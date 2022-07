Madrid le dedica una zona verde al barrendero fallecido por calor y Villacís destaca que "trabajó hasta morir"

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este miércoles con el sí de todos los grupos a excepción de Vox que el trabajador de limpieza viaria fallecido el pasado sábado por golpe de calor, José Antonio González, dé nombre a una zona renaturalizada cerca del CEIP Puerto Rico, en Orcasitas, según informa Europa Press.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se ha descolgado del apoyo a la propuesta de denominación porque supondría "una discriminación para el resto de trabajadores". Por un criterio de "equidad y ecuanimidad" y como cargo público Vox ha votado en contra. Sí ha apoyado la ratificación de los acuerdos ayer alcanzados.

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha trasladado sus condolencias y ha apostado por "adoptar medidas" para que esto "no vuelva a suceder". "Tenemos el reto de que otras ciudades adopten estos acuerdos como propios", ha señalado. También ha agradecido la voluntad de concejales por llegar a un acuerdo.

La vicealcaldesa capitalina, Begoña Villacís, ha celebrado el acuerdo entre patronal y sindicatos para trabajadores de limpieza viaria en caso de altas temperaturas en episodios de ola de calor. Ha honrado la memoria de José Antonio, "alguien que trabajó hasta morir", y ha leído un pequeño fragmento de su familia, con la presencia de su hijo Miguel Ángel en la grada de invitados.

"Quería leer algo que me han pedido en su nombre. Papá, allá donde estés sabes que siempre te tendremos dentro de nosotros. Fuiste un currante hasta la muerte y esta propuesta va dedicada a ti. Pasarás a la historia por la mejora de las condiciones de tus compañeros", ha leído por parte de la familia.

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad ratificar las medidas aprobadas entre sindicatos y patronal, entre ellas eliminar el turno de tarde en los servicios de barrido manual cuando las temperaturas sean altas. Los trabajadores vespertinos pasarán a la mañana. El protocolo, en este sentido, establece tres escenarios –verde, amarillo y naranja– ante las olas de calor, según los datos y la información que traslade la AEMET.

En el caso de situaciones de alerta amarilla se aplicarán distintas medidas, como no utilizar barredoras y máquinas pala que no tengan aire acondicionado; suprimir labores de desbroce; entregar crema de protección solar a los turnos diurnos y obligatoriedad del uso de la gorra en zonas de sol; y permitir el uso de sopladoras en situaciones específicas del servicio (mercados, mercadillos, etc) "intentando no prolongar su uso" y en una "dotación mínima de dos o más personas que permita la alternancia".