La Marea Blanca toma las calles de Andalucía para exigir un sistema sanitario "público y equitativo"

Más de 50.000 personas se han manifestado este sábado en las ocho provincias andaluzas bajo el lema La salud no se vende por una atención primaria "fuerte y sólida" y un sistema sanitario "público, eficiente y equitativo". La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, convocante de las protestas, busca trasladar al Gobierno andaluz "que no estamos dispuestas a contemplar resignadamente cómo desmantelan el sistema sanitario público, universal, accesible, gratuito, equitativo, solidario y de la máxima calidad", según recoge Europa Press.

Durante la protesta, se han escuchado consignas como "la sanidad no se vende, se defiende", "no a las privatizaciones, sí a la sanidad pública", o "la atención primaria es prioritaria".

Así, de acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional en las diferentes provincias andaluzas en Granada las Mareas Blancas han congregado a 20.000 manifestantes, mientras que en Málaga han participado 8.000 personas. En Sevilla, la estimación en la protesta sanitaria es de 8.000 manifestantes.

En Jaén, los agentes estiman una participación de 3.000 personas y en Cádiz 4.000, cifra que llega a las 5.000 en Huelva, mientras que en Almería 2.000 manifestantes han marchado desde Puerta Purchena. Ya en Córdoba, la manifestación, que ha comenzado en el Centro de Salud Avenida de América, han participado 3.600 personas según la Policía y 10.000 según los convocantes.

Presencia de líderes políticos en las protestas

Líderes de diferentes formaciones políticas de izquierda se han desplaza hasta diferentes puntos de la geografía andaluza para apoyar las manifestaciones contra la "privatización" de la sanidad privada. Así, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha participado en la protesta de Jaén, mientras que la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el miembro de Podemos y portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, han asistido a la concentración de Cádiz.

La manifestación de la capital hispalense ha contado con la presencia de la presidenta de Más País Andalucía y portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez; la portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, y el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García. El coordinador de IU Andalucía, por su parte, ha participado en la concentración de Málaga.

En rueda de prensa telemática hace unos días para presentar las marchas, el portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, Antonio Vergara, aseguraba que las reivindicaciones "están fundamentadas y no son eslóganes" y dejaba claro que no representan los interese de ningún partido político, sino "la exigencia de derechos para los andaluces". Por su parte, Sebastián Martín, miembro de la Marea Blanca de Sevilla, no descartaba, igualmente, la posibilidad de emprender acciones jurídicas contra la orden de tarifas que permite concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada.