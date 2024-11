García Ortiz en el Supremo y Lobato en el notario: los "p'alante" de Ayuso que tapan el fraude fiscal de su novio

Un caso que comenzó con la investigación por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha derivado en una causa del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por una supuesta revelación de secretos, y con la citación del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que deberá declarar como testigo el próximo viernes 29 de noviembre. Una declaración en sede judicial que ha encendido los ánimos dentro del partido ya que ese mismo día arranca el Congreso Federal que proclamará a Pedro Sánchez como secretario general por cuarta vez consecutiva y que el PSOE confiaba en zanjar sin ninguna polémica.

El juez que investiga la filtración de datos confidenciales de la pareja de Ayuso, Ángel Hurtado, ha llamado a declarar a Lobato después de la información publicada este lunes por el diario Abc según la cual el líder del PSOE de Madrid depositó en una notaría unos mensajes que mantuvo con Pilar Sánchez Acera, en ese momento jefa de gabinete de Óscar López —entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez y actualmente ministro—, para que supuestamente utilizara en la Asamblea de Madrid los correos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador en su caso de doble fraude fiscal.

La información de Abc, bajo el titular Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato' sostiene que Sánchez Acera mandó a Lobato la confesión de González Amador para que se lo recriminara a Ayuso durante la sesión de control al Ejecutivo madrileño —como así ocurrió— y que el secretario general del PSOE-M se negó, por lo que "Presidencia lo filtró a los medios". Una versión desmentida por Lobato, que ha asegurado este lunes que ese correo sí le llegó a través de la jefa de gabinete de Óscar López, pero que ésta le aseguró que la información venía de medios de comunicación y no de la Fiscalía.

La mañana del 14 de marzo varios medios de comunicación se hicieron eco del correo electrónico que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía en el que ofrecía un pacto: su cliente confesaría los dos delitos fiscales a cambio de que no se le obligara a entrar en prisión. Un acuerdo que desmentía la versión que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, había difundido la noche anterior a varios medios, entre ellos El Mundo, para fabricar la mentira de que la Fiscalía les había ofrecido ese pacto —y no al revés, como era el caso— . Después dijo a los periodistas que alguien "desde arriba" había obligado al fiscal del caso a retirar esa oferta, una afirmación que también ha demostrado ser falsa.

Lobato asegura que fue a la notaría para "proteger" a su partido pero el PSOE lo cuestiona

El líder del PSOE de Madrid ha justificado la decisión de acudir a una notaría para que "quedara acreditado" que "la Fiscalía General del Estado" no les da "ninguna información" sino que la consiguen "por vía de los medios de comunicación": "Podría no haberlo hecho, pero lo volvería hacer hoy y cien veces", ha asegurado Lobato en rueda de prensa este lunes desde la Asamblea. "Que empiecen a manipular con que el PSOE tenía acceso por parte de la Fiscalía a información es absolutamente falso, es una manipulación y no estoy dispuesto a que se utilice", prosiguió.

El líder del PSOE-M acudió a la notaría, según explicó él mismo, "cuando el Supremo decide abrir la investigación" contra García Ortiz y no se lo comunicó ni a la dirección del partido y tampoco a Sánchez Acera. Fuentes socialistas consideran "una ruptura de confianza" el escrito ante la notaria y ponen en cuestión el liderazgo de Lobato al frente de los socialistas madrileños. Así lo trasladan en privado diversas fuentes, que han mostrado su "estupefacción" al enterarse de que su secretario general registró en una notaría una conversación privada con Sánchez Acera, sin avisarle previamente.

"Ha roto la cadena de confianza, es inaceptable (...) Ha hecho que el Whastapp tenga que ser desterrado y ahora nos tendremos que mandar mensajes que se autodestruyan", traslada a EFE una fuente del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ve como "un cuento para no dormir" que haya decidido registrar ante notario una conversación privada sin la autorización de una de las partes. Otra fuente también ve como algo "muy difícil de explicar" que "te vayas a una notaría" a registrar la conversación de la número tres de Moncloa: "Si lo ha hecho para proteger, ¿por qué lo hace sin avisar?", cuestiona.

