Luis Cueto: "Los partidos están muertos, pero ellos no quieren darse cuenta"

Luis Cueto fue, durante cuatro años, la mano derecha de Manuela Carmena en el consistorio madrileño al ocupar el cargo de Coordinador General de la Alcaldía. En 2019 fue reelegido como concejal bajo las siglas de Más Madrid, pero solo dos años después abandonó el grupo liderado por Rita Maestre junto con otros tres compañeros —José Manuel Calvo, Marta Higueras y Felipe Llamas— para crear Recupera Madrid, la marca con la que se presentará como candidato a los comicios de mayo al frente de una agrupación de electores y una lista compuesta por profesionales de diferentes sectores. Insiste en que el motivo de la ruptura con Más Madrid fue la decisión de Íñigo Errejón de dar el salto a la política nacional y crear la marca Más País.

"El martes éramos Más Madrid y el jueves nos despertamos siendo Más País sin que nadie lo votara", explica en entrevista con infoLibre. "Pedimos las actas de la supuesta asamblea y resulta que eran seis personas y falsificaron la firma de cuatro. Es decir, dos personas, en su casa, decidieron cambiar la marca porque le venía bien a Íñigo Errejón", prosigue. "Eso fue una tomadura de pelo. Nosotros dijimos que de ninguna manera. Es tomarse a choteo las instituciones, porque estos niñatos de Aravaca lo que dicen es que las instituciones son una chorrada y eso no es así", lamenta.

Cueto remarca la importancia de tener alternativas después de ocupar cargos públicos. "Si Errejón deja mañana la política se queda con el culo al aire porque no tiene ningún sitio al que ir". En ese sentido, cree que la trayectoria del líder de Más País "va camino de ser la del diputado perpetuo: hacer intervenciones, ser tertuliano y escribir algún libro".

"Si Errejón deja mañana la política se queda con el culo al aire porque no tiene ningún sitio al que ir"

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Cueto es funcionario en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles, un trabajo que compatibiliza con su cargo de concejal, por el que no percibe ninguna remuneración. Cueto rehúye la etiqueta de político y asegura que “cada voto a Recupera Madrid es un político menos y un profesional más”. Lo cierto es que Recupera Madrid no es un partido político, sino una agrupación de electores —la primera de la capital—, que se presenta este lunes.

¿Por qué una agrupación de electores?

"Somos vecinos que se juntan para gobernar la ciudad y emanciparse de los partidos políticos", explica Cueto, que pone el foco en la "mala reputación" y el "descrédito" de los partidos. "Tocaba presentar una fórmula creíble para aquellos ciudadanos que busquen salirse del corsé partidista", ahonda. En ese sentido, explica que "nadie se afilia ni entra en las sedes de los partidos" en sus barrios porque son "zombies de la política": "Los partidos están muertos, pero ellos no quieren darse cuenta".

Cueto también destaca "el funcionamiento antidemocrático" que rige en estas formaciones: "Hasta el tato sabe que la gente del partido no pinta una mierda, los que deciden quién va en la lista y toman las decisiones son los cuatro tíos de la camarilla", prosigue. Por ese motivo asegura que la agrupación de electores, a diferencia de los partidos, no se rige por la "verticalidad": "Nuestra propuesta empieza de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo", ahonda.

"La agrupación de electores es una de las dos formas que tiene la ley de concurrir a unas elecciones. Al escoger este traje, aceptamos firmar una pila de cosas", explica Cueto. El exnúmero dos de Carmena asegura que, a diferencia de los partidos, estas agrupaciones "no generan una estructura clientelista" sino que "desaparecen el día siguiente a las elecciones". "Lo único que necesitamos son 8.000 avales para presentar la candidatura. Es como si firmáramos un contrato con ellos".

Si Recupera Madrid logra entrar en el consistorio, no habrá que esperar hasta entonces para saber en qué áreas estarán sus concejales. "Si entras en la página recuperamadrid.info, ya te decimos a quién proponemos que lleve medio ambiente, a quién proponemos que lleve seguridad, a quién proponemos que lleve salud y a quién proponemos que lleve vivienda", destaca. "Hemos hecho una ronda de contactos como si fuéramos una empresa. Candidatos que rellenen bien el mérito y la capacidad como si fuera una oposición, pero sin serlo", explica. "Nuestra campaña va a pivotar en una idea que es: o políticos o profesionales".

