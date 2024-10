Algeciras, Estepona, Badajoz... los otros #MeToo destapados en la política tras el 'caso Errejón'

Se cumple una semana desde que se hizo público el relato anónimo de una mujer —compartido por la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás— que provocó la dimisión del hasta entonces portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Sin citarlo expresamente, ya que describía su experiencia con "un político muy conocido" que reside en Madrid, lo calificaba de "maltratador psicológico" o "monstruo" y detallaba prácticas sexuales violentas. Dos días más tarde Errejón dimitió y, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, le confesó haber tenido "actitudes machistas y vejatorias" con mujeres, aunque negó haber cometido ningún delito.

Sin embargo, tras la renuncia de Errejón llegó la primera denuncia formal ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Fue la actriz y presentadora Elisa Mouliaá la que dio el paso hacia delante. Su relato, de cinco páginas y en el que se describe lo que puede entenderse como un delito de agresión sexual cometido por el que también fuera cofundador de Podemos, está en manos del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que ya ha iniciado la investigación tras confirmar que Errejón ya no es diputado.

La UFAM también está estudiando una segunda denuncia interpuesta contra Errejón este lunes en Marbella por la exconcursante de Gran Hermano Aída Nízar. Denuncia haberse sentido "humillada, vejada, baboseada y repugnada" en un acto político en el que el entonces dirigente de Podemos se habría "abalanzado" sobre ella para "acercarla con fuerza hacía sus partes" antes de darle "un azote en las nalgas". Nízar denuncia que los hechos ocurrieron en la Universidad Complutense de Madrid el 24 de mayo de 2015 y que estaban presentes Ada Colau y Xavier Domènech, pero ese domingo de finales de mayo se celebraron comicios municipales, por lo que ambos se encontraban en Barcelona siguiendo el escrutinio electoral.

El caso Errejón ha provocado una suerte de MeToo en la política española que afecta a formaciones como el Partido Popular y el PSOE. En el caso de la formación de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP ha reconocido que este lunes tuvo conocimiento de "una referencia a un senador" del PP, que el partido ya está investigando. Estos son los casos que se han hecho públicos desde que se produjo la dimisión del exportavoz de Sumar.

José Ignacio Landaluce, senador del PP y exalcalde de Algeciras

El propio Feijóo reconoció este martes que su formación inició una investigación tras la publicación de unos pantallazos de WhatsApp por parte del agitador ultra Alvise, que señalan como presunto agresor al senador y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce. Feijóo afirmó que tras "salir una referencia" a Landaluce "automáticamente hablamos con él y se aclara este asunto".

Sin embargo el PP, a lo largo de este martes, ha dado diferentes versiones. Mientras el portavoz parlamentario del partido, Miguel Tellado, ha afirmado que el PP andaluz "está trabajando en conocer de primera mano los hechos pese a que consta denuncia alguna ni pública ni privada", la número dos del partido, Cuca Gamarra, lo daba por zanjado. “Se preguntó a esas dos mujeres, se puso en contacto la dirección del PP en Andalucía", señalaba, explicitando que ambas aseguraron que no había nada tras las acusaciones. Gamarra también aseguró que se "activó el protocolo", aunque Génova no confirma que exista y no lo ha facilitado a la prensa.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP)

Este martes también se ha conocido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha abierto diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual tras la denuncia de un funcionario del Ayuntamiento de la localidad malagueña contra su alcalde, José María García Urbano (PP). La denuncia fue presentada el pasado 22 de octubre en el decanato de los juzgados del municipio y el alcalde del PP ha asegurado en su cuenta de X que es "falsa" y y que está "sufriendo" una campaña "injusta e inadmisible contra él".

La agencia Efe recoge que un policía local es quien ha denunciado al alcalde. Lo acusa de agredirlo sexualmente a él y a su pareja sentimental "bajo la amenaza de que podía perder su puesto de trabajo como funcionario, ya que dependía de él". La dirección nacional del PP ha evitado hablar sobre el caso, aduciendo que todavía no había información suficiente, aunque Feijóo ha admitido que no se puede poner la mano en el fuego por nadie.

Fallarás recoge un testimonio que señala a un político del PSOE de Badajoz

La periodista Cristina Fallarás fue la que recogió el testimonio de Errejón tras poner en marcha un proyecto hace un año con el objetivo de recopilar de forma anónima y segura los testimonios de aquellas mujeres que quisieran relatar las vivencias vividas. Una de ellas denuncia haber sido víctima de un caso de presunta violencia sexual por parte de un político del PSOE de Badajoz tras asistir en 2019 a un acto de esa formación, aunque no facilita su nombre.

Según el testimonio, la penetró y eyaculó sin consentimiento, pese a que la mujer le dijo que usara un preservativo. El PSOE de Extremadura explica en un comunicado que ha contactado con Fallarás para hacer llegar a la mujer que cuenta con el respaldo y la asistencia del partido, "no solo para gestionar la denuncia de forma interna, sino también para proporcionarle el apoyo psicológico y emocional que necesite" ofreciendo "todas las garantías" para que la víctima lo pueda hacer "de forma segura", y si así lo desea "preservando su identidad".

El caso de Sol Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid

Una denuncia por acoso llegó a la mesa de la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías de Izquierda Unida en 2022. La denunciante fue la diputada Sol Sánchez y los denunciados –ante este órgano interno del partido– contra la dirección de la formación en Madrid, que encabezaba Álvaro Aguilera. Según relató Sánchez esta lunes en Telecinco, desde el momento en que presentó su denuncia, su carrera política comenzó a complicarse. “Poco a poco, me fueron aislando, y ni siquiera contaba con un espacio adecuado para trabajar”, explicó, denunciando las represalias indirectas que sufrió en su entorno laboral.