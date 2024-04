Koldo García niega cualquier tipo de soborno: ni él ni Ábalos "ni nadie del Ministerio" cobraron "un duro"

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado que ofreció la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, investigada por presuntas mordidas en contratos de pandemia, a cuatro ministerios y cinco comunidades autónomas para conseguir mascarillas, señalando que habló directamente sobre este asunto con el ministro y expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres y el equipo de Francina Armengol cuando gobernaba en Baleares.

En una entrevista concedida al diario El Mundo, que ha recogido Europa Press, Koldo ha explicado que recibió el encargo del propio Ábalos para ayudar "en todo lo que se pueda" en el 2020, el año más crítico en la pandemia. Así, ha relatado que desde su inexperiencia en este ámbito pidió presupuestos de mascarillas y aceptó sugerencias "de todo el mundo", para después pasarlas al Ministerio de Transportes.

En su relato, ha contado que contactó con la empresa Soluciones de Gestión que le generó una "cierta seguridad" porque, según ha señalado, era "seria" y trajeron a España "dos aviones" que cobraron cuando aterrizaron. "¿Que dicen que lo hice fue ilegal? Yo actué con la única intención de ayudar", ha defendido Koldo, quien apunta además que ofreció la empresa investigada ahora por la Justicia a las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares o La Rioja y a otros cuatro ministerios pues, en su opinión, funcionaba bien y no había "engaños ni estafas".

En concreto, sobre Baleares, ha afirmado que fue el propio PSOE el que le derivó al equipo de la expresidenta de la comunidad y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y que éste le facilitó un contacto que puso a disposición de Soluciones de Gestión. Sobre los contactos con el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres, Koldo ha admitido que llegó a hablar con el propio ministro de Política Territorial y con varios de sus principales colaboradores.

Ha defendido al exministro de Transportes —"Involucrar a Ábalos en todo esto es de hijos de puta, ha dicho para también pedirle después perdón por los perjuicios ocasionados—, recalcando que nunca renegará del PSOE y que ayudó al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su carrera para liderar el partido. "Si queréis tumbarlo, es imposible... por ahora", ha avisado.

Niega soborno y comisiones

En este contexto, Koldo ha negado cualquier tipo de soborno ni cobro de comisiones, insistiendo que tanto él como Ábalos "ni nadie del Ministerio" cobraron "un duro". "He estado ganando durante años 7.000 euros al mes, cobré una indemnización de 45.000 euros y el dinero en metálico que la Guardia Civil dice que son comisiones es dinero que yo sacaba de mis cuentas y guardaba en mi casa", ha relatado.

Así, el exasesor del ministro ha reiterado que "por el tema de las mascarillas" no le va a caer ninguna condena. "Por otras cosas, puede ser", ha añadido, al tiempo que ha revelado que sabía desde hace siete meses que la Guardia Civil le estaba siguiendo aunque no recibió "ningún chivatazo" sino que les vio "montando un operativo" y lo grabó en vídeo.

Preguntado por su papel acompañando a Ábalos al aeropuerto de Madrid para que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no pisara suelo español, Koldo ha apuntado que de aquella noche no quiere hablar "ni muerto", defendiendo una vez más al exdiputado del PSOE. "Ábalos hizo lo que tenía que hacer para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela y no se quedó con ninguna maleta ni hizo nada ilegal", ha incidido, para después asegurar que vio con sus propios ojos como se descargaron del avión "seis maletas grandes y seis pequeñas que luego se volvieron a subir".