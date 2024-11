Lobato no dimite y denuncia un "linchamiento" por parte de sectores del PSOE

El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, denunció este martes un "linchamiento" por parte de sectores de PSOE y no dimitió como llevan presionando horas dirigentes del partido en privado, a la vez que lanzó un mensaje a Moncloa de que no contempla que le pudieran mentir: "Eso sería bastante grave, la democracia y la ley están siempre por encima de los partidos".

Lobato compareció este martes a primera hora, sin aceptar preguntas, en las dependencias de la Asamblea de Madrid después de que se conociese que había llevado una conversación a una notaría que mantuvo con Pilar Sánchez Acera, antes jefa de gabinete de Óscar López, para supuestamente acreditar que no hubo filtración de Moncloa sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y su intento de pacto con la Fiscalía.

La actitud de Lobato provocó un auténtico terremoto dentro del PSOE, a pocos días de que arranque el viernes el congreso del partido en Sevilla. Los socialistas están indignados con que el escándalo del novio de Ayuso, cuyo abogado ha confesado delitos fiscales, se haya vuelto tanto contra el Fiscal General del Estado, investigado por el Tribunal Supremo, y contra el propio PSOE, ya que Lobato ha sido llamado a declarar como testigo el propio viernes, día de inicio del conclave.

La situación del líder del PSOE de Madrid es muy frágil internamente, ya que muchos sectores del partido empujan para que haya un aspirante alternativo para coger las riendas de la información. En los últimos días, el nombre de Óscar López había cogido fuerza precisamente.

"No veo problema en acreditar el origen lícito"

Lobato convocó a primera hora de este martes una comparecencia en la que hizo una breve intervención desafiante contra su partido mirando especialmente a La Moncloa. Y arrancó mostrándose "preocupado" por la reacción y el "linchamiento" de sectores de su partido contra él. "Sinceramente no lo entiendo", remarcó el líder del PSOE de Madrid.

"No veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés", remarcó Lobato en relación a llevar a la notaría los mensajes con Sánchez Acera.

En su intervención subrayó: "No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave". "No contemplo que eso fuera falso porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que se hubieran tenido para mí y también para el PSOE.", manifestó el líder del PSOE.

"Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal", añadió el secretario general del PSOE madrileño.

Para mandar finalmente un mensaje también ante el ataque "furibundo" del PP: "El PSOE no es una secta, ni es una agencia de colocación de amigos a los que proteger, como nos dicen desde la derecha. Para nada. El PSOE es un partido democrático. Es un partido con 145 años de historia, de honestidad, de sacrificio, de integridad. Un partido de militantes y de referentes políticos ejemplares. Y lo va a seguir siendo".

Desde Ferraz no se quiso entrar a contestar a Lobato y fuentes socialistas remarcaron: "Esta dirección federal cesa el sábado, y no tiene nada que decir al respecto. Es algo que se tendrá que dirimir en el PSM".