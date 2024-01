Junts amenaza con tumbar la ley de amnistía si el PSOE no acepta sus enmiendas

Junts va a negociar con el PSOE "hasta el último minuto" para introducir cambios in extremis a la ley de amnistía después de los últimos movimientos judiciales y amaga con tumbar el texto actual en la votación de este martes por la tarde en el Congreso si no se aceptan modificaciones.

Así lo aseguran fuentes de Junts antes de la votación clave a las 15 horas en la Cámara Baja. El escenario que se plantea ahora mismo el partido de Carles Puigdemont es rechazar el dictamen que se aprobó la semana pasada. Y en virtud del artículo 131 de Reglamento del Congreso, el texto será devuelto a la Comisión de Justicia donde se abre un plazo de un mes para negociar otra vez enmiendas.

Junts tiene esta posición porque, como aseguran las fuentes, "siempre ha defendido que la amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata". Y considera que el texto actual "no garantiza estos dos objetivos, sobre todo por la deriva de los diversos estamentos judiciales para boicotear la ley". "Si estos cambios no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley", concretan desde el partido acerca de la postura consensuada por la dirección.

Por su parte, desde ERC ya han adelantado que votarán a favor del texto actual. Según detalló este mismo martes Teresa Jordà en una entrevista en TV3, los republicanos consideran que se trata de una "ley robusta" y con más seguridad jurídica. "Nuestra intención es que la ley salga adelante porque todos, absolutamente todos, salimos satisfechos", reconoció la diputada.

Desde el Gobierno, la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, mostró su compromiso con la ley de amnistía y remarcó su respeto al poder legislativo, dejando las decisiones sobre la norma a las negociaciones entre grupos parlamentarios sin dar pistas sobre si el PSOE puede abrirse a nuevos cambios.

Los últimos movimientos judiciales

Estos movimientos se producen después de nuevos movimientos en los tribunales que ponen en riesgo que Puigdemont pueda terminar acogiéndose a la ley de amnistía y vuelva a España. Apenas horas antes del debate, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prorrogó seis meses más la instrucción del caso Tsunami Democràtic. En el auto, el magistrado conserva la calificación de terrorismo para las protestas en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo por el procés.

Esta visión choca totalmente con la que tienen en el Gobierno y en el PSOE, donde se reitera que lo ocurrido durante el procés no puede ser calificado como terrorismo. Aunque públicamente no quieren entrar a chocar con el magistrado, fuentes socialistas subrayan su indignación por estas injerencias de sectores judiciales, también mirando a que el juez del caso Voloh Joaquín Aguirre, ha prorrogado la instrucción otros seis meses y apunta al apoyo “económico y militar” de Rusia al expresident catalán.

El texto de la ley de amnistía ya fue retocado en el último trámite de la Comisión de Justicia, por la presión de Junts y ERC, para delimitar que quedan fuera de la aplicación de la norma los delitos de terrorismo que supongan violaciones graves de derechos humanos.