Miles de personas se manifiestan en Andalucía en contra la privatización de la sanidad

Miles de personas se han manifestado este sábado en Andalucía, concretamente en Sevilla, Cádiz, Algeciras y Granada, en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, y contra las privatizaciones de este sistema. Así, Marea Blanca, la organización convocante, estima que unas 20.000 personas participan en la manifestación de Sevilla, mientras que la Policía Nacional sitúa esta cifra en unas 4.000, recoge Europa Press.

La manifestación de Sevilla ha partido desde el Palacio de San Telmo hasta las Setas, apoyada por partidos políticos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales y vecinales bajo el lema En defensa de nuestra sanidad pública. La Marea Blanca de Huelva, por su parte, se suma a la marcha en la capital andaluza, en la que también participarán representantes de la Asociación Basta ya Málaga.

En Granada, unas 1.000 personas según los convocantes y 200 según Policía Nacional participan en una concentración en la céntrica Fuente de las Batallas. En la capital gaditana se está celebrando en la Plaza de San Juan de Dios con 2.000 participantes según Marea Blanca y 400 según los agentes nacionales, mientras que en Algeciras está teniendo lugar en el Hospital Punta Europa, organizada por la Coordinadora comarcal en defensa de la sanidad pública y con 150 personas según fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

La coordinadora andaluza de Marea Blanca ha señalado a Europa Press que a la concentración de Cádiz han asistido todos los partidos políticos, excepto PP, Ciudadanos y Vox, así como sindicatos y organizaciones sociales.

Así, en la concentración de Granada se han organizado varios talleres de divulgación sanitaria para la prevención sanitaria del ictus o la reanimación cardiopulmonar básica, con el objetivo de "extender el mensaje de que todo lo que hacemos ahora con la tarjeta de la sanidad, dentro de poco necesitaremos la tarjeta de crédito para ello", según han detallado fuentes de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que han advertido que "las derivas de las políticas sanitarias van en contra de lo publico y de la universalidad del sistema que cada vez se aleja más de las personas vulnerables".

La Marea Blanca señala la preocupación para nuestra sociedad del "deterioro progresivo" al que está sometida nuestra sanidad pública en Andalucía, con listas de espera que "afectan a más de 800.000 personas, demoras excesivas para ser atendido en los centros de salud, falta de personal sanitario, etcétera", y que "está afectando a la población más vulnerable con menos recursos y a las personas mayores". "Toda la ciudadanía, especialmente las personas mayores, debemos de tomar conciencia de esta realidad de desmantelamiento de lo público: sanidad, educación, pensiones bajas, dependencias, residencias de mayores y debemos afrontarlas organizadamente y con movilizaciones haciendo valer nuestra fuerza social", apunta.

De este modo, con estas acciones reivindicativas exigen la estabilización de los 12.000 "falsos contratos Covid", así 4.000 contratos nuevos estables en atención primaria para la atención presencial en 48 horas, 12 minutos por paciente, urgencia rural y atención comunitaria preventiva. Además, piden 4.000 contratos nuevos en hospitales para mantener abiertos por la tarde, hasta las 22,00 horas, 20 centros andaluces en funciones necesarias para afrontar las "insoportables" listas de espera; la construcción y dotación de los centros públicos necesarios u obsoletos; la dotación adecuada en salud mental y salud pública; o el aumento del personal en las residencias de mayores.

Solicitan, igualmente, profesionales adecuadamente retribuidos, frenar las privatizaciones y evitar el "despilfarro" en el gasto de farmacia. "Ni un solo caso de mortalidad evitable debida a recortes y privatizaciones", concluye en documento reivindicativo.

Presencia de los partidos de izquierda en las protestas

Representantes políticos de las diferentes formaciones de izquierda de Andalucía han acudido a las protestas por la mejora de la sanidad pública. Así, la portavoz de Adelante de Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha estado presente en la concentración en Cádiz en defensa de la sanidad pública, ha considerado que "cuando uno lleva políticas fiscales y de gestión similares a la de Madrid se encuentra una respuesta ciudadana similar".

Rodríguez ha advertido contra el hecho de que "nuestra calidad asistencial va disminuyendo a pasos agigantados", a lo que ha sumado que Andalucía está entre las comunidades autónomas donde "más crecen las derivaciones y la financiación de la sanidad privada.

La portavoz de Adelante Andalucía ha indicado que Andalucía parte de "una situación previa difícil" al esgrimir el hecho de ser la región con "la menor inverseión por habitante", por lo que ha lamentado que "en lugar de avanzar en lo más valioso que tenemos en común, que es el sistema público de sanidad, vamos retrocediendo".

"La gente sale a la calle, no se conforma con cualquier cosa, vamos saliendo del letargo de la pandemia, auguro ciclo de movilizaciones importante en defensa de lo público", ha sostenido la portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, quien ha augurado que "las movilizaciones van a seguir aumentando" porque "la gente está preocupada por el sistema sanitario".

Por su parte, la portavoz socialista de la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía, María de los Ángeles Prieto, ha estado presente en la concentración de Granada, donde ha recalcado que la sanidad pública andaluza "no puede más". "Hay que parar las listas de espera, mejor la atención primaria, contratar más profesionales y frenar la privatización", ha apostillado. "Basta ya de trasvasar dinero de la sanidad pública a la privada para hacer negocio. Le pedimos al Gobierno de Juanma Moreno mejoras urgentes y necesarias", ha concluido.

De otro lado, el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este sábado, antes de participar en la manifestación de Sevilla, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tiene que tomar nota porque esta manifestación está siendo un éxito".

Valero ha presentado la movilización ciudadana como muestra "del hartazgo de la ciudadanía", a la que ha retratado "cansada de pedir cita en Atención Primaria y no llega, que los niños estén enfermos y el pediatra no les atienda", al tiempo que ha advertido de una situación según la cual "uno de cada cinco andaluces son pacientes que tienen cáncer y no lo saben porque las pruebas no les ha llegado a tiempo".

A juicio del coordinador de IU Andalucía, la respuesta ciudadana es una reacción "al plan de Moreno Bonilla, que es el de Díaz Ayuso: deteriorar la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada", una decisión política de la que ha apuntado que "está costando vidas", así como "está vulnerando el derecho a la salud en Andalucía". "Es plan deliberado", ha proseguido Valero, que ha asegurado "que tiene que ver con el desvío de fondos publicos al sistema sanitario privado, poner en bandeja de plata los servicios públicos a los fondos de inversión".

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía y diputado de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, también ha participado en la protesta de la capital hispalense, donde ha señalado que la situación de la sanidad pública en Andalucía "es grave y lamentable". "La sanidad está en la UCI como consecuencia de las políticas del PSOE antes, y ahora del PP", ha lamentado.

Delgado ha pedido a Moreno "deje de hablar de la herencia recibida", ya que "ya va para cuatro años que podría haber hecho cosas y tiene que hacer más por la sanidad y no dejarla morir utilizando el modus operandi de la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o como hicieron Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy, recortando miles de millones en el presupuesto de la sanidad pública con la excusa de los recortes".