Hamás lanza un ataque con cohetes sobre Tel Aviv por vez primera en cuatro meses

12:58 h, ayer

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 9 de junio, serán "una maravillosa oportunidad" para "dar carpetazo" a la "Sanchosfera" y ha pedido el voto para la cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

"Hay que combatir contra la Sanchosfera, una forma de entender la política mediante la corrupción democrática de vender a España por siete votos. El voto del 9 de junio es la respuesta a la impunidad de un delincuente como (Carles) Puigdemont", ha asegurado este domingo durante su intervención que ha tenido lugar desde la Puerta de Alcalá en la quinta movilización del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El regidor ha agradecido a los miles de manifestantes que han acudido a la concentración porque "han demostrado que Madrid es icono de la convivencia, de los símbolos y de los valores constitucionales, el que detesta Sánchez".

"Todos pensamos que se puede convivir pensando distinto, que hay que respetar el estado de derecho y la democracia. Ese es el Madrid que está hoy aquí en estas calles y que ha venido a decirle no a Pedro Sánchez, no a sus secuaces y no a desguazar España", ha recalcado.

Por otro lado, Almeida ha lamentado que en unos días "el país vivirá el día de la infamia". "Viviremos el día en que se consagra en España que hay políticos que salvan a otros políticos para salvar su puesto de trabajo. En eso consiste la amnistía, en que Pedro Sánchez indulta a delincuentes", ha lanzado.