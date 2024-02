La letra pequeña del CIS: el PP mantiene la mayoría en Galicia y 50.000 votos de la izquierda se quedan sin escaño

Lo primero que hay que decir en relación al CIS pre-electoral publicado en la mañana de este lunes que ya está obsoleto. El trabajo de campo fue la semana pasada, del lunes 5 al miércoles 7, con lo que no recoge los posibles efectos del giro copernicano del Partido Popular en relación a la amnistía. Si ya de por sí las encuestas que se realizan 10 días antes de elecciones cuentan con un margen de error considerable, en este caso se multiplica.

Dicho esto, el análisis independiente de Logoslab de los datos internos del tercer estudio preelectoral sobre las elecciones gallegas del Centro de Investigaciones Sociológicas deja las siguientes conclusiones: 1) El PP retrocede punto y medio en lo que va de campaña, su margen de seguridad se estrecha, pero aguantaría hoy la mayoría con 38-40 escaños, 2) el BNG, con 24-26 asientos, confirma lo que venimos apuntando desde hace más de un mes: avanza disparado y sin freno y todo apunta a que podría duplicar en escaños el resultado del PSOE, que ahora mismo obtendría 10-12, 3) Ni Sumar ni Vox lograrían representación, dejando por el camino más de 80.000 votos decisivos, y 4) la participación subirá de manera importante, posiblemente más de 5 puntos y será un factor de análisis determinante.

Izquierda: la victoria en votos no es suficiente

Aunque en estos momentos la izquierda tiene opciones de ganar a la derecha en número de votos, estaría por debajo en escaños. Sumar no ha logrado esquivar la efervescencia del Bloque y se quedaría a más un punto de entrar por cualquiera de los dos provincias más pobladas, lo que supone cerca de 43.000 electores sin representación más los aproximadamente 5.000 que lograría Podemos. En total casi 50.000 votantes de izquierdas sin escaño, mientras que en el lado derecho los votos sin representación rondarán los 39.000 de Vox.

Respecto a la anterior encuesta del CIS, Alfonso Rueda podría perder un escaño por A Coruña, pero si echamos un vistazo a los restos más altos de cada provincia veremos que en 3 de las 4 circunscripciones corresponden al PP, lo que deja abierta la puerta a lograr un mejor resultado del que se infiere en este estudio.

La matriz de movimientos del CIS advierte, eso sí, de un ligero descenso de la fidelidad electoral del PP, que hasta ahora se mantenía por encima del 91%: 9 de cada 10 gallegos que votaron a Feijóo en 2020 y 9 de cada 10 que hicieron lo propio en las generales del pasado mes de julio, declaraban que volverían a coger la papeleta del PP en las autonómicas del próximo domingo. Hoy su lealtad electoral está en el 88%-89%. En este ligero descenso tiene que ver el alza del Bloque (se amplía la transferencia hacia Ana Pontón) y tiene que ver la resiliencia de VOX para no acabar reducido a la mínima expresión a causa del voto útil, como ya le sucediera a Ciudadanos en su día.

Los últimos acontecimientos en torno a las dudas del PP sobre la amnistía, no reflejados en la encuesta del CIS, abren el interrogante de si podrían dar un impulso de última hora a Vox, algo que hasta ahora estaba fuera de las quinielas. No parece probable que vaya a suceder, pero puestos a especular sobre los peligros que tiene Alfonso Rueda en esta recta final, este es el principal. Vox obtuvo 79.600 votos hace apenas unos meses en las elecciones generales y el PP no se puede permitir una fuga parecida.

Otro factor difícil de medir es Democracia Ourensana, que según los tres estudios preelectorales publicados por el CIS no alcanzaría los votos suficientes para lograr representación (oscilando entre los 6.000 y los 9.000 sufragios), pero que algunas encuestadoras le dan opciones. Hay que recordar que el BNG logró un escaño por Ourense en 2016 con 10.500 votos, lo que sitúa un horizonte mínimo de electores para tener opciones. De dar la sorpresa la aritmética del PP podría estar en peligro.

Pontón y Rueda los más valorados por sus propios votantes

Por vez primera la candidata del Bloque le disputa a Alfonso Rueda la pole position como líder mejor valorada por sus propios votantes. Ambos obtienen un 8,0 entre sus respectivos electores, que son valoraciones muy altas, casi inusuales en los tiempos que corren, y que llevan aparejadas fidelidades de voto igualmente elevadas. Hasta ahora este ranking lo lideraba el candidato del PP y actual presidente de la Xunta, con un 8,3 de valoración entre los votantes populares, pero retrocede 3 décimas en las últimas dos semanas (¿efecto del debate electoral?). Pontón cuenta con mejor valoración entre los electores del PP (4,3), que Rueda entre los del BNG (3,0) e incluso los del PSdG (3,3).

Gómez Besteiro, el tercero en liza, obtiene un 6,9 de nota entre los votantes del PSdG, pero no puede evitar una transferencia de voto mayúscula hacia el Bloque. Hasta 80.000 electores del PSdG el pasado 2020 y 30.000 de Galicia en Común podrían optar hoy por Ana Pontón.

*Análisis de Logoslab. Datos recalculados desde la propia matriz de resultados, cruzados por recuerdo de voto para eliminar el sesgo producido por el desfase entre el voto real en urnas y el manifestado en el estudio 3442 'Precampaña de las elecciones autonómicas de Galicia’ del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Rafael Ruiz es consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab