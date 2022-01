Miles de personas denuncian en las capitales vascas el "colapso" sanitario y reclaman "más medios"

Miles de personas se han manifestado este domingo en las tres capitales vascas para denunciar la situación que padece Osakidetza a consecuencia de la pandemia de covid-19, el "colapso" de la atención primaria y la "sobrecarga" de trabajo de los profesionales del sector, para los que han reclamado al Gobierno Vasco "más medios", según informa Europa Press.

Convocadas por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, las movilizaciones, que han arrancado a las 12.00 horas, han contado además con la adhesión de varias sociedades médicas y partidos políticos como EH Bildu, Podemos y Esker Anitza, así como del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.

En la capital guipuzcoana, la protesta se ha iniciado en el Boulevard y a la misma se ha adherido el movimiento vecinal contra el Metro de San Sebastián Satorralaia. En Vitoria, el arranque se ha producido en las inmediaciones de La Virgen Blanca.

En el caso de Bilbao, y entre gritos en defensa de una sanidad pública y "de calidad", la protesta ha arrancado desde el Sagrado Corazón, tras una pancarta en la que se podía leer "Yo sí creo en la sanidad pública. Por unas condiciones laborales dignas".

En la misma se ha podido ver al secretario general de CCOO, Unai Sordo, así como los líderes en Euskadi de CCOO y UGT, Loli García y Raúl Arza, además de al diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte y a la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, entre otros.

Minutos antes de comenzar la marcha, los sindicatos han denunciado la situación que padece la sanidad vasca y desde ELA Esther Saavedra ha subrayado que está "en juego" el futuro de la sanidad pública. Según ha sostenido, el presupuesto que se destina a la misma es menor que hace diez años, lo que sitúa a Euskadi "por detrás de Europa y del Estado español en inversión". "En Euskadi se invierte el 4,9% del PIB, mientras que en España se invierte el 6% y la media europea es del 7%", ha detallado.

A su entender, la situación es por ello "crítica" y ha incidido en que si no cambia, las movilizaciones se "intensificarán". "La huelga está encima de la mesa y en ELA trabajaremos para impulsarla porque vemos imprescindible su convocatoria para que esto cambie", ha remarcado.

El también delegado de ELA Igor Eizagirre ha lamentado además en San Sebastián que haya "24.000 trabajadores temporales en Osakidetza, el 58% de la plantilla", en lo que ha calificado la "mayor ETT" de Euskadi. Desde LAB se ha denunciado el "colapso" de todo Osakidetza y su "déficit estructural", que empeora las condicionales laborales de la plantilla y perjudica a la ciudadanía. "Tenemos que responder como pueblo a esta agresión global sin precedentes", ha expresado.

Estado de bienestar

En similares términos se ha expresado el representante de CCOO Iñigo Garduño, quien ha sostenido que la sanidad pública es "un pilar fundamental del estado de bienestar", pero tras "años de recortes" y "la aparición del covid se ha colapsado". "Invertimos menos que la media de la Unión Europea en sanidad y necesitamos que se refuerce la plantilla y haya más medios", ha solicitado, al tiempo que ha denunciado la falta de rastreadores y la limitación de horarios.

Desde UGT, Ana Vázquez ha señalado que los profesionales de Osakidetza están "exhaustos, agónicos, cansados", mientras que también los usuarios padecen esta "crisis". "Se reducen los horarios en los centros de salud, se demoran sus consultas, las presenciales pasan a ser telefónicas, se colapsan las urgencias...", han enumerado. Además, ha incidido en que si no se dan cambios, se "intensificará la lucha".

Satse

Por último, desde el sindicato de enfermería Satse, su portavoz, Amaia Mayor, ha asegurado que el colapso de Osakidetza es "un secreto a voces" y ha alertado de las dificultades que padece la ciudadanía a la hora de acceder a una sanidad "que merece y necesita".

"Los hospitales están cada vez más tensionados y no tenemos trabajadoras suficientes", ha señalado, al tiempo que ha lamentado los "recortes" que se padecen. También ha recordado que en octubre se prescindió de 4.000 profesionales, se redujeron "a la mínima expresión" los equipos de rastreo y se cerraron los vacunódromos.

Por ello, ha preguntado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "cómo se explica que cuando es más necesario que nunca reforzar equipos se actúe en el sentido contrario y no se sustituyan bajas y vacaciones". "Nos dicen que no encuentran enfermeras para contratar. Lo que no hay son condiciones de trabajo dignas ni una inversión suficiente", ha finalizado.