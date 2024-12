López se presenta con "un proyecto de izquierda valiente" frente a la política "trumpista" de Ayuso

Un paso al frente. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, se ha lanzado oficialmente este jueves a las primarias del PSOE de Madrid prometiendo un "proyecto de izquierda valiente" para ganar al "trumpismo" de Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de convertir la comunidad en el "epicentro de la peor política, del bulo y de la mentira".

López verbalizó su candidatura para ser el próximo secretario general del PSOE de Madrid tras la dimisión de Juan Lobato en una rueda de prensa en la agrupación Centro de Madrid, donde acudieron a arroparle algunos compañeros como Reyes Maroto, Mercedes González, Pedro Barrero y Javier Rodríguez Palacios.

"Vamos a ganar Madrid, sé el truco de la derecha, que es sembrar la desafección", señaló López, que se puso como principal meta acabar con la baja participación en zonas obreras, indicando, como ejemplo, que en Vallecas no vota ni el 50%. Por eso, cree esencial que todos los progresistas sepan que hay un proyecto "fuerte y valiente". "Vamos a por todas", añadió el dirigente socialista, que piensa seguir también como ministro.

Según explicó, no considera un hándicap no estar en la Asamblea de Madrid para hacer frente a Ayuso. Basará su labor en contar "la verdad" que saben "millones de madrileños", a la vez que ironizó, ante las burlas de los populares sobre su candidatura, que "ha notado el cariño del PP de Madrid": "Nos vamos a divertir".

Frente al "insulto y la crispación"

Los aspirantes a la Secretaría General del PSOE de Madrid tiene de plazo para presentarse hasta el próximo sábado. López comentó que su decisión es "estrictamente personal" y que la ha tomado como parte de un "servicio público" para terminar con los gobiernos del PP en Madrid, que han convertido a Madrid en un lugar de "insulto y de crispación". Y quiso remarcar que él se afilió hace 28 años en la agrupación de Canillejas el día después de que Felipe González perdiera ante José María Aznar. "Nunca me han gustado las cosas fáciles", bromeó.

López exhibió como uno de sus puntos fuertes la "experiencia" para diferenciarse de la época en la que concurrió en Castilla y León: "He aprendido de los mejores". "He trabajado como una bestia, siempre en equipo, sumando gente", añadió el titular de Transformación Digital, que, no obstante, no quiso dar ningún nombre de su futuro equipo. Confesó que la mayoría de mensajes que ha recibido estos días iban en la misma dirección: "Ten cuidado". Y eso es lo que quiere combatir: el estilo de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez de amenazas y coacciones a medios.

"Conozco muy bien las técnicas de la derecha y de la fachosfera, cómo destrozan a los rivales. Soy plenamente consciente de que me enfrento a la maquinaria de bulos y de fango. Pero va a haber un proyecto de izquierdas y vamos a ganar Madrid. Sé que mucha gente no lo piensa, pero quedan dos años y medio", lanzó durante la rueda de prensa.

Asimismo hizo una defensa cerrada de Pilar Sánchez Acera, en el ojo del huracán por la conversación de Whatsapp que llevó al notario Juan Lobato. “Siempre defenderé a compañeros leales como Sánchez Acera, no hay nada que temer”. indicó en respuesta a si temía que terminara siendo imputada por el Tribunal Supremo la que fuera su jefa de gabinete dentro de la causa por la supuesta filtración del fiscal general del Estado de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso dentro del proceso por su fraude fiscal.