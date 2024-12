Oposición sin complejos y apoyo de Ferraz: la estrategia de López para el PSOE de Madrid

El PSOE-M ya ha pasado página del lobatismo. La convulsa federación está preparada para el aterrizaje del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Y llegarán aires distintos a la sede de los socialistas madrileños en la calle del Buen Suceso. La nueva estrategia pasa por una oposición mucho más dura contra Isabel Díaz Ayuso y de alineamiento total con los mensajes de La Moncloa y de Ferraz. Se pone en marcha táctica diferente de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

Esta es la línea que marcará López, según fuentes socialistas, además de ser lo que piden muchos dirigentes de la federación consultados por infoLibre de cara a la nueva etapa. El ministro dará oficialmente el salto este jueves en una rueda de prensa en la agrupación de Centro en Madrid a las 11 de la mañana, según trasladan desde su entorno. Quiere explicar sus motivaciones y planes ante los periodistas y en los días posteriores ya organizará actos con militantes.

El camino de López está despejado y tiene a los principales dirigentes del PSOE de Madrid a su lado. Además, Lobato, que ha jugado al despiste durante estos días, no se plantea en estos momentos ir a la competición porque no quiere “montar lío”, a pesar de que sí se quedará en su escaño en la Asamblea y en el Senado y no se arrepiente para nada de lo que ha hecho durante estas últimas semanas.

Como señalan varias fuentes del PSOE de Madrid, la competición parece totalmente decidida para López. El plazo para presentar candidaturas es hasta el próximo sábado y muchos cargos del partido vaticinan un escenario con un único candidato, por lo que no se llegaría ni a tener que votar en una primera ronda el próximo 11 de enero. La proclamación oficial del próximo secretario general autonómico será en el congreso que se celebrará los días 1 y 2 de febrero.

Choque directo

López va a hacer una oposición férrea contra Ayuso desde el minuto uno. Es algo que llevan reclamando muchos cargos y militantes del PSOE en los últimos años al entender que Lobato no se enfrentaba con la dureza suficiente a la presidenta madrileña y no defendía con suficiente ahínco las políticas del Gobierno de coalición. Fuentes cercanas al ministro de Transformación Digital indican que “da el paso como una misión de servicio público para liberar a Madrid del pozo de corrupción en que la ha convertido el PP”.

El ministro aterriza en la política madrileña como gran defensor del Ejecutivo. Como señala un socialista madrileño con décadas a sus espaldas: “Es que no se puede entrar en el juego de Ayuso y no defender a Moncloa. Hay que mostrarse orgulloso de lo que hace el Gobierno. Hay que defender las políticas progresistas. Como ha pasado, por ejemplo, con la presión por el rechazo de Ayuso de los fondos con 169 millones de euros para las universidades. Al final, ha tenido que rectificar la Comunidad de Madrid”.

López ya ha sacado los dientes incluso antes de presentarse oficialmente y el PP, a la vez, ha puesto el foco en él. Se pudo comprobar en la sesión de control al Gobierno en el Senado el martes por la tarde en un cara a cara entre el socialista y Alfonso Serrano, número dos de Diaz Ayuso en el PP de Madrid. Este último quiso culparle del caso de la filtración sobre documentos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “¿Cooperó con el delito o no?”. Para lanzarle: “Toda España sabe que un asesor del jefe de gabinete del presidente del Gobierno no tiene ese documento sin que usted lo sepa”. A lo que el socialista le respondió: “Desde el primer momento estoy notando el cariño del PP de Madrid. Le voy a contestar: no. Y usted quizás sepa mucho más que yo”. Incluso la temperatura subió más cuando el popular hizo un reto para llevar sus teléfonos móviles y mensajes al “notario de Lobato”: “Yo enseño los míos con el novio de Ayuso y con Miguel Ángel Rodríguez, y usted muestra los que tiene con Sánchez Acera y con el presidente del Gobierno. ¿Acepta?”

Colmillos y un "peso pesado" como número dos

El PSOE de Madrid anhela una pronta solución orgánica para zambullirse en el estilo López. Además, después de liderazgos convulsos, muchos cargos esperan “pasos firmes” del ministro “en las decisiones que se tomen”. Y ya se fijan en la importancia del equipo que conforme el ministro con la idea de que busque un número dos que sea “un peso pesado en lo orgánico que controle a un federación disoluta”.

Un parlamentario con mucha experiencia en guerras internas en el PSOE de Madrid indica que López tiene como deber “coser un partido que está en shock”. "Ni los que estaban con Juan ni lo que estaban en frente están contentos con lo que ha pasado”, resume, para indicar la importancia en esta etapa de coordinación del grupo parlamentario, donde no estará el líder y cuya portavocía ahora mismo ha recaído en Jesús Celada.

“Pero, bueno, el PSOE es un partido que siempre se repone rápido”, resume, para subrayar este diputado que los socialistas “van a estar a una”: “Nos jugamos de verdad gobernar”. Asimismo, varias fuentes repiten una idea para el próximo ciclo en el PSOE de Madrid: “Hay que hablar como la gente de la calle. Se ha perdido mucho mensaje, hay que ser mucho más incisivos”.

En el PSOE de Madrid no hay tambores de guerra contra López en esta recta final para presentar candidaturas. Enma López y Javier Ayala, dos de los nombres que salieron en las quinielas, no van a dar un paso al frente y ahora tienen nuevas responsabilidades en la Ejecutiva federal que salió este domingo del congreso en Sevilla. ¿Y Juan Lobato qué va a hacer?

Los planes de Lobato

El exsecretario general confesó en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Senado que no se plantea en estos momentos concurrir a las primarias, salvo que pasara algo in extremis. El exalcalde de Soto del Real sostuvo que no es su estilo montar una guerra entre militantes, aunque señaló que no se arrepiente de lo que hizo al llevar las conversaciones a una notaría: “Cien veces lo haría igual”.

Lobato culpó directamente a la notaría de la filtración de las conversaciones y subrayó que ha iniciado el procedimiento administrativo para que se aclare la situación, no descartando que pueda acabar el tema en los tribunales. El exlíder socialista dijo que está sintiendo el cariño de muchos compañeros y que se están conformando chats de apoyo hacia su persona. Pero él no se plantea en este momento ir a las primarias, salvo que pasara algo inesperado de aquí al sábado. Confesó que no tiene mucho sentido intentarlo cuando sus posicionamientos no corresponden con los de la dirección federal.

No siguió ni en los medios el congreso de Sevilla y estuvo el fin de semana dedicado principalmente a estar con su familia. Y reveló que él no informó de su dimisión a ningún alto cargo y que desde su secretaría se mandó el documento a la calle Ferraz. No tuvo en ningún momento alguna conversación o intercambio de mensajes con Pedro Sánchez. Asimismo, él se quiere mantener en sus escaños en el Senado y la Asamblea de Vallecas y no prevé que se los pidan. No son sus mejores días, pero sí se reserva un papel una vez acabe la época de Sánchez en el PSOE.