilidad es del Ejecutivo central.

Los jóvenes andaluces han organizado concentraciones en todas las provincias de la Comunidad para protestar ante el retraso de una ayuda que se aprobó en enero de 2022. Las manifestaciones están programadas para el próximo 9 de octubre a las 10:30 ante las sedes de las Consejería de Fomento de las ocho provincias andaluzas. En junio se manifestaron ante el Parlamento Andaluz en Sevilla.

El alquiler en Andalucía ha continuado subiendo durante el verano, según recoge un informe del portal inmobiliario pisos.com. Antes de ejecutar el bono, Moreno Bonilla, ha hecho lo mismo que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciando otra nueva medida: la construcción de 1.700 nuevas viviendas en alquiler a precio asequible. Es en Málaga dónde las rentas de pisos son cada vez más prohibitivas. En agosto fue la segunda provincia de España donde más subieron los precios, por encima del 20%, siendo la cuarta más cara del país, solo por detrás de Baleares, Madrid y Barcelona, según recoge el citado informe.

A mediados de mayo, la Junta envió SMS de forma masiva a los demandantes de estas ayudas para evitar que las solicitudes se entendiesen como rechazadas por silencio administrativo. Hasta ahora solo se han publicado dos listados con las peticiones que han pasado al estado de "resolución definitiva favorable" sin existir más novedades. Según han declarado, están trabajando para recortar los plazos, pero no ofrecen fechas para resolverlas.