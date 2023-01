Máximo Huerta desvela que Sánchez le ofreció un cargo en el Instituto Cervantes tras su dimisión

El periodista, escritor y exministro de Cultura, Máximo Huerta, ha desvelado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció un cargo en el Instituto Cervantes dos meses después de su dimisión al frente del Ministerio.

En una entrevista en el programa Viajando con Chester de Cuatro, recogida por Europa Press, Huerta ha explicado que recibió una llamada del jefe del Ejecutivo dos meses después de su dimisión mientras estaba descansando unos días en Almería. "Me llamó para ofrecerme un cargo. Le dije que ni debía ofrecerlo ni yo aceptar después de todo el revuelo que había habido", ha confesado.

Al respecto, el presentador ha asegurado que "habría sido muy bonito" aceptar la propuesta de Pedro Sánchez porque para él "siempre fue un sueño estar en un Instituto Cervantes". "Me habría encantado decir que sí, pero tenía tanto miedo a la prensa, tanto pánico al qué dirán las redes y diarios digitales. No acepté porque no podría haber soportado esa presión", ha revelado.

Huerta dimitió como ministro de Cultura y Deporte en el primer Gobierno de Pedro Sánchez y tan solo una semana después de estar al frente del Ministerio. Renunció al cargo debido a las informaciones sobre las condenas por fraude fiscal que se le impusieron en 2017.