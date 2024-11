Jueces y fiscales progresistas denuncian que España no garantiza el asilo a los palestinos

Jueces y fiscales progresistas han denunciado este miércoles que España no está garantizando el asilo a los palestinos que están solicitándolo en nuestro país, y han pedido que se agilicen las fases de la tramitación de las solicitudes para poder acceder a los sistemas de acogida.

En un comunicado conjunto de la Unión Progresista de Fiscales, Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, estas asociaciones recuerdan el caso de un palestino que, procedente de Jordania, llegó el domingo 17 a Barcelona con visado expedido por el Consulado de España en Jerusalén.

Ya en España solicitó asilo y esperó cinco días en la sala de admisiones del aeropuerto. El día 21 las autoridades se lo denegaron y fue devuelto a Jordania, donde a la llegada le confiscaron todos sus documentos y le obligaron a firmar uno por el que se comprometía a no volver a ese país sin coordinación previa, según subraya el comunicado.

Interior deporta a Marruecos a dieciséis de los saharauis que solicitaron asilo en Barajas Ver más

Para los tres firmantes, no se trata de un hecho aislado, sino que existen evidencias de que se está actuando de la misma manera con otros solicitantes de asilo palestinos. Asimismo, recuerdan que España ya fue condenada en 2014 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación a la expulsión de 30 saharauis solicitantes de protección internacional.

Y añaden que en el caso del palestino que llegó el día 17 se le denegó el asilo "sin garantizarle sus derechos cuando estamos asistiendo a la perpetración de un delito de genocidio contra los nacionales de ese Estado por parte de Israel". "Devolver a un nacional palestino en esta situación, es devolverle a una más que probable posibilidad de sufrir tratos inhumanos y degradantes", recalca el comunicado, donde se recuerda que han sido asesinadas en territorio palestino más de 43.000 personas, incluidos niños.

Las tres asociaciones insisten en que no se está garantizando el derecho al asilo para los palestinos conforme a la legislación vigente, y aseguran que la Policía Nacional "está permitiendo entrar como turistas a los palestinos para que soliciten el asilo en territorio español en lugar de tramitarlo directamente como solicitud en frontera". Añaden que, con ello, "se están incumpliendo todos los plazos legales, la cita de asilo tarda meses y mientras tanto no tienen acceso a ninguna ayuda". "Durante casi dos años no disponen de ayudas, debiendo pernoctar en albergues sin acceso a servicios básicos y necesarios", precisan.