"La lógica del partido político descansa en el encumbramiento del líder carismático de esa formación: si puede ser famosillo mejor; el resto da igual. Almeida no sabe quién le va a acompañar en su candidatura porque la lista se la van a hacer Ayuso y Feijóo", sostiene. "Nosotros hemos ido a asociaciones para que nos propongan a expertos en diferentes materias, siempre que tengan un pensamiento progresista. Por ejemplo, para el tema de reducir la burocracia con los Ayuntamientos, el colegio de gestores nos propuso a Óscar Rodríguez, al que no conocíamos hasta hace unas semanas".

Si fuéramos un quinto partido de izquierdas en Madrid seríamos un ridículo, pero somos otra cosa

¿Otra candidatura de izquierdas en Madrid? ¿Por qué no hay unidad?

"Si nosotros fuéramos un quinto partido de izquierdas en Madrid seríamos un ridículo, sería como cuando Carlos Sánchez Mato (IU) se presentó contra Carmena en 2019 como una opción rupturista, kamikaze y suicida", asegura. "Pero somos otra cosa. Nosotros aspiramos a cambiar el circuito y arrastrar a personas que se fueran a quedar en casa. Creemos que podemos contribuir a rescatar la ilusión de personas que ya la han perdido", sostiene. "Yo jamás me metería en un partido político. Con la agrupación de electores creo que ofrecemos cosas distintas", prosigue.

Aun así, Cueto admite que el papel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hubiera sido clave para la unidad de la izquierda. "Yolanda era esa gran esperanza blanca para que sumáramos entre todos, pero decidió voluntariamente no concurrir. Yo creo que le ha entrado el pánico escénico", afirma. "Es una mujer muy valiosa, pero creo que su modelo encaja mejor con lo local que con lo nacional. A nivel nacional es un disparate", remacha.

Yolanda Díaz se tendría que haber presentado en mayo, pero le ha entrado el pánico escénico

Cueto asegura que su decisión de marcharse de Más Madrid buscaba, precisamente, esta unidad de la mano de Díaz. "Nosotros nos salimos de un partido que Manuela montó como partido instrumental y se está convirtiendo en un partido de los de toda la vida, de los de alcanfor", asegura en referencia a sus excompañeros. "Es evidente que el PSOE nunca va a disolver sus siglas en nada, y la soberbia de Más Madrid hace que crea que va a ganar mucho más por su cuenta que juntándose con nadie. Han dinamitado cualquier ofrecimiento que les ha hecho Podemos de ir con ellos porque creen que no tienen que repartir nada del trocito de pastel que se quede, y yo creo que van a ser unas migajas".

Nadie ve como alcaldesa a Rita ni a Reyes Maroto, las dos llevan un traje de muerto

El concejal madrileño no es demasiado optimista respecto a las posibilidades de sus competidores. "Nadie ve como alcaldesa a Rita ni a Reyes Maroto, las dos llevan un traje de muerto. "Rita va a chupar del rédito de Mónica García, pero se quedará con la mitad de lo que obtuvo Carmena. Si saca siete u ocho concejales ya va que chuta", afirma. Respecto a la candidata socialista, asegura que es otra "paracaidista" como Pepu Hernández y "a utilizar la ciudad de Madrid como sparring" de las cuitas nacionales".

Tampoco confía en las posibilidades del candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, que, a su juicio, "tiene una candidatura heroica y desconocida de un partido que lucha por sobrevivir". Por ese motivo Cueto considera que "Madrid está abocada a ser gestionada por el peor PP de la historia": "Si gobierna Ayuso en la comunidad y Almeida en la ciudad, estamos perdidos. Necesitamos un contrapunto como el de Recupera Madrid".

¿Los herederos del 'carmenismo'?

