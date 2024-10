La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y expareja de Íñigo Errejón Rita Maestre ha asegurado que desconocía las agresiones machistas del exportavoz parlamentario de Sumar y que se siente por ello "profundamente engañada". Así lo ha mostrado en un comunicado publicado en la red social X, donde también confirma que algunos de los "episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor" era aún su pareja.

"Aunque llevábamos mucho tiempo distanciados, todo lo que ha ido trascendiendo esta semana me abruma y conmociona especialmente", ha escrito Maestre. A su vez, se refiere a Errejón como "una persona de apariencia normal, un 'buen novio'" que "era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel". "El feminismo nos ha enseñado hace mucho tiempo que los agresores que se suelen presentar como seres monstruosos excepcionales son un padre, un hermano, un compañero de trabajo o tu expareja", ha señalado.

Maestre ha negado su conocimiento de las agresiones por parte de Errejón y asegura que no tiene constancia "de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido". "Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador", indica la portavoz de Más Madrid.

"Ahora lo importante es el dolor de las víctimas, que tienen que sentirse respetadas y acompañadas. Lo importante es erradicar las conductas y agresiones machistas de la política y la sociedad. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Sea quien sea el agresor, y sea quien sea la víctima. Lo importante es terminar con cada espacio de impunidad", ha reivindicado Maestre en el comunicado. "Mucho ánimo, compañeras, y un abrazo enorme. Sin todas no hay nosotras", ha concluido.