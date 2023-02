El juez del 'caso Neurona' rectifica al haber incluido "indebidamente" a Iglesias como investigado

El juez a cargo del denominado caso Neurona ha reconocido haber "incluido indebidamente" el nombre del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, entre los investigados en el procedimiento en el que se indaga sobre el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con Neurona para la campaña a las elecciones generales de abril de 201, según ha informado Europa Press.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan José Escalonilla ha precisado que Iglesias no es parte en el procedimiento y que se incluyó "indebidamente en el encabezamiento de las resoluciones", por lo que ha ordenado "subsanar" el error a petición de la defensa del ex secretario de comunicación del partido investigado en esta causa, Juan Manuel del Olmo.

El error en cuestión era que en varias resoluciones relativas al caso Neurona emitidas desde el juzgado que dirige Escalonilla constaba el nombre de Iglesias en la parte superior, donde figuran todos los investigados y sus respectivos procuradores. El exlíder de Podemos empezó a aparecer en dicho listado sin haber sido formalmente imputado en el procedimiento.

Aunque en el marco del caso Neurona sí se llegó a abrir una pieza separada por el supuesto cobro por parte de Iglesias de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, el exlíder de Podemos no llegó a ser imputado y finalmente la juez a cargo de las pesquisas —la del Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid— acordó el archivo de la investigación al considerar que no había indicios delictivos.

Por su parte, en la pieza principal —relativa al contrato de 363.000 euros firmado entre el partido y la consultora que da nombre al procedimiento— ha figurado Podemos como investigado en calidad de persona jurídica, así como varios cargos de la formación, pero Iglesias no ha sido uno de ellos.

Descarta prorrogar la investigación

Al margen, en el escrito de 9 de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid también se ha pronunciado sobre la petición que la acusación popular que ejerce Vox hizo el pasado 23 de enero para que se prorrogara el plazo de instrucción.

El juez ha recordado que en julio del año pasado dictó un auto en el que acordó que no se prorrogaría la investigación, por lo que ha considerado no ha lugar la solicitud de los de Santiago Abascal. En aquella ocasión, Escalonilla rechazó ampliar el plazo porque concluyó que no había más diligencias que practicar.

De momento, el informe pericial que encargó el juez hace más de un año sobre los costes de los servicios prestados por Neurona a Podemos es la única diligencia que queda pendiente en la investigación.

Se prevé que una vez que se aporte dicho informe al procedimiento el titular del Juzgado decida si archiva o si, a la vista de nuevos indicios recogidos en tal documento, retoma la investigación.