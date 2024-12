Más Madrid recibe a Óscar López con cautela y le pone deberes: "Hay que repartirse el electorado"

La llegada de Óscar López al PSOE de Madrid sacude el tablero de la política autonómica. El ministro de Transición Digital aterriza en una pista dominada con mayoría absoluta por la popular Isabel Díaz Ayuso, pero a la vez tiene a su izquierda a Más Madrid, un partido que volvió a ganar a los socialistas como segunda fuerza en las anteriores elecciones. Todo tiembla.

El PSOE y Más Madrid, Más Madrid y el PSOE. Una relación que va desde la competición en el ámbito progresista a la necesidad de tener que sumar entre los dos para poder arrebatarle a Díaz Ayuso el despacho en la Puerta del Sol. Los dirigentes de la formación que lidera Mónica García reciben con cautela en estos momentos el desembarco de López, con una mezcla de sensaciones, que van desde el deseo de un PSOE fuerte hasta las dudas sobre el arraigo que pueda tener el dirigente socialista en la región.

Más Madrid mira con reserva la llegada de López. El nombre no revoluciona para ellos la situación política de la comunidad, pero creen que hay que “darle tiempo”. “Por lo menos parece que viene con ganas”, indican fuentes de la dirección del partido respecto al ministro. Y sostienen que esto no es una mera cuestión de nombres, sino que la política madrileña también va de trabajo constante. “Nosotros hemos sido unas hormiguitas”, reseñan en la formación.

Más Madrid y su trabajo de "hormiguitas"

En el núcleo de poder de Más Madrid indican que es necesario un PSOE “fuerte”, a pesar de las rivalidades entre ellos, para hacer frente al PP. “Durante estos años se han perdido los votos del gran centro”, sostienen en la formación, donde ven que ahí el socialismo puede tratar de recuperar terreno. Con este análisis: “Lo que hay que hacer es una suerte de reparto de electorados. Lo que no tendría sentido es que chocáramos en una competición por el mismo”. “Hay un Madrid que ahora no está en el bloque progresista y que a nosotros nos resulta muy difícil conseguir”, añaden en Más Madrid.

Entre los dirigentes de Más Madrid la figura de López no despierta gran entusiasmo a primera vista. “Se puede ser ministro, pero eso no significa conocer el terreno”, como subraya una fuente del partido. Creen varios de los consultados que el problema de los socialistas no viene precisamente del nombre, sino que es una federación “convulsa” desde hace décadas y que necesita recuperar “el lenguaje de la calle” y “arraigarse en las calles”.

Fuentes de Más Madrid en la Asamblea hacen este análisis: “Ha sido el enésimo bandazo. Es un partido siempre en crisis, no tiene propuestas”. En esta formación, en clave de competición con el PSOE, señalan que su proyecto no tiene direcciones superiores y es autónomo, algo que consideran que es muy atractivo para muchos votantes en la comunidad.

Más Madrid no tiene todavía candidatura para las elecciones

“Nosotros tenemos nuestro propio camino. Vamos a mantener nuestra línea de oposición a Díaz Ayuso”, señalan desde Más Madrid en la Asamblea. Pondrán mucho el foco en la “corrupción” que rodea a la popular y cómo se ha utilizado la propia Comunidad de Madrid para defender a la pareja de la presidenta. A pesar de que ella sigue fuerte en las encuestas, en el principal partido de la oposición ven signos de “desgaste”.

Más Madrid también va a centrarse en asuntos como la sanidad pública, la educación, la situación en las residencias y la dependencia. Pero, además, en colisión con el PSOE, el partido se va a volcar especialmente con el colectivo LGTBIQ+. Desde este fin de semana están siendo muy duros con los socialistas por no incluir en su ponencia las siglas Q+. El rechazo está postura lo está abanderando principalmente Carla Antonelli, ex diputada del PSOE y ahora senadora de Más Madrid.

Las próximas elecciones en Madrid, si no hay adelanto, serán en mayo de 2027. Y Más Madrid todavía no tiene decidida quién irá encabezando su papeleta. “Todo a su tiempo. Habrá primarias cuando toque”, señalan en la formación. El mapa se dibuja de esta manera: la líder es Mónica García, que actualmente está centrada en la política nacional como ministra de Sanidad. En la Asamblea ejerce de portavoz Manuela Bergerot, que se ha ido consolidando desde la marcha de su jefa. Rita Maestre sigue siendo el gran referente en el ámbito municipal liderando la oposición a José Luis Martínez-Almeida en el Palacio de Cibeles, mientras que en los medios se hace cada día más hueco Emilio Delgado, diputado en la Asamblea.

Nadie desvela las cartas en estos momentos cuando queda todavía bastante para ese proceso interno. Incluso la propia ministra García, según fuentes conocedoras, no descarta volver a ser la número uno en la plancha electoral (ella fue la que logró el sorpasso al PSOE y consiguió que Más Madrid quedara por encima de los socialistas en las citas de 2021 y de 2023).

El tablero político

Más Madrid trata de recuperarse, además, del mayor drama interno que ha sufrido hasta el momento con el conocido como caso Errejón, que fue uno de sus fundadores y uno de sus grandes referentes. Los focos han estado sobre el partido, que fue el primero que le pidió al exdiputado que dejara todas sus responsabilidades. Las principales dirigentes de la formación pidieron perdón tras destaparse el acoso y se defendieron: “Nadie conocía sus conductas, hubiéramos ido a la comisaría”.

Además, en estos momentos Más Madrid busca un reequilibrio de fuerzas en la izquierda a nivel nacional y da por superado el momento de Movimiento Sumar. El partido fue muy crítico con el liderazgo de Yolanda Díaz y la campaña que se hizo para las europeas del 9J, donde sólo se lograron tres escaños, al mismo nivel que la formación de Alvise Pérez. Ellos ahora buscan un proceso de “tú a tú” entre las formaciones que en su día fueron al 23J bajo el paraguas de Sumar, algo que se está gestionando a través de una mesa de partidos.

La política madrileña arranca una nueva etapa, convertida a la vez en una gran trituradora. Han desaparecido de la primera línea la mayoría de candidatos que pugnaron el 28M como Rocío Monasterio (Vox), Juan Lobato (PSOE) y Alejandra Jacinto (Podemos). López desembarca en la competición por las primarias del PSOE oficialmente este jueves sin sombra de rivales potentes y el proceso interno de los socialistas concluirá en el congreso regional fijado para los días 1 y 2 de febrero.

El ministro de Transformación Digital y Función Digital quiere darle un aire totalmente diferente a la labor del PSOE de Madrid y enterrar la época de Juan Lobato. Su idea es la confrontación sin complejos contra Díaz Ayuso y alinear el mensaje del socialismo madrileño con los discursos que salen de La Moncloa y de la calle Ferraz en defensa de la labor del Gobierno de coalición. Madrid empieza a moverse para las urnas aunque falten dos años y medio.