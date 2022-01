El Gobierno desautoriza al ministro Garzón, pero evita pronunciarse sobre si debe dimitir

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desautorizado este miércoles al ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando que sus declaraciones en The Guardian contra el sector cárnico español son opiniones "a título personal" y no del Gobierno y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir o no.

En este sentido y al ser preguntada durante una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, si cree que el ministro debería dimitir como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se ha limitado a decir: "Eso se lo deberá preguntar a él".

La portavoz del Ejecutivo ha evitado en todo momento respaldar al ministro y ha insistido en que "hablaba a título personal" cuando ha dicho que es peor la carne de las macrogranjas que la de la ganadería extensiva y que se maltrata a los animales en España.

"Él hablaba a título personal", ha insistido la ministra, quien ha recalcado que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones apoyando al sector ganadero del país.

Por el contrario, la ministra ha recalcado frente a las afirmaciones del ministro de Consumo, que el sector ganadero y agrícola es prioritario para el Gobierno como lo demuestran las medidas que se han aprobado para apoyarlo, entre las que ha citado la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir que los productores tengan que vender a pérdidas y cubran al menos el coste de producción y también la estrategia llevada a cabo para aplicar los fondos de la PAC.

Horas antes, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, también aseguró que las declaraciones de Garzón fueron "a título personal". "La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", expresó la ministra en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Alegría añadió que esta postura del Ejecutivo se demostró con la aprobación de la Política Agraria Común (PAC), "uno de los elementos más importantes cuenta con el apoyo del sector ganadero".

Si bien no entró a valorar las críticas del presidente aragonés, Javier Lambán, en las que pidió que Garzón "no puede ser ministro ni un día más", la ministra recalcó que las palabras de Garzón no corresponden con la postura del Ministerio de Consumo. "En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal, no es la primera vez que lo hace", ha enfatizado.

Con todo, la ministra aseguró que "lo que todo el mundo conoce" es que España "es un país gran productor de alimentos de calidad" y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos. Además, ha afirmado que "ambos generan empleo y economía" para los pueblos.

Unidas Podemos coincide con Garzón

Unidas Podemos ha salido en defensa del ministro de Consumo y la formación ha dicho coincidir con él en su opinión sobre las macrogranjas. Además, ha cargado contra el presidente aragonés, Javier Lambán, por haber entrado "en campañas de la ultraderecha". El portavoz de Alianza Verde —el partido ecologista integrado en Unidas Podemos—, Juantxo López de Uralde, ha señalado en su perfil de Twitter que los impactos de las macrogranjas en el territorio son "tremendos", algo que asegura "en Castilla y León saben muy bien" y que Unidas Podemos está denunciando.

En la misma línea, el portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, también ha respaldado a Garzón. "De los creadores de 'la huelga de los camioneros', que era básicamente un cierre patronal organizado por las empresas, llega ahora 'los ganaderos' contra Garzón", ha escrito Góméz Reino en su perfil de Twitter, donde ha apuntado que "cualquiera que conozca el mundo agrario sabe que los dueños de macrogranjas no son los ganaderos".

De su lado, tanto el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, como el secretario tercero de la Mesa del Congreso y coordinador de Podemos de Murcia, Javier Sánchez Serna, han cargado las tintas singularmente contra el presidente de Aragón, Javier Lambán, por participar de las "campañas de la ultraderecha" al pedir la dimisión de Garzón.

Otra cosa curiosa es que Garzón defendió la ganadería extensiva (pequeños y medianos productores tradicionales) frente a las macrogranjas (fondos buitre y grandes corporaciones). Esto es casi unánime en el mundo rural.



¿Los que han salido en tromba defienden las macrogranjas? 🤔 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 5 de enero de 2022

"El PSOE siempre ha tenido barones que uno podía imaginar en el PP sin problema. Pero lo de Lambán participando en campañas de la ultraderecha ya es otro nivel", ha comentado Sánchez Serna, quien espera que el PSOE murciano no siga "los mismos derroteros" y se posicione contra las macrogranjas en Yecla y en el Mar Menor.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lamban, criticó al ministro y aseguró que no puede seguir en el cargo por sus declaraciones. En su cuenta de Twitter, Lambán indicó que "estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia".

El PSOE de Aragón ha defendido a Lambán "poniendo en valor su profesionalidad y censurando las declaraciones del ministro de Consumo". Los socialistas aragoneses también han considerado que estas palabras "son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible", al igual que ha manifestado el presidente aragonés.

Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser Ministro de #España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia pic.twitter.com/cVAgnQ0DUY — Javier Lambán (@JLambanM) 4 de enero de 2022

Pero no ha sido el único presidente autonómico socialista que ha criticado duramente a Garzón. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido por su parte al ministro de Consumo que rectifique porque, según ha apuntado, "no se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior". "Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad", ha defendido.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha manifestado que "en absoluto" comparte las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por ser unas "declaraciones confusas e irresponsables". "Haría bien en estar callado y haría bien en dejar de hablar de cosas de las que ni sabe ni entiende", ha criticado.

El PP pide el "cese inmediato"

Por su parte, el PP ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese "inmediato" de Garzón. "Exigimos una rectificación del Gobierno para dejar el nombre de la ganadería española donde realmente se merece, el cese inmediato del ministro Garzón por todas las falsedades e injurias que ha dicho sobre el sector ganadero y a Planas le pedimos que dé la cara y defienda a su sector, porque es su obligación", ha asegurado la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos, en declaraciones a Europa Press, en las que ha avanzado que su partido pedirá las comparecencias inmediatas de Garzón y Planas en el Congreso de los Diputados.

Marcos ha calificado de "absolutamente irresponsables" las recientes declaraciones realizadas por el titular de Consumo, ya que considera que se ha puesto "en riesgo a uno de los principales sectores de la economía española". "Hablamos de que el sector ganadero y cárnico genera más de un millón de empleos solo de forma directa, pero si hablamos de toda la cadena alimentaria, ganadero e industrial serían más de 2,5 millones de puestos de trabajo vinculados al sector ganadero", ha recordado.

Este martes, el líder de los conservadores, Pablo Casado, exigió "responsabilidades y una rectificación" a Garzón. "Es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que 'España exporta carne de mala calidad de animales maltratados'", sostuvo Casado.

La CEOE también se ha pronunciado y ha mostrado su apoyo al sector ganadero-cárnico tras las "desafortunadas" declaraciones del ministro. En concreto, la CEOE ha afirmado compartir la opinión de la patronal agraria (Asaja), que considera "inadmisibles" las últimas manifestaciones de Garzón, que "ha atacado" a la industria ganadera española.