"Esta semana se tendría que estar hablando del partido y esto lo está enturbiando todo", reiteran diversas fuentes socialistas madrileñas que también se preguntan cómo va a llegar Lobato al Congreso Federal que celebra el PSOE el próximo fin de semana en Sevilla. El cónclave de los socialista comienza el viernes 29, el mismo día que Lobato está citado en el Supremo como testigo y fuentes del PSOE-M se preguntan "con qué cara se va a presentar" en Sevilla.

Un paso que el líder de los socialistas madrileños dio supuestamente para "evitar que los mensajes desaparecieran" en caso de que su teléfono móvil se estropeara o se borraran fruto de una actualización y que deberá entregar al viernes al juez. Lobato ha sembrado la sospecha de que la notaría ha sido quien ha filtrado al ABC su acta y ha asegurado que "tendrá que responder ante cómo ha llegado esa información a un medio".

La declaración de Lobato se circunscribe en la causa que afecta al citado García Ortiz y a Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid, por una posible revelación de secretos por la presunta filtración de esos correos. La fiscalía distribuyó el comunicado ahora judicializado el 14 de marzo para desmentir la versión de Miguel Ángel Rodríguez y explicar cuál había sido su actuación. Un comunicado que solo recogía el nombre del denunciado, publicado días antes, y el hecho de que hubiera admitido la comisión de dos delitos fiscales. Ni cuota defraudada, ni sanción, ni ningún otro dato especialmente sensible de un caso de evidente trascendencia pública. Todo ello no ha impedido que el Supremo investigue al Fiscal General pese a que los correos y mensajes analizados hasta el momento no aportan ninguna prueba contundente que demuestre que fue García Ortiz.

El p'alante de Ayuso y MAR para desviar los focos sobre González Amador

'P’alante'. Es el lema que han popularizado la presidente madrileña y su jefe de gabinete y que utilizan cada vez que anticipan las decisiones judiciales, informes y resoluciones que afectan a sus adversarios. Después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya apreciado una "participación preeminente del fiscal general del Estado" en la filtración, Rodríguez ha escrito tres publicaciones en X con apenas minutos de diferencia congratulándose de ello.

Ayuso, por su parte, ha acusado a Moncloa de atacarla a través de su pareja tras conocerse las informaciones relativas a Lobato. "Queda claro que han orquestado un caso desde la mesa del presidente de Gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio", ha aseverado este lunes desde Corea del Sur. "Esto en cualquier país democrático hace caer al Gobierno entero", ha añadido, según un comunicado difundido por el Gobierno regional.

El líder de los socialistas madrileños ha contratacado asegurando que "no existe teoría de la conspiración como pretende explicar el PP de Madrid": "Lo que existen son artimañas políticas para intentar evitar que se hable del asunto central que son que este viernes declara el novio de Ayuso como imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental", ha afirmado. Lo cierto es que utilizar la confrontación para desviar la atención de un tema a otro que genere una polémica mayor es una de las estrategias que mejor sabe utilizar la presidenta madrileña y su entorno.

Es, de hecho, el método que ha aplicado desde que se conoció el fraude de 350.000 euros reconocido por el propio abogado de la pareja de la dirigente madrileña. Después de que se publicara la noticia Ayuso afirmó que su pareja sufría “una inspección salvaje y sacada de quicio” y negó los delitos, afirmando que era Hacienda la que le debía dinero a él. En su huida hacia adelante, Ayuso ha contado con la protección de gran parte de la derecha mediática pese a las amenazas de Rodríguez a medios de comunicación como eldiario.es o El País. La filtración de los nombres y las fotografías de periodistas de Prisa y la acusación falsa de que iban encapuchados sirvió para desviar la atención de los negocios de González Amador.

El empresario lleva meses negociando con la Fiscalía para firmar un acuerdo de conciliación que implicaría reconocer que cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad documental a cambio de aceptar una condena de ocho meses de cárcel y pagar más de medio millón de euros. La fecha para su declaración estaba prevista este viernes 29 de noviembre, pero se ha aplazado a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.