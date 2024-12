Paso al frente. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, presentará este jueves oficialmente su candidatura para liderar el PSOE de Madrid después de la dimisión la semana pasada de Juan Lobato y con la idea de rearmar el partido internamente y construir una opción alternativa a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas.

López lo hará, según explican fuentes de su entorno, en la agrupación de Centro de Madrid. De esta manera se lanzará a la batalla de las primarias para hacerse con el PSOE de Madrid, antes de que finalice el sábado el plazo para presentar candidaturas. Un camino que en teoría estará despejado ya que, según varias fuentes de la federación, no hay visos de que aparezca un candidato con posibilidades de ganarle.

Según el calendario pactado en su día por Ferraz y el PSOE de Madrid, la primera vuelta de primarias se celebrará el 11 de enero. Si ningún candidato logra más del 50% de apoyos, la segunda ronda será el 18 de enero. El congreso se celebrará los días 1 y 2 de febrero.

La caída de Lobato

López llega a la carrera de las primarias con el favor de Ferraz y de La Moncloa en un momento muy difícil para el PSOE de Madrid, que está pilotado por una gestora tras la traumática salida de Lobato. El exlíder de los socialistas madrileños dejó su puesto después del escándalo de conocerse que llevó a un notario unas conversaciones por Whatsapp con Pilar Sánchez Acera, ex jefa de gabinete del propio López, para blindarse ante la supuesta filtración de datos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Lobato trató de resistir e incluso desafió a La Moncloa en una comparecencia el martes pasado, pero terminó renunciando a su puesto tras ver la falta de apoyos entre los suyos para continuar al frente del PSOE de Madrid. La ruptura dentro del socialismo madrileño viene de lejos y en los últimos meses el cuestionamiento de Lobato era total por parte de muchos sectores que no entendían su estrategia de oposición.

El exlíder del PSOE de Madrid criticó a la dirección en su carta de renuncia y dijo que dejaba la Secretaría General para no ahondar en la división interna. No obstante, el exalcalde de Soto del Real se mantiene como diputado en la Asamblea y como senador. Aunque la mayoría del partido interpreta que no irá a las primarias, Lobato no concretó en su comunicado a los medios que renunciara a este proceso.

A por las elecciones de 2027

Desde este momento, López es el gran favorito para hacerse con las riendas de la convulsa federación madrileña. No se perfilan candidatos de renombre para saltar al ruedo en los próximos días. Algunos de los nombres que han sonado en las quinielas, como Enma López y Javier Ayala, acaban de entrar en la Ejecutiva nacional y han descartado dar un paso para luchar por el próximo congreso regional.

Enma López, antes de conocerse que el ministro anunciará su candidatura el jueves, incluso mostró su apoyo total: "Es un compañero fantástico, es una persona imparable, es una persona inteligente, brillante, trabajadora y donde esté lo hará fenomenal". También Ayala, en declaraciones a Espejo Público, confirmó que no tiene intención de batallar en las primarias.

En el entorno de López sostienen que el ministro está totalmente convencido de ese salto a las primarias y de que puede liderar una opción victoriosa frente a Díaz Ayuso en las elecciones de 2027 (si no hay un adelanto). El congreso federal que acabó este domingo en Sevilla supone el pistoletazo de salida para los cónclaves autonómicos. El propio presidente puso la tarea al partido de "trabajar duro" para vencer a la derecha en el próximo ciclo electoral: "Somos una formación de ganadores".