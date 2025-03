Mazón en todas partes y Feijóo en ninguna: Génova asume el coste de mantener el congreso del PPE en València

Una semana después de amagar con cambiar enclave para la celebración del congreso del Partido Popular Europeo (PPE) previsto para los días 29 y 30 de abril en València, las presiones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo para trasladarlo a Madrid o alrededores no han surtido efecto y se mantendrá en la capital del Turia. El líder del PPE y candidato a la reelección, Manfred Weber, fue quien lo comunicó este jueves tras días de negociaciones con el PP español, que hubiera tenido que asumir el coste económico—o, al menos, parte— de la cancelación, con las reservas de viaje hechas y los contratos con los proveedores firmados desde hace tiempo, ya que el congreso se anunció el pasado verano, antes de la dana cuya gestión ha dejado al principal referente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, cuestionado por propios y ajenos.

Génova ha preferido asumir el coste político de mantener el congreso en la capital valenciana aunque ello implique, por un lado, que las figuras más relevantes del PPE como el citado Weber, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, o el próximo canciller alemán, Friedrich Merz, sean testigos de las protestas y abucheos contra Mazón —que se repiten a lo largo de la geografía valenciana y que han provocado que el jefe del Consell no haya hecho acto de presencia en las Fallas— a las puertas de la Feria de València, donde se celebrará el evento, en una fecha además clave, ya que el 29 de abril se cumplirá medio año la riada.

Por otro lado, también supondrá una fugaz presencia del propio líder del PP, que justificó el cambio de ciudad por el calendario de sesiones del Congreso, ya que los días del cónclave son los de mayor actividad parlamentaria. Fuentes de la dirección popular avanzan que el conservador estará previsiblemente en la inauguración, que se celebrará el martes, pero no en el resto del cónclave, lo que también evitaría la fotografía con Carlos Mazón. "No vamos a poder ir, no vamos a deja de votar. Estarán los eurodiputados", señalan.

La pasada semana Feijóo criticó a la Mesa del Congreso y a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, por negarse a modificar el orden del día tras la petición de su grupo. Un argumento que, sin embargo, carece de fuerza ya que el PP aprobó el calendario provisional el pasado 16 de enero y la petición del grupo popular no llegó hasta el 4 de febrero, fuera del plazo. La principal preocupación de la dirección popular es que el president de la Generalitat se lleve todos los focos... y no para bien.

Feijóo, anfitrión y ausente del congreso que elegirá al líder del PPE

Mazón, sin embargo, expresó su satisfacción por el hecho de que el cónclave se celebre finalmente en València y fuentes del PP valenciano lo ven como una "oportunidad" para tomar aire tras unas semanas especialmente complicadas tras el enésimo cambio de versión del president de la Generalitat y la reciente imputación de la exconsellera Salomé y Pradas y del exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso acompañada del durísimo auto de la jueza de Catarroja que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra.

Fuentes del PP admiten, en conversación con infoLibre, que el correo electrónico enviado este jueves por Weber a los miembros del PPE informándoles de que el cónclave se mantiene en València ha dejado fuera de foco la reunión de Feijóo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa.

Estas mismas fuentes confirman que sí habrá presencia de los eurodiputados españoles en el congreso de València, en el que Weber se presentará a la reelección tras sus tres primeros años de mandato. Su victoria se da por segura, y le asegurará una posición muy relevante, ya que también ostenta la presidencia del grupo parlamentario. Para Feijóo se trata de un aliado clave en Bruselas —entre ambos casi consiguen tumbar el nombramiento de Teresa Ribera en la Comisión— muy por delante de la propia presidenta Von der Leyen, a la que voces de Génova ven demasiado complaciente con Sánchez.

El líder del PP, sobre el futuro de Mazón: "Todo en su momento"

Más allá del congreso del PPE, Feijóo se pronunció este jueves por primera vez tras la imputación de Pradas y Argüeso por su responsabilidad en lo ocurrido el pasado 29 de octubre. Aunque mantuvo que su posición no ha cambiado, no se mostró tan tajante como en otras ocasiones. "Dejemos que las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos. Los hechos es que hay un auto que imputa a una exconsejera de un Gobierno y a un exdirector general. Todo en su momento. De momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición", señaló, visiblemente incómodo. Aunque el conservador defiende que no "hay ninguna novedad" sobre la continuidad del jefe del Consell, la presión dentro del PP crece y la derecha mediática está aplicando el mismo manual que con el antecesor del actual líder popular, Pablo Casado.

En su último auto, la instructora abrió la puerta a que Mazón compareciera voluntariamente en su juzgado –algo a lo que tiene derecho para conocer unas actuaciones que posteriormente le pueden afectar–, pero aclaró que no lo haría como testigo sino acompañado de un abogado. El presidente valenciano cerró rápidamente la puerta a esta posibilidad y, por el momento —como remarcó Feijóo—, Génova ha respaldado esa decisión pese a que la titular del Juzgado número 3 de Catarroja no puede citar al presidente valenciano a declarar, al estar aforado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque la jueza Nuria Ruiz no puede dirigir su investigación contra él al no ser competente, sí considera que, dados los datos que obran en su conocimiento, se pueden atribuir hechos punibles al jefe del Consell.

El auto, además, no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad y las negligencias del Consell de Carlos Mazón en lo ocurrido. Feijóo siguió la línea marcada en el PP y evitó valorar el contenido. La magistrada concluyó que la gestión de la riada correspondía a la Generalitat al tener el "mando único de la emergencia", que la dana no fue un "fenómeno meteorológico imprevisto" ya que organismos como la Aemet llevaban días advirtiéndolo, que no se produjo el tantas veces aducido "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y que el mensaje masivo a los móviles, que se envió a las 20.11 horas, fue "tardío y erróneo". Afirmaciones que suponen un mazazo para la estrategia de la Generalitat y del PP que han tratado de imponer una versión en la que el jefe del Consell es una "víctima" y un "daño colateral" del Gobierno de Sánchez.