Cuando Manuela Carmena dejó su acta de concejala ante la imposibilidad de gobernar por el pacto de Almeida con Vox y Ciudadanos, no nombró a un sucesor claro. Desde entonces tanto Más Madrid como Cueto y el resto de concejales 'carmenistas' han reivindicado ese legado como propio. "Ni Rita ni nadie de su candidatura tiene capacidad para presumir de lo que hicieron en el gobierno", asegura Cueto, que mantiene que "Carmena no quiere ser mangoneada ni por Rita ni por mí ni por nadie".

Carmena no quiere ser mangoneada ni por Rita ni por mí ni por nadie

El excoordinador de alcaldía sostiene que "Rita no pintaba una mierda en la gestión del Ayuntamiento de Carmena" y que su labor se limitaba a "consultar" a los que sí gestionaban para después comunicarlo por su papel como portavoz: "No llevaba la policía, la cultura, la limpieza, el tráfico... Se le ofreció gestionar algunas áreas y Rita siempre escurrió el bulto. Por ese motivo, hoy por hoy, no tiene un currículum que presentar entre los madrileños", afirma.

Una crítica que Cueto hace extensiva a todo el partido: "Más Madrid tiene una severísima falta de credibilidad de gestión", sostiene. "Nadie del equipo de Rita Maestre intervino en nada de lo que suponga el trabajo que cualquier madrileño puede reconocer", prosigue. Una situación que compara al papel que sí tuvieron él o José Manuel Calvo, exconcejal de urbanismo, que también forma parte de la candidatura de Recupera Madrid.

"El grueso de la maquinaria del proyecto de gobierno de Manuela Carmena lo llevamos José Manuel y yo. Eso lo puedo decir abiertamente y, si alguien considera que no es así, que me lo desmienta y lo debatimos", asegura. "Si a Manuela se la va a recordar por algo va a ser por Gran Vía, por Chamartín, por el Bernabéu, por el Calderón, por Canalejas... cuestiones que cambiaron la dinámica del paisaje madrileño", afirma. "Habría un segundo agente, pero Rita no lo tiene en su equipo, que se llama Inés Sabanés e hizo Madrid Central", añade.

A juicio de Cueto, las "insistentes" negativas de Maestre a involucrarse en otras áreas de gobierno le "cegaron la posibilidad" de traer en su mochila el legado de Carmena. "Creo que es imprescindible confrontar una experiencia contrastable como la nuestra con la de Almeida. Eso lo ofrecemos José Manuel y yo. Yo estuve en el timón del Ayuntamiento durante cuatro años y lo sabe todo el mundo".

Los presupuestos de Almeida y el "alcalde funcionario"

Cueto no se arrepiente de haber votado los presupuestos de José Luis Martínez-Almeida, pese a que ello implicó la salida de Felipe Llamas, uno de los cuatro diputados integrados en el grupo mixto. "Felipe intentó convencernos hasta el último momento de que no votáramos esas cuentas. "Él creía que políticamente era insoportable avalar la gestión de un partido político y de un candidato cuya trayectoria violentaba absolutamente su convicción de la política", rememora. "Pero fuimos dolorosamente consecuentes con nuestra decisión", prosigue.

Fuimos dolorosamente consecuentes con nuestra decisión de pactar con Almeida

Cueto asegura que, en política, aboga por "pactar con quien sea siempre y cuando podamos levantar la cara y explicar por qué". ¿También con Vox? "Si Vox plantea cosas alucinantes las apoyaríamos, pero es tan difícil", afirma, si bien destaca que coinciden en una propuesta: aumentar las tasas que Telefónica debe pagar al Ayuntamiento. "El problema de Vox es que, de cada 100 cosas que dicen, 98 son infumables".

Respecto a Almeida, Cueto lo define como el "alcalde funcionario": "Una personalidad mucho más mediocre que Esperanza Aguirre o que Alberto Ruiz-Gallardón", explica. Aun así, sostiene que el actual alcalde madrileño "no es peor ni mejor que otros dirigentes del PP que haya tenido la ciudad", pero considera que la alianza con Isabel Díaz Ayuso le hace ser débil. "Su historia es la historia de una traición, es un especialista en traiciones. Y no tiene ningún problema en vender a su gente para salvarse él".